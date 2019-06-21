2019-06-21T15:59:08+03:00
Общество

Всем миром: крышу дома братьям-инвалидам отремонтировали добровольцы

Кровля прохудилась напрочь, по стенам лилась вода, а помощи эти люди уже ни от кого и не ждали
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Погода делу добровольцев явно благоволила. Фото: Андрей Белоглазов.Погода делу добровольцев явно благоволила. Фото: Андрей Белоглазов.
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Алексею и Сергею Конопкиным из поселка Соколовка недавно пришла нежданная помощь – бравые парни взяли, да и поменяли крышу их старенького жилища. На такое чудо братья и не надеялись: оба они инвалиды, и осилить подобный ремонт не в состоянии.

Выручил Центр социальной помощи «Доброе дело», который для этих целей, помимо волонтеров, привлекает и добровольцев из бизнеса. А помощь нужна многим: Центр оказывает ее одиноким старикам и инвалидам.

Работы, в основном рядовые бытовые, сотрудники центра выполняют по тарифам, рассчитанным на государственных условиях или бесплатно – благодаря полученному гранту. Ну а когда речь идет о серьезном ремонте, обращаются за помощью к неравнодушным рязанцам.

В случае починки крыши в Соколовке откликнулись сотрудники строительной компании «ДоброЖил» – за несколько дней мастера бесплатно заменили старую, протекающую и местами провалившуюся кровлю.

До ремонта эта крыша казалась просто безнадежной. Фото: Андрей Белоглазов

До ремонта эта крыша казалась просто безнадежной. Фото: Андрей Белоглазов

Теперь в планах Центра – электротехнические работы и замена входных дверей в доме Конопкиных. И здесь социальные работники планируют привлекать строителей, благо опыт ремонта крыши братьям-инвалидам подтвердил: звать профессионалов на такие дела не бессмысленно – они откликаются на призыв. Ищут же профильные организации и спонсоров через соцсети.

– Многие, конечно, относятся недоверчиво, деньги давать боятся. Но помощь же бывает разной – дают, к примеру, материалы, оставшиеся после ремонта обои, краску, доски, панели. Мы рады, что в Рязани есть неравнодушные и сочувствующие люди, – говорит генеральный директор Центра «Доброе дело» Ольга Постникова.

Кстати, кроме профессионалов подопечным Центра помогают и волонтеры: учащиеся строительного колледжа и автотранспортного техникума, студенты РГУ им. С. Есенина и филиала Московского университета имени Витте.

Сотрудники Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Доброе дело» всегда стараются найти возможность, чтобы выручить своих подопечных. Фото: Галина Зимина

Сотрудники Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Доброе дело» всегда стараются найти возможность, чтобы выручить своих подопечных. Фото: Галина Зимина

Год назад для своего проекта «Рука помощи» рязанский Центр «Доброе дело» получил поддержку Фонда президентских грантов. Проект рассчитан до конца июня 2019 года и планировалось, что за это время на средства гранта помощь бесплатно получат 120 человек. Но сделать это удалось уже для 148!

Помимо организации ремонта, это и починка сантехники, мебели, прочая помощь по хозяйству… да та же уборка. Для подопечных Центра это не просто бесплатная – бесценная поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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