2019-06-20T14:20:08+03:00
Общество

В Рязанской области начались перебои с цифровым ТВ – специалисты дают рекомендации

Со времени подключений выросло число передающих станций и распустилась листва
Мария БЛИНОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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За последние два месяца заметно увеличилось число обращений по поводу качества цифрового ТВ. По информации пресс-службы министерства промышленности и экономического развития Рязанской области, проведя замеры сигнала на местах, специалисты уже сделали выводы.

– До декабря прошлого года 20 каналов транслировались только со станции в Рязани, и многие жители, настраивая антенны, ориентировались именно на него, – говорится в сообщении минпрома.

Если уровень сигнала был слаб, его, незаметно для пользователей, увеличивали антенные усилители. С наступлением тепла из-за листвы сигнал стал слабее и оборудование с его усилением не справляется, потому качество и упало, а где-то прием прекратился вовсе.

Специалисты дают следующие рекомендации:

– Лучше устанавливать пассивную внешнюю антенну, которая хорошо усиливает сигнал (логопериодическую или типа «волновой канал»). А антенным усилителем пользоваться только в исключительных случаях – при большом расстоянии от передающей станции, плотной застройке вокруг или сложном рельефе;

– Нужно найти ближайшую к вам станцию: на сайте карта.ртрс.рф или по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-220-20-02. Антенну желательно установить в направлении станции и так, чтобы препятствий не было;

– Теперь надо подстроить антенну, ориентируясь на параметр «Качество»: два раза нажать на кнопку «Info» на пульте цифровой приставки и найти положение антенны, при котором этот параметр будет максимальным;

– Если от ближайшей станции максимальный уровень сигнала поймать не получается, попробуйте направить антенну на другую, следующую по близости станцию;

– Кабель от антенны до приставки необходим качественный. Особое внимание уделите разделке антенного кабеля и его подключению к устройствам.

Пользоваться онлайн-картой очень удобно. К примеру: ближайшая к Захарову станция находится в Федоровском, не получится настроиться на нее - направляем антенну на Михайлов.

Пользоваться онлайн-картой очень удобно. К примеру: ближайшая к Захарову станция находится в Федоровском, не получится настроиться на нее - направляем антенну на Михайлов.

Минпром напоминает, что в области сохранилось аналоговое вещание телеканалов Край Рязанский и РЕН ТВ, а также частных телекомпаний в Касимове, Кораблино, Михайлове, Пронске и Скопине. В Рязани продолжают аналоговое вещание телеканалы Дисней и Ю-ТВ.

КСТАТИ

При использовании обычных комнатных антенн на большом расстоянии от станции, хорошего сигнала не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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