Правило спокойного отпуска: в отеле «все включено», а в домах - все выключено

С каждым из нас бывает такое: выйдешь из дома, и вдруг начинают тебя одолевать сомнения и вопросы: а выключен ли газ на плите, а выдернута ли вилка утюга из розетки, точно ли заперта входная дверь? А теперь представьте, что мысль о не завернутом кране в ванной настигла вас не в ста метрах от дома и даже не на работе, а в поезде или самолете, летящем на юг. И если опасения окажутся не напрасными, то по возвращению вас ждут большие неприятности - от выгоревших стен собственной квартиры до, - и это покажется не менее ужасным, - разбирательства с жильцами затопленной квартиры этажом ниже.

Чтобы отдых прошел в спокойствии и комфорте, к нему нужно правильно подготовиться. Мы решили облегчить задачу и составили список рекомендаций по переводу квартиры в безопасный автономный режим.

Учимся на чужих ошибках!

Знаете ли вы, что, по статистике, около 7 % опустевших на лето квартир превращаются в эпицентр проблем для соседей. В одних протекают трубы, в других происходит утечка газа, в-третьих, начинает коротить проводка. И если своевременно не вмешаться, то любая из перечисленных неисправностей - это гарантированные проблемы для всего подъезда.

- У нас в доме жильцы с седьмого этажа уехали в Таиланд на две недели, - рассказывает Оксана с улицы Татарской. - Пока их не было, коммунальщики решили проверить систему отопления… В итоге у них в пустой квартире прорвало какую-то трубу и затопило шесть этажей. Соседи год всем ремонт оплачивали.

- Я поняла, что даже совсем немного подтекающий кран может натворить больших бед, - делится своим опытом Марина Владимировна с улицы Новоселов. - В прошлом году сын с женой поехали в отпуск, а мы с мужем на даче летом живем. И вдруг нам звонит их соседка, говорит, что из-под двери у ребят вода вытекает. Мы прилетели, открываем, а там уже тонкий слой воды на полу, ковры все мокрые и на площадку течет. Оказывается, у них кран тек, а они махнули рукой - решили, что много не натечет. К счастью, у соседей снизу навесные потолки, и всерьез не затопило. Ну, а главное, ключи они нам оставили - это и спасло.

- Два года назад наши родственники чуть не остались на улице - пока они были в Крыму, в квартире заискрилась проводка и начался пожар, - вспоминает Валентина Сергеевна с улицы Есенина. - Там, конечно, соседи дым заметили и быстро пожарных вызвали, но ни ремонт, ни мебель не спасли - все, что не успело сгореть, залили пеной. И еще пару этажей залили. Потом выяснилось, что электрик их предупреждал о проблемах с проводкой. Вот так мы учимся на своих собственных ошибках.

На памяти многих из нас подобных печальных историй немало - если не своих, то рассказанных знакомыми или случившихся с кем-то из соседей. На самом деле предотвратить отпускные коммунальные драмы можно - главное, заранее предпринять все необходимые меры.

Разумеется, что, уезжая, вы должны закрыть все окна и балконные двери, перекрыть газ и воду, а также отключить от сети потребляющее электричество оборудование. Кроме того, специалисты рекомендуют установить пару беспроводных камер в ключевых местах, чтобы вы могли самостоятельно контролировать ситуацию в доме, используя интернет.

Не пожар, так потоп

Перед отъездом обойдите квартиру: пристального внимания требует система водоснабжения и отопления. Многие искренне полагают, что летом трубам и радиаторам ничего не грозит, ведь воды в системе нет. Но именно в это время, пока не начался отопительный сезон, коммунальщики проводят проверку системы под большим давлением. Если в трубах есть слабые места, то они могут просто не выдержать. В ваших интересах самим заранее найти их - осмотрите трубы, стыки и стояки на предмет появления ржавчины и потеков.

- Разумеется, вы не можете точно знать, чем грозит вам то или иное пятнышко на трубе, - комментирует директор управляющей компании «Зеленый сад - Мой Дом» Борис Прокопов. - Вызывайте мастеров и показывайте обнаруженные слабые места - лучше заменить все своевременно. Кстати, сегодня управляющие компании предлагают своим клиентам оформить абонемент на обслуживание. Заключив такой договор, вы будете уверены, что все ваше внутриквартирное оборудование находится под контролем специалистов.

Если у вас в санузле есть краны, которые перекрывают горячую и холодную воду - не забудьте это сделать. Только для начала убедитесь в качестве самих кранов, иначе именно они могут стать причиной протечки. Если ваши краны стоят уже много лет и успели проржаветь - лучше их заменить, причем воспользоваться услугами профессионала и проверить качество установки заранее.

Другая страшная беда - это пожар. Возгорание может возникнуть как по причине замыкания электропроводки, так и из-за не выключенной вами электроплиты, неплотно завернутого вентиля газовой плиты, утечки газа, который может воспламениться от спички, зажженной на этажной площадке. Кроме того, причинами пожара могут быть горящие предметы, попавшие в окно или на балкон квартиры с верхних этажей (например, не потушенный сигаретный окурок) или же возгорание легковоспламеняющихся предметов под действием интенсивных солнечных лучей в летнюю жару.

Поэтому в момент отъезда нужно отключить все электросети квартиры от подачи тока, плотно перекрыть газ на основном вентиле, плотно закрыть все окна (форточки), в том числе и на балконе, а также задернуть шторы. Опять же не помешает визит специалиста из газовой службы, который сам все тщательно проверит и даст свое заключение и рекомендации.

Во многих современных новостройках застройщики устанавливают газовые датчики и датчики пожарной сигнализации, которые оповещают об утечке и срабатывают при задымлении. Если в вашем доме ничего такого нет, чтобы подстраховаться, можете установить систему GSM-сигнализации с датчиками задымления, которая быстро оповестит родственников, друзей или знакомых, оставшихся в городе во время вашего отсутствия.

- Разумеется, нельзя предусмотреть все варианты развития событий, но оставлять свое жилье без присмотра все-таки неразумно - отмечает Борис Сергеевич. - В случае пожара, пока владельцы квартиры находятся в отпуске, пожарные будут вскрывать квартиру, чтобы погасить огонь. От того, сколько для этого понадобится времени, может зависеть масштаб последствий. Чтобы сократить возможный ущерб, необходимо чтобы на место возникшей экстренной ситуации оперативно прибыл кто-то из ваших родных или близких с ключами от квартиры. Если вы дружите с кем-то из соседей, то ключи от квартиры на время вашего отъезда можно оставить им. Но при этом вы обязательно должны оставить актуальные контакты своих родственников, друзей или соседей ответственному сотруднику вашей управляющей компании - это позволит обезопасить ваше жилье и квартиры соседей от нежелательных последствий пожара или затопления.

Не проверяйте самостоятельно состояние труб и стояков. Лучше доверьте эту работу профессионалам из УК.

Как защитить квартиру от незваных гостей

Если вы живете в доме, оснащенном, к примеру, по программе «антитеррор» современными охранными системами с видеонаблюдением по периметру, входом на территорию двора и в подъезд по уникальному электронному ключу или отпечатку пальца, то можете спокойно отправляться в путешествие. Однако с грамотными застройщиками и заботливой управляющей компанией повезло не всем. И это прекрасно понимают люди, чьи моральные принципы далеки от общепринятых в обществе. Лето для них - период сбора информации: что обсуждают болтливые соседи, в каких окнах перестал зажигаться свет по вечерам.

Итак, запоминаем простые рекомендации:

- установите систему безопасности, при срабатывании которой в вашу квартиру выедет группа реагирования, а вас тут же оповестят, если что-то вдруг произойдет;

- если нет такой возможности, попробуйте воздействовать на грабителей психологически и заранее наклейте на дверь квартиры стикер со словами «Объект находится под охраной ЧОП…» - такой ход может отпугнуть потенциальных воров лучше колючей проволоки;

- не сообщайте в социальных сетях и малознакомым людям о том, когда и куда вы собираетесь ехать;

- чтобы не накапливать в почтовом ящике корреспонденцию, попросите на почте не доставлять ее к вам домой, либо оставьте ключ соседям, чтобы они могли вынимать ее по мере поступления;

- если вы пользуетесь радио-розеткой, включите приемник, чтобы доносящийся из-за двери звук - но не очень громкий - отпугнул грабителей;

- жителям первых этажей лучше не задвигать шторы, а закрыть окно легкими занавесками, чтобы не было видно, что происходит внутри. Сдвинутые днем шторы могут привлечь внимание асоциальных элементов.

Вместо послесловия

За решением коммунального вопроса и консервацией квартиры не забудьте о главном - с собой у вас должны быть любимые люди, билеты, деньги и хорошее настроение!

НА ЗАМЕТКУ

3 полезных совета в дорогу

1. Возвращение домой будет более радостным, если перед отъездом вы прибрались в доме. А для создания приятной атмосферы можно воспользоваться автоматическим освежителем воздуха.

2. Если у вас дома светлая мягкая мебель, накройте ее чехлом или обычной простыней, чтобы защитить от пыли. По этой же причине лучше свернуть и убрать все ковры.

3. Чтобы ваши комнатные растения не погибли за две недели или месяц вашего отсутствия, купите специальные автоматические поливалки - запаса влаги хватит на достаточно длительный срок.