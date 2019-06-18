Аркадий Фомин рассказал о важности программы поддержки местных инициатив

Как реализуется программа поддержки местных инициатив, и воплощаются в жизнь партийные проекты в Пронском районе, вместе с депутатами районной Думы и представителями общественности проконтролировал секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Напомним, что в Рязанской области по инициативе секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, члена Высшего совета партии, губернатора Рязанской области Николая Любимова реализуется многоуровневый депутатский контроль за объектами, которые будут построены или реконструированы по партийным, национальным проектам, программе поддержки местных инициатив. За каждым парламентарием, начиная от депутата Государственной Думы и заканчивая депутатом сельского поселения, закреплен объект на конкретной территории.

В Пронске Аркадий Фомин вместе с депутатом областной Думы Владимиром Сидоровым, председателем Пронской районной Думы, главой района Алексеем Марочкиным, главой районной администрации, секретарем местного отделения партии Александром Шаститко посетили село Малинищи.

Три года назад местные жители первыми в районе вступили в программу поддержки местных инициатив, благодаря которой был построен питьевой колодец, в 2018-м — детский комплекс, а в этом году будет обустроена спортивная площадка для молодежи с уличными тренажерами.

Фото: ryazan.er.ru.

– По сути, благодаря участию в программе местных инициатив, мы поэтапно сформировали центр села, — рассказала глава поселения Елена Клинкова. — Были потрачены не только региональные средства и средства поселения, жители приняли активное участие в софинансировании — 10% от общей суммы, это чуть более 93 тысяч рублей. В этом году мы также будем строить спортивную площадку и в селе Гремяки, тем самым, реализуем в нашем поселении сразу два проекта.

Аркадий Фомин рассказал жителям, что по инициативе Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», при поддержке губернатора Николая Любимова, финансирование программы поддержки местных инициатив за три года выросло с 17 до 150 миллионов рублей.

– Эта программа нужна людям. Небольшие, но важные проекты, с помощью которых можно изменить качество жизни и обустроить территорию, — сказал секретарь регионального отделения.

Следующим объектом посещения стал сквер по проспекту Смирягина в Новомичуринске, который ремонтируется по партпроекту «Комфортная городская среда».

Благоустройство общественной территории началось еще в 2017 году, за прошедшие два года в парке заасфальтировали и выложили тротуарной плиткой дорожки, установили игровые и спортивные площадки, лавочки, парковые скамейки, урны, цветочницы, арт-объекты, площадку для воркаута, засеяли газон, проложили велосипедные дорожки. В 2019 году работы в сквера на проспекте Смирягина продолжаются. Будут установлены детская площадка, скамейки и урны.

Аркадий Фомин пообщался с местными жителями, которые отметили, что сквер пользуется большой популярностью среди новомичуринцев и гостей города, он стал своеобразной точкой притяжения и взрослых, и детей.

Секретарь регионального отделения подчеркнул, что на каждом этапе реализации любых проектов — от небольшой площадки до строительства ФОКов и ДК — необходим общественный и депутатский контроль, чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно.

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