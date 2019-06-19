2019-06-19T17:26:30+03:00
Политика

Законодательство о долевом строительстве усовершенствовали

Поправки в бюджет, которые внесла «Единая Россия», расширят возможности регионов по достройке проблемных домов
Поделиться:
ЖК «Аэробус» в рязанском поселке Семчино инвестор обещает сдать в конце 2019 года.ЖК «Аэробус» в рязанском поселке Семчино инвестор обещает сдать в конце 2019 года.
Изменить размер текста:

В Государственной Думе приняты законопроекты, которые способствуют решению проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента, руководитель рабочей группы президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

18 июня в первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов — во втором чтении. Часть из них касается выделения бюджетных средств на достройку проблемных домов.

– Принятые сегодня поправки направлены на исполнение поручения президента РФ о решении проблемы обманутых дольщиков в ближайшие два года, — отметил Александр Якубовский и напомнил, что «Единая Россия» принимает активное участие в совершенствовании законодательства в этой сфере.

По его мнению, финансирование в размере 36 млрд рублей станет дополнительной поддержкой для регионов в части исполнения поручения главы государства.

– Мы приняли поправки, которые позволяют регионам создавать фонды защиты прав участников долевого строительства. Для их работы по достройке проблемных объектов требовалось дополнительное финансирование, которого зачастую нет в региональных бюджетах. Теперь возможности регионов будут расширены, — пояснил депутат.

19 июня члены нижней палаты российского парламента одобрили два законопроекта, продолжающих реформу долевого строительства и направленных на установление единого механизма и порядка защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Данные законы также были подготовлены во исполнение перечня поручений президента РФ. Эти нормы помогут завершить строительство проблемных объектов в случае банкротства застройщиков и защитить права граждан.

– Один из принятых документов предусматривает создание единого реестра проблемных объектов, участие в создании которого принимает рабочая группа «Единой России». Он будет размещен в единой информационной системе жилищного строительства, — рассказал Александр Якубовский.

По его словам, будет решена еще одна важная проблема — порядок выплаты компенсации обманутым гражданам.

– Ранее люди могли рассчитывать на материальное возмещение, несоразмерное стоимости их жилья, — оно рассчитывалось на момент заключения договора долевого участия. Теперь компенсация будет выплачиваться исходя из рыночной стоимости аналогичного жилья, — уточнил руководитель рабочей группы президиума Генерального совета партии по защите прав дольщиков.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Рязанской области проведут российско-египетские военные маневры
В Рязани с начала года подешевела аренда жилья
Пикет против продажи лесного участка провели в центре Рязани
Рязанский экс-градоначальник содержался в ИВС с нарушениями
Районные рязанские больницы получат девять передвижных медицинских комплексов
Новая школа на Михайловском шоссе Рязани должна заработать через 6 лет
Против бывшего главы администрации Шилова возбудили уголовное дело
Под Рязанью во время военных учений на полигоне случился пожар
Жара пришла в Рязань минимум на три дня
Чиновники озаботились экологической ситуацией в Рязани
Появилось видео ДТП со скорой помощью – она ехала на красный сигнал светофора
Опубликован список рязанских районов, где в этом году появятся ФАПы
Парализованная инсультом рязанка вышла из ОКБ на своих ногах
В Скопинском районе назвали самые благоустроенные детсады
3 августа Рязань отпразднует День города
В Рязанском онкодиспансере появились инновационные диагностические приборы
Число безработных в Рязанской области стабильно растет
Осужденному в рязанской колонии передали наркотики в куске мяса
В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка
Под Рязанью произошло лобовое ДТП с участием мопеда и мотоцикла
Мост через Оку в Рязани в ближайшее время ремонтировать не будут