Законодательство о долевом строительстве усовершенствовали

В Государственной Думе приняты законопроекты, которые способствуют решению проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента, руководитель рабочей группы президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

18 июня в первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов — во втором чтении. Часть из них касается выделения бюджетных средств на достройку проблемных домов.

– Принятые сегодня поправки направлены на исполнение поручения президента РФ о решении проблемы обманутых дольщиков в ближайшие два года, — отметил Александр Якубовский и напомнил, что «Единая Россия» принимает активное участие в совершенствовании законодательства в этой сфере.

По его мнению, финансирование в размере 36 млрд рублей станет дополнительной поддержкой для регионов в части исполнения поручения главы государства.

– Мы приняли поправки, которые позволяют регионам создавать фонды защиты прав участников долевого строительства. Для их работы по достройке проблемных объектов требовалось дополнительное финансирование, которого зачастую нет в региональных бюджетах. Теперь возможности регионов будут расширены, — пояснил депутат.

19 июня члены нижней палаты российского парламента одобрили два законопроекта, продолжающих реформу долевого строительства и направленных на установление единого механизма и порядка защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Данные законы также были подготовлены во исполнение перечня поручений президента РФ. Эти нормы помогут завершить строительство проблемных объектов в случае банкротства застройщиков и защитить права граждан.

– Один из принятых документов предусматривает создание единого реестра проблемных объектов, участие в создании которого принимает рабочая группа «Единой России». Он будет размещен в единой информационной системе жилищного строительства, — рассказал Александр Якубовский.

По его словам, будет решена еще одна важная проблема — порядок выплаты компенсации обманутым гражданам.

– Ранее люди могли рассчитывать на материальное возмещение, несоразмерное стоимости их жилья, — оно рассчитывалось на момент заключения договора долевого участия. Теперь компенсация будет выплачиваться исходя из рыночной стоимости аналогичного жилья, — уточнил руководитель рабочей группы президиума Генерального совета партии по защите прав дольщиков.

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