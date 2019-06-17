2019-06-17T11:50:26+03:00
Политика

Аркадий Фомин проконтролировал реализацию нацпроектов в Старожиловском районе

Вместе с депутатами и представителями общественности он посетил объекты, которые будут построены в этом году
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В ходе поездки Аркадий Фомин осмотрел сразу несколько социально важных объектов района.В ходе поездки Аркадий Фомин осмотрел сразу несколько социально важных объектов района.
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14 июня секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в рамках реализации многоуровневого депутатского контроля посетил Старожиловский район. Вместе с ним на объекты – участники партийных и национальных проектов, которые будут реализованы в 2019 году – выехали глава администрации муниципалитета, депутаты городского поселения и представители общественности.

В ходе поездки Аркадий Фомин осмотрел действующую Столпянскую врачебную амбулаторию. Она работает с 1932 года, здание нуждается в серьезном обновлении.

Строительство новой амбулатории будет вестись в рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и национального проекта «Здравоохранение».

– Сроки строительства амбулатории сжатые, объект планируется сдать уже в сентябре, поэтому за каждым этапом строительства организован многоуровневый депутатский контроль, чтобы не было нареканий к качеству и срокам работ, – обратился к коллегам Аркадий Фомин. – Это в наших общих интересах.

На эти цели из федерального и областного бюджетов будет выделено более 9 млн рублей. Врачебная амбулатория в населенном пункте необходима – прием будет вестись для жителей соседних сел, а это более двух тысяч человек.

Затем лидер рязанских единороссов проинспектировал капитальный ремонт Шелковского сельского дома культуры, который ведется в рамках реализации национального проекта «Культура».

Подрядчик уже приступил к работам. Пять бригад подрядной организации ООО «Опора» планируется сдать объект через месяц.

Заведующая Шелковским СДК, секретарь первичного отделения «Ершовское», староста деревни Ольга Ореханова рассказала об истории Дома культуры и о тех работах, которые предстоит выполнить.

– Будут заменены старые окна на пластиковые, обновлена входная группа, покрашены потолки и стены, отремонтированы санузлы, заменен полы в актовом и спортивном залах. Уверена, что наш родной ДК заметно преобразится, – отметила она.

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На реконструкцию Дома культуры из бюджетов различного уровня выделено около 8 млн рублей.

Следующим пунктом стал осмотр завершающего этапа строительства автомобильной дороги Акулово – Пронск – Старожилово протяженностью 10 км. В рамках партпроекта «Безопасные дороги» на эти цели из федерального бюджета выделено 62 млн рублей.

Аркадий Фомин еще раз напомнил о важности депутатского и общественного контроля.

– Нужно активно информировать жителей о происходящем. Только так мы добьемся реализации национальных целей, которые поставил перед нами президент, – отметил Аркадий Фомин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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