В региональной приемной обсудили право родителей детей-инвалидов на выплату пособия

10 июня в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось обсуждение информации об удержании Пенсионным фондом выплат с родителей детей-инвалидов в случае, если они работают в некоммерческих организациях на общественных началах.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, первый заместитель регионального министра труда и социальной защиты населения Елена Карпенко, региональный координатор проекта «Центр поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ) Елена Синица, начальник отдела по работе с общественными организациями и поддержки общественных инициатив министерства по делам территорий и информационной политике Наталья Артонкина.

Руководитель приемной, председатель координационного Совета сторонников Татьяна Панфилова призналась, что за 4 года работы подобных обращений от жителей — о прекращении выплат родителям детей-инвалидов — к ней не поступало. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что тема является актуальной для Рязанской области.

Член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина рассказала, что существуют трудовые, налоговые, пенсионные и другие льготы, предоставляемые государством родителям и опекунам детей-инвалидов.

– Основная составляющая доходов таких семей — это социальная пенсия, которую получает ребенок-инвалид, а также пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства I группы, которое получает один из неработающих родителей. Размер пособия составляет всего 5,5 тысяч рублей. По инициативе президента Владимира Путина с 1 июля оно повышается до 10 тысяч рублей, — отметила парламентарий.

Председатель Рязанской региональной общественной организации помощи аутичным детям «Дорога в жизнь» Татьяна Иванова рассказала, что в течение четырех месяцев не получала пособия.

– Я обратилась за пояснениями в региональное отделение Пенсионного фонда. Оказалось, что по документам выходит, что я работаю. Но по всем справкам у меня нулевой доход, — поделилась она. — Кроме того, в уставе организации обозначено, что это общественная работа, за нее заработную плату я не получаю. Сотрудники ПФР начали разбираться в сложившейся ситуации только после того, как я заявила, что обращусь в прокуратуру.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей отделения Пенсионного фонда по Рязанской области Светлана Пустотина представила информацию, какие граждане имеют право на выплаты, какие — нет, но затруднилась объяснить, каким образом учредители некоммерческих организаций оказались в статусе работающих граждан.

– Ежемесячная выплата родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства I группы составляет сегодня 5500 рублей, другим лицам — 1200 рублей, — рассказала Светлана Пустотина.

Она добавила, что в Рязанской области компенсационную и ежемесячную выплату по уходу получают 2298 человек.

По словам председателя совета Рязанской региональной общественной организации помощи детям-инвалидам «Свой путь», члена правления Рязанского отделения ВОРДИ («Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов») Романа Захарова, в регионе всего 10 некоммерческих организаций, которые занимаются детьми-инвалидами.

– По последним данным, в области зарегистрировано более 3800 детей-инвалидов до 18 лет, — отметил он.

Причина, по которой около 1500 родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы, не получают компенсационные выплаты и пособия по уходу, заключается не только в том, что они являются работающими гражданами.

– Некоторые просто не знают о своем праве на эти выплаты, — заметила Елена Карпенко.

Руководитель приемной, председатель координационного Совета сторонников партии Татьяна Панфилова отметила, что члены нижней палаты парламента уже направили министру труда запрос с требованием разобраться в основаниях, по которым Пенсионный фонд России в некоторых регионах отказывает в выплатах пособий родителям детей-инвалидов, работающим на общественных началах в некоммерческих организациях (НКО).

– Оказанием помощи родителям детей-инвалидов, занятым в некоммерческом секторе, также займется Центр поддержки гражданских инициатив партии «Единая Россия», — подчеркнула Татьяна Панфилова.

Елена Синица сообщила, что в ближайшее время на площадке региональной приемной партии «Единая Россия» будет проведен еще один круглый стол, посвященной разъяснительной работе среди родителей детей-инвалидов.

– Мы подготовим буклеты, в которых будет представлена информация о порядке и видах социальной помощи, о предоставлении реабилитационных средств, а также о назначении пенсии по уходу за ребенком-инвалидом и наступлении пенсионного возраста родителей, воспитывающих детей данной категории, — рассказала региональный координатор проекта «Центр поддержки гражданских инициатив».

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