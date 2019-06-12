День России 12 июня 2019 года в Рязани: прямая онлайн-трансляция с площади Ленина

Прямая трансляция празднования в Рязани Дня России началась 12 июня 2019 года в 14:00. По планам организаторов, начнется мероприятие с выступления «тысячного» сводного хора. Далее нас ждут ансамбль «Крылатая пехота» и показательные выступления десантников.

Сразу за военными на сцену поднимутся Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи откроют блок, посвященный Рязани - новогодней столице 2020 года. Волонтеры в праздничных костюмах предложат зрителям исполнить массовый танец-зарядку.

После выступления артистов студии Арс-Нова и концерта сводного духового оркестра начнется спортивный блок. Зрители увидят спортивные шоу «Велосипедный фристайл», «Батутный фристайл» и многое другое.

С 18 часов на главной сцене подведут итоги акции «Добровольцы за чистый город». А с 19 до 20 часов пройдут выступления кавер-группы BleckJeck и топового рэпера родом из Бурятии Luxor.

Подробнее о том, что происходит в центре Рязани днем 12 июня, и что ждет горожан на Московском шоссе вечером – здесь.