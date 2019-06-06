2019-06-06T19:06:44+03:00
Общество

Рязанский музыкальный колледж имени братьев Пироговых отметил 100-летний юбилей

Его богатая история наполнена яркими событиями, именами выдающихся педагогов и выпускников
Павел АВЕРИН
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Высокое служение искусству...Высокое служение искусству...Фото: Павел АВЕРИН
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

4 февраля 1919 года на заседании коллегии Губернского отдела народного просвещения впервые был поставлен вопрос об организации специального учебного заведения по подготовке музыкантов-исполнителей и педагогов на базе существовавших в конце XIX – начале XX веков частных музыкальных классов.

Уже в первые годы его педагогический коллектив пополнился яркими талантливыми музыкантами. В 1925 году происходит реорганизация школы II ступени в среднее специальное учебное заведение – музыкальный техникум. Одновременно самостоятельным учебным заведением становится детская музыкальная школа (в настоящее время ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой).

Волшебный мир звуков. Фото: Павел АВЕРИН

Волшебный мир звуков.Фото: Павел АВЕРИН

В 1927 году музыкальный техникум объединяют с художественным в одно учебное заведение – музыкально-художественный техникум. Знаменательным событием становится переименование в 1936 году техникума в музыкальное училище. 60-80-е годы XX столетия – период яркого расцвета концертной жизни и самодеятельного творчества в нашей стране. Концерты, конкурсы становятся неотъемлемой частью и учебного процесса. Отвечая на актуальные запросы культурной жизни шестидесятых, музыкальное училище значительно увеличивает контингент учащихся. Открываются заочное (1959 г.) и вечернее (1961 г.) отделения. Численность выпускников достигает от 150 до 200 человек. В 1966 году Рязанскому музыкальному училищу было присвоено имя выдающихся наших земляков, прославленных певцов Григория и Александра Пироговых – знак высочайшего служения искусству.

Пристальное око. Фото: Марина Романенко.

Пристальное око. Фото: Марина Романенко.

Отдавая дань памяти, уважения, преклонения перед талантом рязанских самородков, колледж стал организатором и активным участником Всероссийского конкурса юных вокалистов имени братьев Пироговых. Принятие нового статуса – колледжа – в 2006 году повлекло перестройку многих звеньев учебы и привычных ритмов жизни всего коллектива. В настоящее время учебный процесс осуществляется на основе программ повышенного уровня среднего профессионального образования, реализуются программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей. В учебном заведении взята за основу система непрерывного образования, объединяющая дополнительное детское и среднее профессиональное.

Вдохновение. Фото: Марина Романенко.

Вдохновение. Фото: Марина Романенко.

СИНТЕЗ ТАЛАНТЛИВЫХ ПЕДАГОГОВ И ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ

Уже с самого дня основания одного из старейших учебных заведений страны в нем проявила неординарные организаторские способности и талант целая плеяда педагогов. Именно об этом так искренне и, как всегда, остроумно, сказал, поздравляя с юбилеем, директор Рязанского художественного училища им. Вагнера Василий Колдин:

– Сначала шелестели годы, потом – десятилетия, теперь перелистнули сотню. И нам повезло, что мы – свидетели этой грандиозной даты, среди нас еще Александр Федорович Грущин, Борис Николаевич Ананьин. Даже были времена, когда в одной аудитории и музицировали, и красили холсты. Мы, преподаватели – особая каста, мы служим – служим нашим ученикам, не ожидая благодарности. Мы волнуемся за них больше, чем они сами. И я чувствую сейчас кожей: выступают дети и студенты, а преподаватель волнуется, чем он закончит, и закончит ли… Так что наша профессия сродни мессианству.

Традиции, заложенные в начале прошлого века другом Скрябина и Блока Всеволодом Задерацким, работавшим в Рязани, продолжили такие яркие педагоги, как Екатерина Аглинцева, Наум Фейгин, Сергей Гилев и Семен Заливухин. Яркий след в истории РМК оставили Светлана Платонова, Роман Комарович, Владимир Бобылев – да разве всех перечислишь, что ни преподаватель, то талант и яркая личность.

... и на дуде игрец. Фото: Павел АВЕРИН

... и на дуде игрец.Фото: Павел АВЕРИН

– В колледже, которым гордится Рязанская область, много ярких и важных достижений. Его студенты поступают в лучшие консерватории, становятся победителями престижных конкурсов. И дело не столько в таланте учащихся, а, прежде всего, в невероятном стремлении педагогов из своих студентов сделать профессионалов самого высокого класса, – подчеркнул глава региона Николай Любимов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ

Среди первых в юбилейном концерте выступила одна из самых ярких выпускниц РМК, лауреат многочисленных конкурсов самого высокого уровня, скрипач Елена Семенова. Сейчас она живет в столице, преподавательскую деятельность в Московской консерватории имени Чайковского совмещает с гастролями по всему миру. Ее филигранное владение скрипкой, изготовленной в XVII веке итальянским мастером Франческо Руджери, вызвало восторг зала.

– Для меня колледж – дом, потому что там работает папа, он 55 лет там уже преподает, – признанный мастер, Лена – так она представилась, легка и доступна в общении. – Скрипка – это элитарный инструмент, ведь потрясающих скрипок все меньше и меньше, а возможность играть на роскошном инструменте есть далеко не у всех. Сейчас существует тренд на зарабатывание денег, поэтому мало людей идет в музыку, хотя заработать можно – но для этого надо много трудиться. Я играю гаммы каждый день, и мои студенты делают это же.

Теперь уже сама преподаватель, Елена Семенова считает, что в таких городах, как Рязань, сегодня вырастить знаменитость легче, чем в столице.

– Я закончила колледж, и первым номером поступила в консерваторию, вот вам пример, – собеседница весьма конкретна. – В Москву очень часто в раннем возрасте стекаются дети, а там есть тенденция использования их способностей и таланта. Если есть в провинции хороший педагог, то для талантливого юного музыканта учиться предпочтительнее в этих спокойных условиях. Вне высокой столичной конкуренции.

– Музыка высвечивает тончайшие грани исполнителя, которые мы сами ощущаем, а словами выразить не можем – это делает музыка, – так считает отец Лены, заслуженный работник культуры Владимир Семенов. – Альберт Эйнштейн, который прекрасно играл на скрипке, сказал, что физика изучает природу, а музыка – душу. Талант рассмотреть не так сложно. Мой отец, к примеру, родился в деревне и отлично играл на всех инструментах. В один прекрасный момент появился священник, сказавший отцу: «Леша, ты на всех инструментах играешь, а такой еще не видел», – и подарил ему скрипку. И он стал играть на скрипке. Вот так и определяется дарование.

В качестве концертмейстера Елены Семеновой на юбилейном вечере выступила ее сестра, Ольга. На наш вопрос, почему она играет на рояле, а не на скрипке, с улыбкой ответила:

– Я – старшая дочь, и у меня было право выбора, у Лены его уже не стало.

Семеновы. Фото: Марина Романенко.

Семеновы. Фото: Марина Романенко.

Осталось добавить, что в этом году на реставрацию концертного зала Рязанского музыкального колледжа выделено примерно 14 млн рублей, и 21,1 млн рублей – на закупку музыкальных инструментов, учебной литературы и оборудования, из которых 17,9 – из федерального бюджета.

.ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Егоркин, директор Рязанского музыкального колледжа им. Григория и Александра Пироговых:

– За вековую историю училище-колледж пережило как периоды расцвета, так и годы кризисов, преодоления трудностей. Как результат, был накоплен огромный опыт, заложены традиции, создавались и развивались преподавательские школы. За прошедшие годы подготовлены тысячи специалистов, среди которых выдающиеся деятели отечественной музыкальной культуры. Созданы студенческие творческие коллективы, открыты новые специальности, дополнительные профессиональные образовательные программы. В первую очередь – профессиональная переподготовка и повышение квалификации. За последние годы структурными подразделениями Рязанского музыкального колледжа стали Центр инклюзивного образования и Центр искусств для детей, проявивших творческие способности, а также Областная детская школа искусств и Региональный методический центр по образованию в области искусств. Все эти достижения стали возможными благодаря работе высокопрофессионального коллектива единомышленников, истинных служителей музыкального искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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