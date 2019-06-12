Новая SKODA каждые три года! Часть 3 – KODIAQ

Две недели назад мы начали знакомить читателей с кредитным продуктом SIMPLY CLEVER автосалона «Чехия авто», который предполагает не просто регулярное обновление семейного автопарка, а еще и верность клиента выбранному бренду – ŠKODA. Каждые три года, согласно программе, вы будете обновлять автопарк, переходя на автомобиль классом выше, и при этом избежите многих лишних проблем, которые постоянно возникают при покупке и продаже машины.

Наша «семья» начала знакомство с маркой ŠKODA и программой Simply Clever с модели RAPID, затем «три года спустя» мы «приобрели» ŠKODA OCTAVIA. Время с моделью OCTAVIA пролетело, как в сказке – и вот уже «минули» следующие три года.

ПРОСТО КОСМОС

ŠKODA OCTAVIA в нашей комплектации стоила около 1 600 000 рублей. После ежедневной «эксплуатации» в течение трех лет пробег составил порядка 65 000 километров. Автомобиль был оценен в 1 000 000 рублей. Эту сумму мы и внесли в качестве первого взноса за автомобиль ŠKODA KODIAQ официальному дилеру. Выбрали полноприводный укомплектованный вариант за 2 600 000 рублей с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра (150 л. с.) и роботизированной коробкой передач DSG. Соответственно, оставшуюся разницу в цене нам необходимо будет погасить кредитными платежами в течение трех лет. Вообще же стоимость ŠKODA KODIAQ начинается от 1 457 000 рублей.

ŠKODA KODIAQ - настоящая любовь!

Если на ŠKODA RAPID мы ездили в природный парк «Дубки», на SKODA OCTAVIA – на родину Сергея Есенина в село Константиново, то на ŠKODA KODIAQ маршрут еще немного удлинили. Конечной точкой путешествия стала мещерская река Пра в окрестностях Деулино.

Здесь обязательно подчеркнем, что во внутренней эргономике всех наших автомобилей читается преемственность. Автолюбитель, пересаживаясь со ŠKODA RAPID, в ŠKODA OCTAVIA и далее в ŠKODA KODIAQ, не почувствует дискомфорта. Кнопки, дисплей, дефлекторы – все на тех же привычных местах, только к уже привычным «фишкам» добавляются новые. К примеру, в ŠKODA OCTAVIA нас очень порадо- вал круиз-контроль, но создатели ŠKODA KODIAQ шагнули дальше и оснастили машину адаптивным круиз-контролем, то есть автомобиль сам замедлится, если упрется на трассе в более медленную машину. И вот так во всем! Кажется, что, когда в 1961 году в космос отправляли первого человека, технические решения на «Востоке-1» были куда более простые.

ТРЕТИЙ РЯД

Из неоспоримых преимуществ ŠKODA KODIAQ перед конкурентами отметим наличие третьего ряда сидений. В качестве эксперимента на третий ряд мы поместили взрослого человека ростом 176 сантиментов на отрезке между Деулино и Ласково – оказалось вполне удобно. К слову, для того чтобы пассажиры третьего (и второго) ряда сидений слышали то, что говорит водитель (и, наоборот), в KODIAQ есть функция, усиливающая голос говорящего через мультимедийную систему. Поверьте, это очень удобно!

Третий ряд сидений.

Этот автомобиль оснащен системой помощи при параллельной парковке и парковке задним ходом. В соответствующем режиме система самостоятельно будет вращать рулевое колесо, вам останется лишь работать педалями газа и тормоза. Вообще со временем безопасность на дорогах будет возрастать, поскольку все чаще передвигаться по ним будут такие умные автомобили.

Помощь при парковке задним ходом.

Кстати, при желании можно заказать версию с панорамной крышей – это придаст вашему путешествию еще больше ярких красок.

В нашем случае панорамной крыши не было, но это нисколько не помешало нам насладиться поездкой. Путь более чем в 100 километров пролетел буквально на одном дыхании.

Если вы не просто влюбились в KODIAQ, а полюбили этот автомобиль по-настоящему, возможно, стоит остановиться в своих поисках идеала. Ведь настоящая любовь – одна на всю жизнь!

На правах рекламы

Читайте также:

Новая SKODA каждые три года! Часть первая – RAPID

Новая SKODA каждые три года! Часть вторая – OCTAVIA