2019-06-12T13:26:31+03:00
Авто

Новая SKODA каждые три года! Часть 3 – KODIAQ

Журналисты продолжают тестировать кредитную программу SIMPLY CLEVER, предполагающую постоянное обновление семейного автопарка.
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ŠKODA KODIAQ на реке Пре.ŠKODA KODIAQ на реке Пре.
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Две недели назад мы начали знакомить читателей с кредитным продуктом SIMPLY CLEVER автосалона «Чехия авто», который предполагает не просто регулярное обновление семейного автопарка, а еще и верность клиента выбранному бренду – ŠKODA. Каждые три года, согласно программе, вы будете обновлять автопарк, переходя на автомобиль классом выше, и при этом избежите многих лишних проблем, которые постоянно возникают при покупке и продаже машины.

Наша «семья» начала знакомство с маркой ŠKODA и программой Simply Clever с модели RAPID, затем «три года спустя» мы «приобрели» ŠKODA OCTAVIA. Время с моделью OCTAVIA пролетело, как в сказке – и вот уже «минули» следующие три года.

ПРОСТО КОСМОС

ŠKODA OCTAVIA в нашей комплектации стоила около 1 600 000 рублей. После ежедневной «эксплуатации» в течение трех лет пробег составил порядка 65 000 километров. Автомобиль был оценен в 1 000 000 рублей. Эту сумму мы и внесли в качестве первого взноса за автомобиль ŠKODA KODIAQ официальному дилеру. Выбрали полноприводный укомплектованный вариант за 2 600 000 рублей с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра (150 л. с.) и роботизированной коробкой передач DSG. Соответственно, оставшуюся разницу в цене нам необходимо будет погасить кредитными платежами в течение трех лет. Вообще же стоимость ŠKODA KODIAQ начинается от 1 457 000 рублей.

ŠKODA KODIAQ - настоящая любовь!

ŠKODA KODIAQ - настоящая любовь!

Если на ŠKODA RAPID мы ездили в природный парк «Дубки», на SKODA OCTAVIA – на родину Сергея Есенина в село Константиново, то на ŠKODA KODIAQ маршрут еще немного удлинили. Конечной точкой путешествия стала мещерская река Пра в окрестностях Деулино.

Здесь обязательно подчеркнем, что во внутренней эргономике всех наших автомобилей читается преемственность. Автолюбитель, пересаживаясь со ŠKODA RAPID, в ŠKODA OCTAVIA и далее в ŠKODA KODIAQ, не почувствует дискомфорта. Кнопки, дисплей, дефлекторы – все на тех же привычных местах, только к уже привычным «фишкам» добавляются новые. К примеру, в ŠKODA OCTAVIA нас очень порадо- вал круиз-контроль, но создатели ŠKODA KODIAQ шагнули дальше и оснастили машину адаптивным круиз-контролем, то есть автомобиль сам замедлится, если упрется на трассе в более медленную машину. И вот так во всем! Кажется, что, когда в 1961 году в космос отправляли первого человека, технические решения на «Востоке-1» были куда более простые.

ТРЕТИЙ РЯД

Из неоспоримых преимуществ ŠKODA KODIAQ перед конкурентами отметим наличие третьего ряда сидений. В качестве эксперимента на третий ряд мы поместили взрослого человека ростом 176 сантиментов на отрезке между Деулино и Ласково – оказалось вполне удобно. К слову, для того чтобы пассажиры третьего (и второго) ряда сидений слышали то, что говорит водитель (и, наоборот), в KODIAQ есть функция, усиливающая голос говорящего через мультимедийную систему. Поверьте, это очень удобно!

Третий ряд сидений.

Третий ряд сидений.

Этот автомобиль оснащен системой помощи при параллельной парковке и парковке задним ходом. В соответствующем режиме система самостоятельно будет вращать рулевое колесо, вам останется лишь работать педалями газа и тормоза. Вообще со временем безопасность на дорогах будет возрастать, поскольку все чаще передвигаться по ним будут такие умные автомобили.

Помощь при парковке задним ходом.

Помощь при парковке задним ходом.

Кстати, при желании можно заказать версию с панорамной крышей – это придаст вашему путешествию еще больше ярких красок.

В нашем случае панорамной крыши не было, но это нисколько не помешало нам насладиться поездкой. Путь более чем в 100 километров пролетел буквально на одном дыхании.

Если вы не просто влюбились в KODIAQ, а полюбили этот автомобиль по-настоящему, возможно, стоит остановиться в своих поисках идеала. Ведь настоящая любовь – одна на всю жизнь!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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