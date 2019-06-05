У россиян может появиться право на еще одну налоговую льготу

Представители «Единой России» выступили с инициативой предоставить россиянам льготу — социальные налоговые вычеты — на оплату занятий детей в спортивных секциях и приобретение необходимого для занятий спортом инвентаря. Соответствующее предложение направлено в Министерство финансов РФ. Об этом заявила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

– Здоровый образ жизни и спорт набирают все большую популярность среди россиян. К рассмотрению в правительстве готовится пакет поправок в статью 219 Налогового кодекса РФ, которыми, в частности, предлагается компенсировать часть затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. Однако в текущей версии законопроекта отсутствует возможность получать налоговый вычет на занятия детей налогоплательщиков в спортивных секциях, что, на наш взгляд, несправедливо, — отметила Ольга Окунева.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, что важно предусмотреть в документе возможность получения налогового вычета при приобретении спортинвентаря для детей.

– Налоговый вычет за оплату детского спорта — это разумная мера, которая благотворно скажется на здоровье нового поколения, — убеждена Ольга Окунева. — Покупка специализированного инвентаря, необходимого для занятий спортом, также требует от родителей значительных финансовых вложений. Мы считаем целесообразным включение в законопроект данной категории.

Она уточнила, что развитие физкультуры и спорта для детей — одно из ключевых направлений в рамках Десятилетия детства. Предложенные меры положительно скажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения.

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