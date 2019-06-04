Новая SKODA каждые три года! Часть вторая – OCTAVIA

Неделю назад мы решили познакомить читателей с кредитным продуктом Simply Clever автосалона «Чехия авто», который предполагает не просто регулярное обновление семейного автопарка, а еще и верность клиента выбранному бренду – ŠKODA. Каждые три года, согласно программе, вы будете обновлять автопарк, переходя на автомобиль классом выше, и при этом избежите многих лишних проблем, которые постоянно возникают при покупке и продаже машины.

Наша «семья» начала знакомство с маркой ŠKODA и программой Simply Clever с модели RAPID. На автомобиле с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра (мощностью 110 лошадиных сил) и автоматической коробкой передач мы отправились в природный парк «Дубки». На трассе и на проселках машина показала себя очень неплохо и оставила приятные ощущения.

ЭТО КАК ПЕРЕЙТИ ИЗ ВТОРОЙ ЛИГИ В ПЕРВУЮ

Но вот «прошли» три года, и настало время менять автомобиль. ŠKODA RAPID в нашей комплектации стоила около 1 000 000 рублей. После ежедневной «эксплуатации» в течение трех лет пробег составил порядка 65 000 километров. Автомобиль был оценен в 500 000 рублей.

Эту сумму мы и внесли в качестве первого взноса за автомобиль ŠKODA OCTAVIA официальному дилеру. Скупиться не стали. Выбрали комплектацию OCTAVIA за 1 600 000 рублей с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и роботизированной коробкой передач DSG. Вообще же стоимость ŠKODA OCTAVIA начинается от 1 112 000 рублей.

Соответственно оставшуюся разницу в цене нам необходимо будет погасить кредитными платежами в течение трех лет.

OCTAVIA – машина классом выше, поэтому и новая наша поездка получилась содержательнее. На этот раз мы отправились на родину поэта Сергея Есенина в село Константиново. Уже с первых метров дистанции стало понятно, что сесть за руль ŠKODA OCTAVIA – это как перейти из второй лиги в первую. Сиденья регулируются во всевозможных плоскостях, в том числе в области поясницы. Настроить рабочее место под себя не составило труда. Ну а когда ты испытываешь удовольствие от нахождения за рулем, стираются любые расстояния: море и заграница становятся гораздо ближе.

Климат-контроль, круиз-контроль, камера для движения задним ходом, возможность подключать смартфон по Bluetooth – все эти мелочи сделают вашу поездку по-настоящему комфортной.

ŠKODA OCTAVIA – синоним удовольствия.

КОМФОРТНАЯ МЯГКОСТЬ И СПОРТИВНАЯ ЖЕСТКОСТЬ

Здесь так же, как на «нашем» RAPID, предусматривается возможность движения в режиме Sport и ручное управление переключением передач. Но машина едет совершенно иначе: без лишнего шума, а в случае необходимости – агрессивно и проворно, не давая ни малейшего повода усомниться в себе на дороге.

Подвеска настроена ровно так, как этого хочется. Соблюден отличный компромисс – между комфортной мягкостью и спортивной жесткостью. Путь туда и обратно почти в сто километров не выявил ни одного слабого места. Приятное общение, хорошее настроение – и это все благодаря ŠKODA OCTAVIA.

Среди преимуществ ŠKODA RAPID мы отмечали огромное багажное отделение, но здесь оно оказалось еще больше – тот же кузов типа «лифтбэк», но только более просторный. Вообще эргономика салона автомобилей во многом схожа, но все же в ŠKODA OCTAVIA все компоненты пусть на немного, но приятнее на ощупь, приятнее на глаз и, самое главное, функциональнее.

Думается, что следующие три года наша «семья» проведет еще большее время в пути, двигаясь к новым целям, знакомясь с историей и культурой не только нашей области, но и других регионов.

ŠKODA OCTAVIA и заливные окские луга.

Нет, мы не хотим сказать, что со ŠKODA RAPID нам было плохо, но все же, познакомившись со ŠKODA OCTAVIA, сделать шаг назад не захочется уже никогда. Наоборот! Каждая новая поездка будет подталкивать к пониманию того, что останавливаться нельзя.

В следующий раз мы надеемся сдать ŠKODA OCTAVIA официальному дилеру по программе Simply Clever и пересесть на ŠKODA KODIA.