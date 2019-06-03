До вручения победного трофея остался один шаг

На стадии четвертьфиналов слабых команд уже нет. И игры проходят весьма напряженно. А в полуфиналах и подавно – ведь до заветного трофея остается всего один шаг… Кому предстоит его оспорить – в нашем отчете.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

Алексей Иванов дважды выводил вперед «Юнион», в итоге второй раз отыграться «МФК Азард групп» уже не сумел. «Юнион» оказался сильнее 2:1 и шагнул в финал «Золота».

«Korwood 62» и «Автоимпорт» обменялись забитыми мячами по ходу основного времени, а уже в овертайме Денис Жулев принес «Автоимпорту» победу со счетом 2:1.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

«МФК Альбион», уверенно победивший в четвертьфинале «РЖД», и «Nova Technology», с трудом пробившаяся в следующий круг, сошлись второй раз в розыгрыше, на этот раз верх взяли подопечные Александра Коренькова. Победу 2:1 «Альбиону» принес дубль Ильи Ловыгина.

«Велес» смог выйти вперед по ходу второго тайма, но за короткий отрезок времени «Иномарка 62» трижды поразила ворота соперника, отпраздновав успех 4:2.

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

В четвертьфинале Евгений Воротников поразил ворота соперника уже в дебюте встречи, что позволило «Южному» минимально переиграть «Гвардию».

В полуфинале футболисты «Южного» едва не совершили футбольный подвиг. Уступая по ходу овертайма и оставшись без вратаря, команда сумела отыграться и перевести игру в серию пенальти 3:3. Но в «футбольной лотерее» верх все же взяли игроки «Орбиты».

«ФК РИЗУР 2» повел в счете и имел возможности поразить ворота соперника еще, но «ТамСтрой» наказал соперника за неиспользованные моменты и смог вырвать победу 2:1 в самой концовке основного времени.

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК

Исключением из правил стал матч, где «Атрон» добился уверенной победы над «ОКБ» 5:0, три мяча на свой счет записал лучший бомбардир Ветеранского кубка Иарзани Сафоян.

«Мэдисон» вышел вперед по ходу дополнительного времени, но «Оке» удалось выровнять положение 2:2. И все же в финал Ветеранского кубка вышли игроки «Мэдисона».

Финалы и матчи за 3–е место пройдут в субботу, 8 июня на стадионе «Золотые купола». Начало матчей с 9:00.

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