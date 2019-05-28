Кубок «Русской кожи» приближается к завершению

Игры на турнире вступили в завершающую стадию – начались матчи на вылет. В минувшую субботу пока в Золотом и Серебряном кубке доигрывали групповой турнир, в Бронзовом кубке уже прошла, так сказать 1/16-лайт, где отбирали некоторых участников следующего этапа. Но самые главные баталии разразились 26 мая…

ЗОЛОТОЙ КУБОК

Футболисты «Пульсара» не удержали преимущество по ходу встречи 1:1, но в серии пенальти оказались сильнее «МФК Вятич», впервые пробившись в четвертьфинал Золотого кубка. Игорь Юргаев забил свой 95-й мяч на РКЛФ, а «Юнион» одержал непростую победу над «МФК СЧВ Экология дома» 3:2. «Компания Апельсин» и «Гардарика» вновь сошлись в 1/8 финала Золотого Кубка, и вновь для выявления сильнейшего потребовалась серия пенальти. На этот раз победы добился «Апельсин», взявший реванш у соперника.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

«МеталлПромАльянс» нанес «Академии» сокрушительное поражение 7:0. Вышедший только с четвертого места «Олимп» вел в счете по ходу противостояния с «Династией», но основное время завершилось ничьей 1:1. Тем не менее, старожиловские футболисты оказались точнее в послематчевых пенальти. «ТД Русский хлеб» и «Иномарка 62» обменялись забитыми мячами по ходу первого тайма, им также пришлось определять сильнейшего в серии пенальти – дальше идет «Иномарка 62».

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

Равиль Хожев вновь выступил основной ударной силой своей команды: два его точных удара помогли «Южному» одолеть «MAFIA» 3:1. «Поляны» на последних минутах едва не отыграли три мяча отставания, но «Гвардия» смогла удержать победное преимущество 3:2. Виктор Владимиров ближе к финальному свистку принес «ФК РИЗУР 22» минимальную победу над «Плазмой», а «ТамСтрой» еще в первом тайме довел преимущество до крупного, в итоге разгромив «Юниор-Рязань» 9:1. «Орбита» смогла удержать победное преимущество в противостоянии с «Рекламными штучками» 2:1.

На правах рекламы.