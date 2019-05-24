2019-05-24T19:01:32+03:00
Общество

Новая SKODA каждые три года! Часть первая – Rapid

Журналисты начали тестировать кредитную программу Simply Clever, которая предполагает регулярное обновление семейного автопарка
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: Марина РОМАНЕНКО.Фото: Марина РОМАНЕНКО.
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Реалии современного мира таковы, что автомобиль уже давно стал не роскошью, а средством передвижения. Минули те времена, когда семья покупала машину на всю жизнь, лелеяла ее и оберегала от дождей и морозов. Конечно, и сейчас водители следят за состоянием стальных коней, но в первую очередь это делается просто из-за желания быть уверенным в завтрашнем дне.

БУДЬ В СЕМЬЕ!

Технический прогресс позволяет конструкторам год от года, создавать все более качественный, комфортный и безопасный продукт. Поэтому регулярное обновление семейного автопарка – это залог безопасного передвижения по нашим дорогам.

Среди множества программ, предлагаемых производителями автомобилей, нам приглянулся кредитный продукт Simply Clever автосалона «Чехия Авто». Эта программа предполагает не просто обновление автопарка, но и верность клиента выбранному бренду. Каждые три годы вы будете обновлять машину и при этом оставаться внутри замечательной семьи SKODA.

Мы решили в ускоренном режиме пройти по этой кредитной лестнице и познакомить читателей с моделями, которые потенциально могут стать для вас новыми надежными друзьями.

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Начали предсказуемо с наиболее доступной модели – автомобиля SKODA RAPID. Ведь чаще именно так от «малого к большому» и выстраиваются отношения внутри одной семьи.

В нашем распоряжении оказался автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1,6 (мощностью 110 лошадиных сил) и автоматической коробкой передач. Технологии, примененные на Rapid, предусматривают возможность движения в режиме Sport, а также возможность вручную управлять переключением передач. Стоимость нашего автомобиля составляла порядка одного миллиона рублей. Но вообще цена на SKODA RAPID начинается от 660 000 рублей. Каждый может формировать автомобиль под себя, поэтому не стоит пугаться цифры 1 000 000.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ

В качестве места отдыха, в которое отправилась наша молодая «семья», мы выбрали природный парк «Дубки» – не далеко от города и очень красиво. К тому же есть возможность испытать SKODA RAPID, как на загородной трассе, так и на грунтовой дороге.

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Отметим, что автомобиль оставил очень приятные впечатления. Динамики разгона на шоссе начинающему водителю хватит с избытком. Напомним еще раз, что в рамках серии публикаций мы испытываем не столько сами автомобили, сколько привлекательность кредитной программы Simply Clever. Именно поэтому, говоря о RAPID, мы говорим о самом начале знакомства молодой (а может, и не очень молодой) семьи с автомобилями.

Кстати, на грунтовой дороге SKODA RAPID проявила себе вообще изумительно. Расстояние от поверхности земли до нижней точки автомобиля составляет 17 сантиметров, что, как минимум, на сантиметр выше по сравнению с конкурентами. Это лишнее пространство под днищем позволяет уверенно преодолевать препятствия. И если даже где-то водителю пока не хватает опыта, RAPID нивелирует эти недостатки своей замечательной конструкцией.

Что касается эргономики салона, то она выше всяких похвал. Ну а кузов типа «лифтбэк» в сочетании со складывающимися задними сиденьями позволяет перевозить в салоне автомобиля даже холодильник!

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

При умеренной эксплуатации за три года SKODA RAPID немного потеряет в цене. По истечении срока кредита, погасив остаточный платеж, вы можете тут же продать автомобиль обратно дилерскому центру, а вырученные средства внести в качестве первого взноса на автомобиль SKODA OCTAVIA. Это очень удобно, поскольку не придется терять лишнее время в поисках потенциальных покупателей, а затем ломать голову, выбирая новую машину.

Лично наша «семья» так и собирается сделать. В следующий раз расскажем о том, как в новой поездке зарекомендовал себя автомобиль SKODA OCTAVIA.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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