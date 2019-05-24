Без бумажки – не спортсмен?

Уже лет десять в России идет пропаганда здорового образа жизни, включающая в себя не только отказ от вредных привычек, но повышение физической активности населения. На алкоголь и табак цены растут темпами, опережающими инфляцию, делая их менее привлекательными, с одной стороны, а с другой, в Рязани появились спортивные магазины-дискаунтеры, предлагающие снаряжение и одежду хорошего качества по доступным ценам. Но экипироваться – полдела, одежда и обувь сами выполнять упражнения не будут.

Для того чтобы человек мог подтвердить свой уровень подготовки, был возрожден комплекс ГТО трех степеней: начальная (бронзовый значок) – уровень элементарной подготовки, который способен выполнить человек, просто следящий за собой, улучшенная (серебряный значок) – для людей, ведущих активный образ жизни, и высшая (золотой значок) – для тех, кто занимается физкультурой целенаправленно. То есть готовиться надо в любом случае, вопрос в другом – где?

КУДА БЕЖАТЬ, ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ?

Первое, что приходит на ум – новомодные фитнес-клубы и «качалки». С одной стороны, там все сделано для клиента – групповой или индивидуальный тренер, новые тренажеры и снаряды, раздевалки, душевые… Но за деньги. И не за копейки. Хотя набор разборных гантелей стоит в магазине около 3 тыс., что сравнимо со стоимостью посещения «качалки» в течение двух месяцев (от 1,5 тыс. за месячный абонемент). А заниматься можно и дома – было бы желание. Примеры упражнений можно найти в интернете.

Можно пойти в бассейн, но это тоже деньги, разовое посещение обойдется от 150 до 350 рублей (в зависимости от времени и дня). Хотя, по мнению врачей, именно плавание как первичное средство для поддержания формы и начала избавления от лишнего веса походит идеально в отличие от того же бега, где имеется определенная ударная нагрузка на суставы и позвоночник.

Но в теплое время года хочется вырваться из душного зала или квартиры и заниматься физкультурой на воздухе. Раньше почти в каждом дворе была коробка для игры в футбол/хоккей, турники, брусья... Сейчас пропорция обратная. В то же время стали появляться уличные площадки не только для воркаута. Появились целые тренажерные комплексы под открытым небом. Но не всегда к ним есть доступ! Так, стадион «Локомотив», где установлены тренажеры, встречает нас закрытыми наглухо воротами и калиткой. Реконструкция! Хотя понять, как будут мешать строителям наносить финальный резиновый слой на беговые дорожки граждане, занимающиеся на тренажерах, весьма тяжело.

Полгода назад стали обустраивать тренажерную площадку в Голенчине. Сейчас к ней лучше не подходить – половина тренажеров болтается и грозит рухнуть на тренирующегося.

Со стадионами в Рязани просто беда! Как нам сообщили в городской администрации, свободный доступ гражданам для занятий физкультурой осуществляется только на стадионы «Сокол» в Дягилеве и «Химик» в п. Строитель. На «Соколе» беговые дорожки представляют собой плотно укатанный чернозем. Это, конечно, лучше, чем асфальт, но только до первого дождя – дальше, пока не просохнет, бегать по ним невозможно. На «Химике» немного лучше – дорожки посыпаны мелким шлаком, а стометровый участок вообще имеет покрытие из резиновых плит. Вроде бы логично. Однако на самом деле плиты со временем деформировались, и теперь углы некоторых из них заметно выступают. При спринтерском беге, когда человек не смотрит под ноги, споткнуться в этом месте – раз плюнуть. И на этом стадионе принимают зачеты по сдаче нормативов ГТО!

На спринтерских скоростях зацепиться за край плиты на стадионе «Химик» можно запросто, а значит, прощай, значок ГТО.Фото: Николай МАЛЬЦЕВ

– Стадион «Химик» является единственным муниципальным учреждением спортивной направленности, – сообщили нам в городской администрации Рязани, – но после завершения реконструкции стадиона «Локомотив», которое запланировано на июнь этого года, планируется перенос сдачи нормативов ГТО по бегу и на этот стадион.

В общем, если любишь бег – добро пожаловать на улицы. Пусть по асфальту, но хоть ноги целыми будут и чистыми.

БЕЗ СПРАВКИ – НИКУДА

Другая «беда» пришла откуда не ждали. Против массового спорта выступили те, кто вроде бы должен быть в нем заинтересован. А именно – медицинские работники. Конечно, если у человека есть значительные проблемы со здоровьем, то заниматься даже физкультурой надо очень аккуратно, дабы не сделать себе хуже. В то же время любой взрослый человек способен адекватно оценить свое здоровье и физические возможности (мы говорим о физкультуре и массовом спорте, а не спорте высоких достижений, где организм человека зачастую работает на пределе своих возможностей). Но есть такие заболевания, которые сложно определить даже специалисту!

Год назад во время легкоатлетической тренировки умер подросток. Как впоследствии оказалось, причиной была закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. Но дело в том, что определить, где образовался тромб и есть ли он – процедура сложная и недешевая. Но несмотря на это, требования к состоянию здоровья ужесточились.

Теперь для участия даже в массовых спортивных мероприятиях требуют медицинскую справку о состоянии здоровья! Раньше было проще – человек мог расписаться в специальной ведомости, что ответственность берет на себя, что вполне логично. Сейчас – нет. Из-за этого на той же «Лыжне России» многие потенциальные участники самого массового лыжного забега остались за бортом. Теперь под угрозой и летние массовые спортивные мероприятия. Ведь согласно приказа Минздрава Росси № 134н допуск к таким соревнованиям (любительским!) осуществляется только врачом по спортивной медицине, а они у нас есть только в физкультурном диспансере. А теперь представьте картину, что за неделю до «Зеленого марафона» или «Соборной версты» тысячи рязанцев начнут штурмовать маленькое здание на улице Полонского.

Со сдачей нормативов ГТО проще – там справку о допуске выдает педиатр или терапевт, который может потребовать дополнительную проверку здоровья у других специалистов. Все бы хорошо, только вот в Рязани срок действия справки ограничили двумя неделями, что идет в противоречие с требованиями федерального законодательства.

– Медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной подготовки или занятиям физкультурой и спортом или к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО имеет строк действия не более 1 года – говорит заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, – в соответствии с приказом Минздрава России № 441Н от 2.5.2012.

Вот и получается, что люди вынуждены обходить закон, либо уходить из массового спорта, зацикливаясь на себе. Ведь любительские соревнования придуманы не ради призов, а чтобы гражданин сам себе мог продемонстрировать: «я смогу», «я не хуже других», и именно в таких состязаниях проявляется старый олимпийский принцип – главное не победа, а участие.

НА СТАРТ!

Комплекс ГТО дополнят туризмом

Испытания по туристической подготовке входят в комплекс тестов ГТО, однако сдать норматив по этому виду испытаний в Рязани пока невозможно. Чтобы получить зачет, необходимо ехать в Москву, Тулу, Воронеж… Однако, как нам сообщили в рязанском центре тестирования, в скором времени это станет возможным и в нашем городе. Сейчас прорабатываются варианты организации туристического полигона в районе Ласковских озер.

СПРАВКА «КП»

Где в Рязани можно позаниматься бесплатно

на тренажерах на открытом воздухе:

– ул. Гагарина, д. 85;

– ул. Стройкова д. 63/73;

– ул. Белякова, д. 27;

– ул. Братиславская, д. 2 (ЦПКиО);

– Комсомольский парк;

– с. Голенчино (полностью не сдан).

игровыми видами спорта:

– ЦПКиО;

– ул. Советской армии, д. 7;

– Мемориальный парк;

– Лесопарк (Центр уличного спорта «Под мостом»).