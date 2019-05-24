Обнаружены «признаки водного режима»: озеро «Дикая утка» все еще под угрозой

В начале февраля экологи и градозащитники подняли тревогу, обнаружив горы мусора в водоохранной зоне поймы рек Оки и Трубеж. Они первые заметили, что к озеру начали свозить строительный мусор и грунт, постепенно сравнивая его с землей.

Озеро «Дикая утка» и другие водные объекты в пойме играют важную роль в экологии города. Согласно справочнику «Птицы долины Оки в пределах Рязанской области», именно на этом озере гнездится 900 пар озерных чаек. Эти птицы — санитары, они уничтожают падаль. Кроме того, на озерах обитают и другие редкие виды птиц, в том числе занесенные в Красную книгу.

В марте первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров направлял депутатский запрос в управление МВД по Рязанской области с требованием разобраться в сложившейся ситуации вокруг водоохранной зоны «Дикой утки» и принять меры по недопущению ликвидации озера и окружающего его ландшафта, а также проверить законность складирования мусора на указанном участке, находящемся в природно-рекреационной зоне поймы рек Ока и Трубеж.

Кроме того, главный редактор газеты «Приокская правда», секретарь обкома КПРФ Дмитрий Иваничкин направил письма в ряд федеральных телеканалов и СМИ в надежде добиться широкого освещения проблемы.

Совместными усилиями коммунистов, экологов, неравнодушных граждан и средств массовой информации работы на озере удалось приостановить – министр природопользования Сергей Абрамов назначил проверку и обещал наказать виновных. Однако неделей спустя засыпка озера продолжилась в усиленном темпе. Более того, жители заметили, что рабочие вырыли траншею для отвода воды. И все это при молчаливом согласии властей и правоохранительных органов

И вот, 16 мая, на медиафоруме рязанский корреспондент Иван Артеменко задал президенту Путину вопрос о ситуации с расположенным в Рязани озером Дикая утка.

– У нас умирает озеро. Прямо в черте города есть озеро, на котором живут птицы разных видов. И это озеро сейчас закидывают строительным мусором, заравнивают, — рассказал журналист.

Владимир Путин ответил, что сейчас ничего не может сказать по этому поводу, поскольку ничего не знает о проблеме, но пообещал разобраться.

Во вторник, 21 мая ситуацию с озером, наконец, прокомментировал губернатор Николай Любимов.

– Еще в январе региональное Минприроды, по моему поручению, организовало межведомственную проверку. Природоохранная прокуратура, администрация города, Росреестр, Росприроднадзор и агентство по рыболовству зафиксировали факт засыпки земельного участка грунтом и отходами. Оставалось прояснить статус территории. На сегодня по документам озера там нет, но по факту – все признаки водного режима, – сказал глава региона.

Рязанским властям понадобилось несколько месяцев и взбучка от президента, чтобы, наконец, найти «признаки водного режима» и прислушаться к мнению горожан.

А пока они «разбираются», уничтожение озера продолжается – оно с каждым днем мелеет, и в скором времени уже нечего будет защищать.

Сюжет телеканала «Город» о судьбе «Дикой утки» можно посмотреть здесь.

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