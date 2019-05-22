Участники Форума сельских депутатов представили Дмитрию Медведеву свои предложения

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложения участников Форума сельских депутатов, который прошел 21 мая в Воронеже.

Говоря об инициативе снизить размер первоначального вноса по льготной ипотеке на селе до 10%, он напомнил, что ранее ипотека, связанная с индивидуальным жилищным строительством, не развивалась.

– Банки — не только ЦБ, но и коммерческие — исходят из того, что такого рода ипотека носит более рисковый характер, поскольку продать сельский дом в случае, если ипотека не гасится, гораздо труднее, чем городскую квартиру. Здесь надо поискать какой-то выход, имея ввиду и государственные возможности, в ряде случаев просто просубсидировать, допустим, первоначальные траты или посмотреть на некоторые другие формы этой программы, — уверен Дмитрий Медведев.

В ответ на предложение увеличить компенсацию затрат на производственную практику до 70% он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с минсельхозом.

– Я предлагаю применить какую-то гибкую схему. Может быть, установить минимум 30%, а где-то, может, и больше 70. Точно также, как и вопрос, связанный с тем, чтобы затраты по субсидированию соответствующих форм практики и обучения проводить не в течение первого года, а в течение длительного периода, — уточнил председатель «Единой России».

По словам Дмитрия Медведева, нужно использовать все возможные формы обучения и финансирования.

– И компенсации, которые выплачиваются, и целевой прием, который далеко не всегда подходит для обучения в аграрных колледжах и аграрных университетах. Надо готовить специалистов, которые реально востребованы — и в деревне, и на производстве. Так что целевой прием все равно остается базовой формой подготовки специалистов, — добавил премьер-министр.

Он также отметил предложение о том, чтобы провести максимально быстрый отбор проектов развития сельских территорий на федеральном и региональном уровнях до 1 октября 2019 года.

Что касается озвученной инициативы о финансировании госпрограммы комплексного развития сельских территорий по аналогии с нацпроектами — 99% из федерального бюджета и 1% — из регионального, Дмитрий Медведев сказал, что вопрос будет проработан.

– Мы должны сохранить отдельный инструмент развития села, возможности для того, чтобы село развивалось по понятным для всех нас законам. Чтобы жизнь была комфортной, чтобы на селе оставались молодые специалисты, чтобы у них было желание вернуться. Уверен, мы сделаем хорошую программу, — подчеркнул лидер «Единой России».

На правах рекламы.