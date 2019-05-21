2019-05-21T11:19:32+03:00
Спорт

На кубке «Русской кожи» завершаются игры группового этапа

В Бронзовом кубке определились участники плей-офф, а в остальных кубках осталось провести один тур
Александр КАРАВАЕВ
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Фото: турнир "Русская кожа".Фото: турнир "Русская кожа".
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Самый крупный турнир среди любительских команд по мини-футболу достиг своего «экватора». Завершаются игры группового этапа, а Бронзовый кубок уже определил своих лидеров и аутсайдеров. Что же было интересного на поле «Золотых куполов» в минувшие выходные?

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

Футболисты «ЛФК Коловрат» приложили максимум усилий, но не смогли одолеть «Манеж» в борьбе за попадание в плей-офф. На последних минутах Денис Сорокин принес «Манежу» победу 3:2, а вместе с тем и второе место в группе. «Искра» дважды выходила вперед, но удержать победное преимущество не смогла – 2:2. «Плазма» не удержала два мяча преимущества: «РРНУ» не только смог отыграться, но и вырвать победу 3:2 в концовке. Хет-триком отметился Павел Симаков.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

«Олимп» и «ТД Русский хлеб» на двоих наколотили сразу 12 мячей, победой же отметились игроки «ТД Русский хлеб». Четыре точных удара на своей счет записал Виталий Сухов. «Рязанской ГРЭС» удался камбек в противостоянии с «Инвестом» 3:2, а «РЖД» оказался сильнее «Глобуса» 3:1, хет-триком отметился Евгений Ивахненко. Валерий Тутуев принес «Заводу Красное знамя» минимальную победу над «ОКБ». «Династия» вновь отметилась крупной победой, на этот раз одолев 7:2 «Свои & Наши», трижды отметился Антон Посельский. «Велес» удержал победное преимущество в матче с «Рязанским Радиозаводом» 3:2.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

Вадим Илюшкин принес «Korwood 62» минимальную победу над «Мэдисоном» в одном из центральных матчей выходных. «НР ТЭЦ» нанесла крупное поражение «Пульсару» 6:0, по два раза отметились Александр Шония и Никита Качуков. Футболисты «МФК СЧВ Экология дома» отправили в ворота «Гардарики» сразу три безответных мяча. Дмитрий Беленикин во втором тайме принес «ЭРЕ» победу 2:1 над «РязГМУ». Во втором тайме «Автоимпорт» трижды поразил ворота «МФК Вятич», в итоге отпраздновав победу 3:1.

Игры на вылет начнутся в Бронзовом кубке уже в ближайшую субботу, а в других кубках – в воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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