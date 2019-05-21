День пионерии рязанские коммунисты отметили в центре города

19 мая рязанская пионерия отметила 97 лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Традиционно на площади Ленина ребята из Касимовского, Клепиковского, Сасовского, Спасского районов и Рязани собрались на свой областной красногалстучный слет. Самым запоминающимся мероприятием стал торжественный прием в пионеры на площади Ленина под руководством руководителя РОДОПО С.А. Холопова.

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Поздравить всех с Днем пионерии, отметив незабываемость такого волнительного для ребят момента, как вступление в ряды юных ленинцев, и пожелать будущим пионерам хорошо учиться, жить и работать, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы добро было не пустым звуком, чтобы процветала наша великая Родина, пришли руководители партийной и комсомольской организаций, ветераны пионерского движения: Д.С. Сидоров, Э.Н. Волкова, В.Г. Малюгин, Е.Н. Морозов, Л.М. Кривцова, Т.П. Лавренова. На мероприятии также присутствовали родители, комсомольцы, коммунисты, ветераны пионерского движения.

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Праздничные мероприятия продолжились в историко-архитектурном музее-заповеднике Рязанский кремль, где работники областной библиотеки приготовили и провели викторину. Спортивно-исторический клуб «Белый кречет» и историко-ролевой клуб имени Ф.Э. Дзержинского «Железные волки» организовали спортивные игры для пионеров.

– Нам, коммунистам ХХI века, небезразлична судьба пионерской организации. Мы разделяем стремление большинства граждан нашей страны воссоздать славную Пионерию и активно участвуем в ее возрождении в нашей области. При нашей поддержке новое поколение повязывает алые галстуки, учится любить свою Родину, хранить дела и традиции старших поколений, – говорится в сообщении регионального отделения КПРФ.

Сегодня возрожденная областная пионерская организация насчитывает сотни ребят и девчонок. Пионерские отряды созданы и действуют в Рязани и Рязанской районе, в Сасовском, Спасском, Клепиковском, Касимовском, Михайловском районах. Пионеры активно участвуют в акции «Ветеран живет рядом», ведут поисковую работу, проводят конкурсы, эстафеты, спортивные мероприятия, походы, экскурсии, концерты, викторины, равняясь на своего старшего брата – Комсомол.

– 19 мая, в День рождения Пионерии, во многих городах нашей страны, в Рязани и райцентрах области ряды пионеров пополняются юными гражданами нашей Родины. Это значит, что ценности добра, справедливости, социализма обязательно победят! – уверены коммунисты.

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