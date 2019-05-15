Кто из рязанцев сыграет в шахматы с гроссмейстером

В апреле «Комсомолка» предложила шахматистам-любителям попасть в число тех, кто через несколько недель встретится на сеансе одновременной игры с гроссмейстером – одним из лучших шахматистов России. Два раза мы публиковали задания для читателей, играющих в шахматы. Дважды они присылали ответы, которые оценивала Рязанская городская федерация шахмат.

Результаты ответов 2-го тура:

Агапов А. – 6 баллов

Патраев Р. П. – 2 балла

Миканев Роман – 16 баллов

Фролов Сергей – 16 баллов

Сумма баллов:

1. Агапов Артем – 24 балла

2. Миканев Роман – 16 баллов

3. Фролов Сергей – 16 баллов

4. Патраев Р.П. – 10 баллов

5. Куренковы Саша и Миша – 10 баллов

6. Бычкова Злата – 5 баллов

Чтобы принять участие в конкурсе, надо еженедельно просматривать в поисках заданий выпуски «толстушки» или следить за сайтом www.ryazan.kp.ru (задания публикуются не каждую неделю). Те, кто наберет больше баллов – будет объявлен победителем!

Итак, третий тур.

Первое задание (слева). Мат в 2 хода. За правильный ответ будет начислено 6 баллов.

Второе, творческое задание (справа). Ход белых. Кто борется за ничью? Планы сторон. От любителей ждут анализа.

Ответов на задания ждем до 19 мая (включительно) по электронной почте на адрес kp-62@list.ru с пометкой "Шахматные задачи" или по обычной почте – с тем же временем отправки по штемпелю.