К каким достопримечательностям ведут рязанские улицы

Не удивительно, что рязанцы любят разглядывать в интернете старые фотографии родного города и сравнивать их с современными. Классическая перспектива улицы Соборной – то есть вид на колокольню и Успенский собор – наверное, осталась единственной сохранившейся с дореволюционных времен. По всем остальным направлениям куда ни поглядишь – вид совсем не такой, как раньше. И не только по сравнению с началом, но и с концом XX века.

Отвернемся на 180 градусов от кремля и посмотрим вдоль улицы Соборной – что мы увидим в другом ее конце? Возвышающуюся над архитектурным ансамблем площади Ленина и закрывающую небо новостройку.

А вот вид вдоль улицы Ленина – туда, где раньше в конце сиял своими белоснежными колоннами Театр драмы. Сегодня он кажется уже маленьким и незначительным, а над ним высятся далекие многоэтажные дома в Дашково-Песочне – они настолько высоки, что даже на таком расстоянии кажутся гигантами.

В конце улицы Ленина (Астраханской) над драмтеатром возвышаются жилые домаФото: Владимир ФРОЛОВ

На площади Победы в советское время главными сооружениями были, с одной стороны, монумент с Вечным огнем, а с другой – здание Дворца профсоюзов (нынешнего МКЦ). Прошли два десятилетия – и уже гораздо выше них тянутся к нему жилые «башни» в районе Малого шоссе и улицы МОГЭС, а также огромный торговый центр. Кстати, та же самая высоченная новостройка на улице МОГЭС стала главным объектом перспективы и для улицы Дзержинского.

На этом фоне не могут не радовать примеры восстановления перспектив, нарушенных в советское время. Например, посередине улицы Вознесенской в 1990-е годы восстановили разрушенную колокольню Вознесенской церкви – и теперь любой взгляд вдоль улицы упирается именно в нее. То же самое произошло и на улице Николо-Дворянской, где старинный храм с восстановленным большим куполом преобразил вид от перекрестка с улицей Ленина.

Почти год назад на проходившем в Рязани «Форуме древних городов» эксперты уж обсуждали, каким архитектурным стандартам должна отвечать Рязань, чтобы на общероссийском уровне ее признали историческим поселением. Сейчас много говорят о разработке нового генерального плана города. Остается надеяться, что консультации специалистов помогут разработчикам избежать повторения негативных перемен и умножить позитивные примеры.

Московское шоссе – ворота Рязани – ведут в город без особых доминантФото: Владимир ФРОЛОВ

МНЕНИЯ

Евгений Соседов, председатель Московского областного отделения общества охраны памятников истории и культуры:

– В таких исторических городах, как Рязань, должны сохраняться не только отдельные памятники, но и вся историко-культурная среда – в том числе планировка, застройка, панорамы улиц…

Ирина Маркина, академик Академии архитектурного наследия:

– Понятно, что при разработке всех архитектурных планов Рязани должно оставаться как можно больше прямых видов на Рязанский кремль и главные достопримечательности.