2019-05-14T06:59:31+03:00
Общество

Рязанская погорелица о Сергее Доренко: Все эти годы я за его здравие ставила свечи в храме

Известный телеведущий в 2010 году помог жительнице скопинской деревни купить дом взамен уничтоженного огнем
Александр ЕФАНОВ
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Людмила Кирюшечкина до сих пор благодарна и волонтерам, и журналисту за помощь. Фото: Анатолий Жданов, из архива Евгении Торчило.Людмила Кирюшечкина до сих пор благодарна и волонтерам, и журналисту за помощь. Фото: Анатолий Жданов, из архива Евгении Торчило.
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Вечером 9 мая не стало известного российского журналиста Сергея Доренко. Телеведущий и главный редактор радио «Говорит Москва» умер в центре столицы, когда ехал на мотоцикле. По предварительным данным, смерть наступила от разорванной аневризмы грудной части аорты. Соболезнования родным и близким скончавшегося журналиста выразили мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин, который «ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию».

«МУЖИКИ МЫ ИЛИ НЕТ»

Сейчас мало кто помнит, но в 2010 году Сергей Доренко приезжал в Рязань. Приезжал, чтобы адресно помочь жительнице деревни Дмитриевский хутор Скопинского района Людмиле Кирюшечкиной, чей дом был уничтожен во время пожара.

- Когда наш дом сгорел, мы с младшей дочерью (всего в семье Кирюшечкиных пять детей - Ред.) временно стали жить в соседнем, - вспоминает женщина. - Хозяйка сама из Москвы, а мы за ее домом с мужем приглядывали. Вот она нам и разрешила там пожить, а потом сказала, что готова продать его. Но откуда у нас такие деньги? Спасибо волонтерам, которые здорово нам помогали. Они-то как раз и позвали нас на телевидение. Благодаря этому мы смогли выкупить этот дом. Здесь так с тех пор и живем.

Но все могло закончиться и не так радостно. На передаче «Честный понедельник» на НТВ большинство гостей в штыки приняли рассказ Людмилы Кирюшечкиной, обвиняя ее чуть ли не в иждивенчестве.

- Мне позвонили с телеканала, спросили, кого я могу посоветовать на передачу о погорельцах в Рязанской области. Я сразу вспомнила о Людмиле Евгеньевне, так как ее история была особенно несправедливой, - рассказывает Евгения Торчило, бывшая в то время волонтером. - Моя подопечная не отказалась, поехала. Но в эфире ее начали откровенно троллить. Я с несколькими волонтерами смотрела передачу и буквально сжимала кулаки. Ведущий Сергей Минаев начал говорить, что она (Кирюшечкина - Ред.) такая-сякая, выпивала, и вообще дом загорелся не от лесных пожаров и тому подобное.

2010 год. Волонтеры помогают семье Кирюшечкиных. Фото из архива Евгении Торчило.

2010 год. Волонтеры помогают семье Кирюшечкиных. Фото из архива Евгении Торчило.

По словам Евгении, во время рекламной паузы Сергей Доренко собрал ведущего, второго приглашенного на передачу - политического обозревателя Владимира Симонова и сказал: «Ну что, мы не можем ей помочь что ли?» Нехотя его предложение приняли.

Во второй части программы, когда мучения Кирюшечкиной продолжились, Доренко внезапно спросил у нее, а сколько стоит дом, в который вы временно вселились с детьми? «Двести тысяч рублей», - ответила женщина. «Так, мужики мы или нет? Нас трое, мы скидываемся по 70 тысяч и покупаем дом», - сказал Доренко.

- Но после передачи прошло порядочно времени, а денег все не было, - продолжает Евгения. - Я позвонила своему другу, волонтеру из Москвы Виталию Вобленко (ушел из жизни в 2013 году - Ред.). Он связался с Доренко, который сказал, что Минаев и Симонов тянут с деньгами, но скоро все будет. Так и произошло.

ПРИЕЗД В РЯЗАНЬ

2 октября 2010 года Сергей Доренко с деньгами приехал в Рязань. Он встретился с тогдашним министром социального обеспечения региона, ныне - председателем городской Контрольно-счетной палаты Сергеем Филимоновым, и передал всю необходимую для покупки дома сумму.

- В той телевизионной передаче Доренко с Минаевым долго спорили о пожарах, кто виноват, кто не виноват. В итоге Доренко сказал, ну что мы спорим, давайте соберемся и купим для женщины дом, - вспоминает Сергей Филимонов. - Ну, собственно, никто из обсуждавших, кроме них двоих, плюс Симонов, не откликнулись. Они собрали деньги, Доренко позвонил в областное правительство, вышел на тогдашнего губернатора Олега Ковалева, ну и мне поручили заниматься этим делом.

- Мы встретились, и весь процесс передачи денег сняли на видео, - продолжает Сергей Владимирович. - Потом уже с этой женщиной мы отработали вопрос по приобретению жилья.

- Как думаете, почему он деньги передавал через структуру правительства, а не напрямую?

- А он вообще с доверием отнесся к этому моменту, плюс сказал, чтобы уже мы занимались этими вопросами. Ведь тогда все было подчинено как раз решению проблем по ликвидации последствий лесных пожаров. У нас состоялась достаточно хорошая встреча. Он ведь приехал очень рано, мы позавтракали, потом еще долго общались. Не только о пожарах, в целом о жизни, о Рязани, о каких-то общих знакомых. На меня он приятное впечатление произвел - открытая беседа, без колких взглядов, недоверий.

В кабинете у тогдашнего министра соцзащиты Рязанской области Сергея Филимонова журналист Сергей Доренко передал конверт с деньгами для помощи женщине. Фото: ИА «МедиаРязань».

В кабинете у тогдашнего министра соцзащиты Рязанской области Сергея Филимонова журналист Сергей Доренко передал конверт с деньгами для помощи женщине. Фото: ИА «МедиаРязань».

Во время встречи с министром Сергеем Филимоновым и волонтерами, Сергей Доренко рассказал, как к нему пришла мысль прекратить спор, и просто купить дом.

«Я думал, что на передаче ей готовят сюрприз: сначала будут бить, а потом помогут с жильем. Спросил у Минаева, когда «Честный понедельник» ей подарит дом, но он ответил, что телекомпания вообще-то этого делать не собиралась. Вот тогда я предложил, чтобы мы купили ей дом сами», - сказал Доренко.

«КАК ОН ВОЕВАЛ ЗА МЕНЯ»

О смерти журналиста, который ей помог с покупкой жилья, Людмила Кирюшечкина узнала только от рязанской «Комсомолки». В том самом доме уже как две недели нет электричества, отключили за неуплату. По словам пенсионерки, задолженность якобы тянется еще от предыдущих хозяев, в итоге накопилось 60 тысяч рублей.

Именно этот дом Сергей Доренко помог купить скопинской погорелице. Фото из архива семьи Кирюшечкиных.

Именно этот дом Сергей Доренко помог купить скопинской погорелице. Фото из архива семьи Кирюшечкиных.

- Какой человек! Я его то и дело вспоминаю. Когда в храм хожу, всегда за его здравие ставлю свечки. Таких людей мало, - с сожалением говорит Людмила Евгеньевна. - Хороший человек, у него ведь много детей, насколько помню. Как он воевал за меня на передаче. Один там выступал, говорил, что мы сами виноваты, огнетушитель нужно было дома ставить. Так Сергей (Доренко - Ред.) так на него набросился: «да что она сделала бы с этим огнетушителем». Там и вправду, когда из дома выбегали, все в огне было. Потом кто-то сказал, что мне квартиру дали, а я отказалась. Ну что, я совсем глупая женщина? А чиновники местные до сих пор мне отписываются, что это они мне дом купили, оказали помощь в 200 тысяч рублей. Нет, говорю, не вы, а Доренко с Минаевым. До сих пор гнобят.

«На телеке должно быть чудо», - сказал Сергей Доренко и помог женщине. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«На телеке должно быть чудо», - сказал Сергей Доренко и помог женщине.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

СКАЗАНО

Волонтер Виталий Вобленко так вспоминал в «Живом журнале» ключевой момент программы «Честный понедельник»:

«Доренко во время рекламной паузы спросил у Минаева: «Так, а Людмилу Кирюшечкину вы что, линчевать привезли?! А где чудо? На телеке должно быть чудо!» Минаев ответил: «Я - за!» Вот так все и срослось».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Бывший глава Вослебовского сельского поселения, начальник отдела культуры администрации Скопинского района Виктор Чистотин:

- Деревушка Дмитриевский хутор - богом забытый край: ни газа, ни водопровода. Зимой там если десяток человек наберется, хорошо. Летом дачники приезжают. Что касается Кирюшечкиной, то это сама по себе дама скандальная, жалобы постоянно пишет. То у нее змеи заведутся, то кабаны огород перетопчут, то дорог нет, то транспорта. Ну вот с помощью жалоб она многого добивается, видите, даже Доренко ей помог.

Я в этом поселении 23 года отработал, и все эти годы с ней какие-то проблемы были. Она живет на том, что пишет жалобы, считает, что ей все должны. Всеми правдами и неправдами она выбивает себе дивиденды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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