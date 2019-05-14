Рязанская погорелица о Сергее Доренко: Все эти годы я за его здравие ставила свечи в храме

Вечером 9 мая не стало известного российского журналиста Сергея Доренко. Телеведущий и главный редактор радио «Говорит Москва» умер в центре столицы, когда ехал на мотоцикле. По предварительным данным, смерть наступила от разорванной аневризмы грудной части аорты. Соболезнования родным и близким скончавшегося журналиста выразили мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин, который «ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию».

«МУЖИКИ МЫ ИЛИ НЕТ»

Сейчас мало кто помнит, но в 2010 году Сергей Доренко приезжал в Рязань. Приезжал, чтобы адресно помочь жительнице деревни Дмитриевский хутор Скопинского района Людмиле Кирюшечкиной, чей дом был уничтожен во время пожара.

- Когда наш дом сгорел, мы с младшей дочерью (всего в семье Кирюшечкиных пять детей - Ред.) временно стали жить в соседнем, - вспоминает женщина. - Хозяйка сама из Москвы, а мы за ее домом с мужем приглядывали. Вот она нам и разрешила там пожить, а потом сказала, что готова продать его. Но откуда у нас такие деньги? Спасибо волонтерам, которые здорово нам помогали. Они-то как раз и позвали нас на телевидение. Благодаря этому мы смогли выкупить этот дом. Здесь так с тех пор и живем.

Но все могло закончиться и не так радостно. На передаче «Честный понедельник» на НТВ большинство гостей в штыки приняли рассказ Людмилы Кирюшечкиной, обвиняя ее чуть ли не в иждивенчестве.

- Мне позвонили с телеканала, спросили, кого я могу посоветовать на передачу о погорельцах в Рязанской области. Я сразу вспомнила о Людмиле Евгеньевне, так как ее история была особенно несправедливой, - рассказывает Евгения Торчило, бывшая в то время волонтером. - Моя подопечная не отказалась, поехала. Но в эфире ее начали откровенно троллить. Я с несколькими волонтерами смотрела передачу и буквально сжимала кулаки. Ведущий Сергей Минаев начал говорить, что она (Кирюшечкина - Ред.) такая-сякая, выпивала, и вообще дом загорелся не от лесных пожаров и тому подобное.

2010 год. Волонтеры помогают семье Кирюшечкиных. Фото из архива Евгении Торчило.

По словам Евгении, во время рекламной паузы Сергей Доренко собрал ведущего, второго приглашенного на передачу - политического обозревателя Владимира Симонова и сказал: «Ну что, мы не можем ей помочь что ли?» Нехотя его предложение приняли.

Во второй части программы, когда мучения Кирюшечкиной продолжились, Доренко внезапно спросил у нее, а сколько стоит дом, в который вы временно вселились с детьми? «Двести тысяч рублей», - ответила женщина. «Так, мужики мы или нет? Нас трое, мы скидываемся по 70 тысяч и покупаем дом», - сказал Доренко.

- Но после передачи прошло порядочно времени, а денег все не было, - продолжает Евгения. - Я позвонила своему другу, волонтеру из Москвы Виталию Вобленко (ушел из жизни в 2013 году - Ред.). Он связался с Доренко, который сказал, что Минаев и Симонов тянут с деньгами, но скоро все будет. Так и произошло.

ПРИЕЗД В РЯЗАНЬ

2 октября 2010 года Сергей Доренко с деньгами приехал в Рязань. Он встретился с тогдашним министром социального обеспечения региона, ныне - председателем городской Контрольно-счетной палаты Сергеем Филимоновым, и передал всю необходимую для покупки дома сумму.

- В той телевизионной передаче Доренко с Минаевым долго спорили о пожарах, кто виноват, кто не виноват. В итоге Доренко сказал, ну что мы спорим, давайте соберемся и купим для женщины дом, - вспоминает Сергей Филимонов. - Ну, собственно, никто из обсуждавших, кроме них двоих, плюс Симонов, не откликнулись. Они собрали деньги, Доренко позвонил в областное правительство, вышел на тогдашнего губернатора Олега Ковалева, ну и мне поручили заниматься этим делом.

- Мы встретились, и весь процесс передачи денег сняли на видео, - продолжает Сергей Владимирович. - Потом уже с этой женщиной мы отработали вопрос по приобретению жилья.

- Как думаете, почему он деньги передавал через структуру правительства, а не напрямую?

- А он вообще с доверием отнесся к этому моменту, плюс сказал, чтобы уже мы занимались этими вопросами. Ведь тогда все было подчинено как раз решению проблем по ликвидации последствий лесных пожаров. У нас состоялась достаточно хорошая встреча. Он ведь приехал очень рано, мы позавтракали, потом еще долго общались. Не только о пожарах, в целом о жизни, о Рязани, о каких-то общих знакомых. На меня он приятное впечатление произвел - открытая беседа, без колких взглядов, недоверий.

В кабинете у тогдашнего министра соцзащиты Рязанской области Сергея Филимонова журналист Сергей Доренко передал конверт с деньгами для помощи женщине. Фото: ИА «МедиаРязань».

Во время встречи с министром Сергеем Филимоновым и волонтерами, Сергей Доренко рассказал, как к нему пришла мысль прекратить спор, и просто купить дом.

«Я думал, что на передаче ей готовят сюрприз: сначала будут бить, а потом помогут с жильем. Спросил у Минаева, когда «Честный понедельник» ей подарит дом, но он ответил, что телекомпания вообще-то этого делать не собиралась. Вот тогда я предложил, чтобы мы купили ей дом сами», - сказал Доренко.

«КАК ОН ВОЕВАЛ ЗА МЕНЯ»

О смерти журналиста, который ей помог с покупкой жилья, Людмила Кирюшечкина узнала только от рязанской «Комсомолки». В том самом доме уже как две недели нет электричества, отключили за неуплату. По словам пенсионерки, задолженность якобы тянется еще от предыдущих хозяев, в итоге накопилось 60 тысяч рублей.

Именно этот дом Сергей Доренко помог купить скопинской погорелице. Фото из архива семьи Кирюшечкиных.

- Какой человек! Я его то и дело вспоминаю. Когда в храм хожу, всегда за его здравие ставлю свечки. Таких людей мало, - с сожалением говорит Людмила Евгеньевна. - Хороший человек, у него ведь много детей, насколько помню. Как он воевал за меня на передаче. Один там выступал, говорил, что мы сами виноваты, огнетушитель нужно было дома ставить. Так Сергей (Доренко - Ред.) так на него набросился: «да что она сделала бы с этим огнетушителем». Там и вправду, когда из дома выбегали, все в огне было. Потом кто-то сказал, что мне квартиру дали, а я отказалась. Ну что, я совсем глупая женщина? А чиновники местные до сих пор мне отписываются, что это они мне дом купили, оказали помощь в 200 тысяч рублей. Нет, говорю, не вы, а Доренко с Минаевым. До сих пор гнобят.

«На телеке должно быть чудо», - сказал Сергей Доренко и помог женщине.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

СКАЗАНО

Волонтер Виталий Вобленко так вспоминал в «Живом журнале» ключевой момент программы «Честный понедельник»:

«Доренко во время рекламной паузы спросил у Минаева: «Так, а Людмилу Кирюшечкину вы что, линчевать привезли?! А где чудо? На телеке должно быть чудо!» Минаев ответил: «Я - за!» Вот так все и срослось».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Бывший глава Вослебовского сельского поселения, начальник отдела культуры администрации Скопинского района Виктор Чистотин:

- Деревушка Дмитриевский хутор - богом забытый край: ни газа, ни водопровода. Зимой там если десяток человек наберется, хорошо. Летом дачники приезжают. Что касается Кирюшечкиной, то это сама по себе дама скандальная, жалобы постоянно пишет. То у нее змеи заведутся, то кабаны огород перетопчут, то дорог нет, то транспорта. Ну вот с помощью жалоб она многого добивается, видите, даже Доренко ей помог.

Я в этом поселении 23 года отработал, и все эти годы с ней какие-то проблемы были. Она живет на том, что пишет жалобы, считает, что ей все должны. Всеми правдами и неправдами она выбивает себе дивиденды.