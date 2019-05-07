Выпускники Рязанского радиоуниверситета отметили День радио

7 мая в Рязани отпраздновали День радио – по многолетней традиции, в этот день возле радиотехнического университета встречаются его выпускники разных лет. Особенно активны те, у кого в этом году со дня выпуска какая-то круглая дата: 30, 35, 40 лет и так далее.

Целыми группами выпускники вуза фотографировались на памятьФото: Владимир ФРОЛОВ

Самыми первыми, еще к 9 часам утра, в сквер перед университетом пришли ветераны, получившие дипломы в 1974 и даже в 1969 году. Вуз тогда активно развивался. Некоторые выпускники вспоминали, что их группа первой изучала ту или иную специальность, либо что именно с них начинал работу новый факультет.

Друг с другом встречались даже те, кто закончил вуз 45 или 50 лет назадФото: Владимир ФРОЛОВ

Эти люди, часто всю жизнь проработавшие на предприятиях в разных городах, были интересны журналистам. Съемочным группам рязанского телевидения им пришлось рассказывать все, что они помнят о студенческой жизни во второй половине XX века.

Репортаж с места событий вела съемочная группа телеканала ТКРФото: Владимир ФРОЛОВ

«Радиотехники» собирались не только со всей Рязанской области. Судя по номерам автомобилей, припаркованных на окрестных улицах и во дворах, было много приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга и даже с Урала!

Весь отрезок улицы Пушкина возле вуза был запаркован автомобилямиФото: Владимир ФРОЛОВ

Позднее, когда людей перед главным входом в Радиоуниверситет собралось во много раз больше, выпускники-ветераны оглядывались и спрашивали: почему сегодня так много нас, «стариков» – и почти не видно «молодежи», получившей дипломы 10, 15, 20 лет назад. Отвечали им по разному: кто-то вспоминал о запрете слишком бурного веселья возле вуза, а кто-то отвечал с иронией в голосе:

– Знаете ли, из Америки далеко и дорого лететь.

Ближе к полудню толпа выпускников выросла, вновь прибывшим стало трудно ориентироваться – и тогда в руках у людей появились таблички и флажки с номерами групп.

Тех, с кем вместе учились, искали с помощью табличек и флажковФото: Владимир ФРОЛОВ

Поискать своих однокурсников пришел бывший председатель облдумы Владимир Федоткин. В радиотехническом университете он несколько лет преподавал государственное управление и даже написал учебное пособие по этому предмету.

Под флагами возле РГРТУ можно было узнать бывшего регионального министра образования и нынешнего директора Рязанскй филармонии Елену Буняшину и представителя администрации Рязани в гордуме Юрия Еременко.

Своих однокурсников приходили искать бывшие преподаватели и депутатыФото: Владимир ФРОЛОВ

Председатель рязанской банковской ассоциации Михаил Волков как-то говорил в интервью, что в нашем городе диплом РРТИ, РГРТА или РГРТУ – это весомый аргумент при продвижении по службе. Сам он тоже пришел 7 мая вспомнить студенческие годы.

Среди выпускников можно было встретить предпринимателей и банкировФото: Владимир ФРОЛОВ

Председатель «Содружества выпускников Рязанского радиотехнического» Владимир Моторжин считает, что бывшие выпускники могут сделать много полезного для родного вуза, повлиять на стратегию его развития, помочь нынешним студентам выработать для себя профессиональную программу на всю жизнь. Для этого надо как можно больше общаться, уверен он.

Председатель содружества выпускников настроен оптимистичноФото: Владимир ФРОЛОВ

Официальная часть была на редкость короткой: в полдень прозвучало приветствие от руководства вуза – его озвучил исполняющий обязанности ректора Михаил Чиркин. Желающих пригласили посетить праздничные спортивные соревнования.

Приветствие собравшимся от руководства вуза и приглашение на университетский стадионФото: Владимир ФРОЛОВ

В нынешнем году исполнилось 160 лет изобретателю радио Александру Попову, которого многие студенты и выпускники считает символом РГРТУ (несмотря на присвоение вузу имени академика Владимира Уткина). Это добавило празднику веселья.

Большинство собравшихся считало, что праздник удалсяФото: Владимир ФРОЛОВ

Компании старых товарищей расходились для того, чтобы продолжить общение. И обещали друг другу снова встретиться 7 мая возле родного вуза – через год, пять или десять.