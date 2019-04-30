Депутаты-единороссы гордумы: «Мы добьемся от подрядчиков качественного исполнения своих обязательств»

В течение апреля члены партийного объединения в Рязанской городской Думе проводили очередной мониторинг состояния дворов, отремонтированных в прошлом году в рамках партпроекта «Городская среда». Все выявленные нарушения и недоделки были зафиксированы и переданы в администрацию областного центра. Работы по исправлению недостатков подрядные организации должны были завершить до 15 апреля, благоустройство и озеленение — до 1 мая.

30 апреля депутаты-единороссы выехали на объекты, чтобы проконтролировать качество проводимого благоустройства и оценить степень готовности дворовых территорий к приемке. В объезде приняли участие начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев, представители подрядных организаций и управляющих компаний.

Жители домов 15, 16, 16 корпус 1, 17 на улице Интернациональной и дома 19 на улице Бирюзова высказали немало претензий к срокам и качеству проведенного ремонта, о которых рассказал депутат Дмитрий Фомин.

– В настоящее время подрядчик продолжает работу. Установленные сроки — до 1 мая — будут нарушены, — добавил единоросс.

На вопросы возмущенных рязанцев ответила руководитель партийного объединения Елена Волкова.

– Мы обязательно добьемся от подрядчиков качественного исполнения своих обязательств. Все, что было недоделано, должно быть исправлено, — заверила она жителей.

Похожая ситуация во дворе домов 9 и 10 на улице Станкозаводской и домов 1 и 3/1 на улице Октябрьской. Работы здесь проводит подрядная организация, которая занимается дворами на улицах Интернациональной и Бирюзова.

Елена Волкова обратилась к представителю подрядчика с вопросом о сроках завершения ремонта. По его словам, до 15 мая они устранят все недоделки.

Следующий объект — дворовая территория домов 32 и 34 на улице Новоселов в Дашково-Песочне.

Как уточнила депутат Татьяна Климова, это один из самых масштабных объектов, реализованных в рамках партпроекта «Городская среда» в 2018 году. Подрядная организация приступила к ремонту только в конце сентября.

– Площадь нашего двора достаточно большая, подрядчик, который выиграл тендер, не смог обеспечить такой объем. Поэтому стали проводить новый конкурс. В результате сроки были сорваны и работы завершались уже в декабре, — пояснили рязанцы.

Напомним, жители домов 32 и 34 по улице Новоселов неоднократно обращались за помощью к члену фракции «Единая Россия», председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову. Парламентарий от Рязанской области раскритиковал работу администрации города и выступил с инициативой установления многоуровневого депутатского контроля за завершением ремонта по всем объектам партпроекта «Городская среда».

Жители остались довольны выполненной работой — теперь их двор современный и благоустроенный. В настоящий момент осталось сделать совсем немного — установить две малые архитектурные формы и высадить зеленые насаждения взамен испорченных зимой.

Также положительно была отмечена работа подрядной организации, которая благоустраивала дворовые территории домов 20, 22 и 24 на улице Советской Армии. Жители передали своему подрядчику благодарственное письмо за качественно проведенный ремонт. Минус, по их мнению, только один.

– К нам во двор стали приходить соседи из близлежащих домов. Наша яркая, современная площадка привлекает многих. Но, к сожалению, культура поведения подрастающего поколения оставляет желать лучшего, — пожаловалась одна из бабушек. — Поэтому мы приняли решение сделать ограждение игровой зоны, чтобы на ней занимались дети только нашего дома.

По качеству ремонту двора дома 55 на улице Грибоедова нареканий нет, отметил депутат Александр Сидоров.

– Есть пожелание жителей дома напротив детской площадки об изменении расположения фонаря, который светит в окна. Мы постараемся решить с подрядчиками этот вопрос, — добавил он.

Завершился объезд на Первомайском проспекте, дом 74, корпус 1. Здесь работы проводила организация, которая занималась ремонтом дворов на улице Новоселов. Подрядчик приступил к выполнению контракта достаточно поздно, основные работы были завершены в прошлом году.

– Сейчас обнаружился дефект укладки тротуарной плитки, который мы устраним до 15 мая, — уточнил представитель подрядчика.

В завершение объезда глава муниципального образования, председатель городской Думы Юлия Рокотянская подчеркнула, что все работы будут доведены до конца в кратчайшие сроки.

– Депутаты всегда будут на стороне людей, подрядчики должны исполнять свои обязательства, прислушиваясь к мнению горожан: сохранять существующие деревья, устанавливать лавочки, обустраивать дополнительные пешеходные дорожки, — заверила глава Рязани.

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