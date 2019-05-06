Из-за репетиции Дня Победы в центре Рязани на пять часов перекроют движение

Ближайшей ночью в центре Рязани пройдет ночная репетиция смотра песни, строя и праздника «Вальс Победы», сообщает пресс-служба горадминистрации.

В итоге с 20.45 понедельника, 6 мая до 2.00 вторника, 7 мая перекроют движение:

– на Первомайском проспекте – от улицы Вокзальной до улицы Маяковского

– на площади Ленина и Соборной улице – вплоть до Соборной площади.

Общественный транспорт при этом поменяет свои маршруты.

Троллейбусы:

- №№1, 8, 9, 10, 16 и 17 из Московского района следуют до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, д. 5а) и обратно;

- №№5в и 5н от конечной остановки «улица Строителей» следуют через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади и обратно;

- №2 от конечной остановки «Октябрьский городок» следует через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до остановки «Завод САМ» и далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;

- №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки ЦПКиО по улицам Новая, Есенина и от конечной «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);

- №6 следует по маршруту №12.

Муниципальные автобусы:

- №7 до Театральной площади следует без изменений, далее по улице Есенина до площади Мичурина;

- №№11 и 17 следуют по Семинарской улице;

- №№4, 13, 15 и 18 следуют до железнодорожного вокзала «Рязань-2»;

- №20 со стороны пос. Мехзавода следует до улицы Дзержинского (остановка «Музучилище») и далее по улице Высоковольтной по своему маршруту, со стороны Микрорайона №1 – до площади Мичурина;

- №16 следует до остановки «Радиоакадемия» без изменений, далее по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина до Театральной площади, далее по своему маршруту.

Коммерческий транспорт:

- №№31, 47, 53, 68, 73, 88 и 91 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл., далее – по своим маршрутам;

- №№41, 66 и 75 следуют до ТД «Барс» - по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл. – ул. Ленина – ул. Свободы – пл. Свободы, далее – по своим маршрутам;

- №№50, 70, 71, 80, 82 и 95 следуют до ТД «Барс» - по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского, далее – по своим маршрутам;

- №87 следуют до ТД «Барс» - по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – пл. Мичурина (разворот);

- №34 следуют до ул. Каширина по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Семинарская ул. – ул. Ленина – Театральная пл., далее – по своему маршруту;

- №№48, 43 и 98 следуют до ул. Каширина по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): по Семинарской ул., далее – по своим маршрутам;

- движение автобусов маршрута №90 – приостанавливается;

- №57 следуют до поворота на Московское шоссе по своему маршруту, далее: вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл., далее – по своему маршруту;

- №49 следуют до пл. Театральной по своему маршруту, далее: ул. Есенина – Спортивная ул. – ул. Дзержинского – Высоковольтная ул., далее – по своему маршруту;

- №№65 и 99 следуют до ул. Гагарина по своим маршрутам, далее: Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл. – ул. Ленина – ул. Свободы, далее – по своим маршрутам;

- №77 следуют до ул. Чкалова (остановка «Чаеразвесочная фабрика») по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл., далее – по своему маршруту.

Другие маршруты не изменят.