Барабанщицы, флаги стран, буханки, тележки: фоторепортаж с Первомая в Рязани

Главным действием рязанского праздника Первомая было торжественное шествие колонн трудящихся от площади Победы до площади Ленина. Полиция утверждает, что на проспекте в это утро побывало около 50 тысяч человек – и на освобожденной от движения проезжей части, и на тротуарах.

Первые участники праздника с красными флагами и бантами показались на площади раньше 9 часов утра. В 9:30 было перекрыто движение автомобилей, а в 10:00 народа было уже так много, что сквозь толпу трудно было пройти.

Собирались участники шествия на площади Победы и прилегающих улицахФото: Владимир ФРОЛОВ

Открыл шествие ансамбль барабанщиц, часто появляющийся на разных городских мероприятиях.

Ансамбль барабанщиц из Академии права и управления готовится выступить первымФото: Владимир ФРОЛОВ

Надо сказать, что барабанщиков привели с собой и некоторые предприятия: например, позже по Первомайке прошел «амсамбль ударников Радиозавода».

У коллективов некоторых предприятий было собственное музыкальное и ритмическое сопровождениеФото: Владимир ФРОЛОВ

Колонну спортсменов на проспекте возглавляли члены футбольного клуба «Рязань» (как было понятно по надписям на куртках) и юные лыжероллеры.

Лыжероллеры символизировали спортивную РязаньФото: Владимир ФРОЛОВ

Губернатор, председатель областной Думы, глава города Рязани и глава ее администрации прошли от площади Победы до площади Ленина отдельной шеренгой.

Руководство региона и города Рязани в колонне демонстрантовФото: Владимир ФРОЛОВ

Городские бюджетники – работники здравоохранения, образования и культуры – выстроились отдельными колоннами. Зрители с тротуаров выискивали знакомые лица:

– Смотрите, это школа, где у меня сын учится! Нашей учительницы не видно? Не видно. Зато вон председатель родительского совета!

– А вот моя поликлиника... Нет ли там нашей участковой? Да вот же она!

Работники культуры пришли не только с транспарантами, но и в костюмахФото: Владимир ФРОЛОВ

Муниципальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, несли флаги со своими логотипами. Встречались и ростовые куклы, изготовленные специально для праздников.

Хлебозавод представили ростовые костюмы буханки и батонаФото: Владимир ФРОЛОВ

Коллектив Радиотехнического университета, получив в название имя рязанского ракетостроителя академика Уткина, тем не менее принесли на шествие портет Александра Попова, с именем которого каждый год 7 мая собираются выпускники вуза.

Студенты-радиотехники взяли на шествие портрет первооткрывателя радиосвязиФото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанский медицинский университет вывел на Первомайский проспект студентов из десятков зарубежных стран. От разнообразных флагов стран мира у зрителей зарябило в глазах.

Студенты-медики пронесли флаги всех стран, откуда они приехали в Рязань учитьсяФото: Владимир ФРОЛОВ

Из промышленных предприятий были представлены самые крупные. Сотрудники небольших производств вошли в колонну «Предприниматели Рязани». Можно было увидеть в колоннах и хозяев со своими домашними любимцами.

Колонну промышленности сопровождала вежливая и аккуратная овчаркаФото: Владимир ФРОЛОВ

Представители заводов и вузов старались привнести в оформление колонн какой-то креатив, чтобы зрителям было интереснее.

В колоннах трудящихся встречались интересные лозунгиФото: Владимир ФРОЛОВ

Главная магистраль города на протяжении полутора часов была заполнена людьми с флагами и с корпоративными деталями одежды.

Колонна строительной отрасли замыкала шествиеФото: Владимир ФРОЛОВ

В конце колонны шли строители. Некоторые из них в тележках, на которых еще недавно транспортировали саженцы для высадки в разных местах города, катали детишек.

В тележках, на которых возят кусты для озеленения города, везли детишекФото: Владимир ФРОЛОВ

По площади Ленина колонны проходили мимо главной трибуны, с которой их приветствовали не только руководители региона и города, но и почетные граждане, а также ветераны труда.

Трудящиеся прошли по площади Ленина мимо трибуны с руководством и почетными гражданамиФото: Владимир ФРОЛОВ

С площади Ленина демонстранты расходились в разные стороны, унося флаги и траспаранты. Лишь около трех сотен людей с красными флагами остались, чтобы провести политический митинг. Всех остальных горожан пригласили посетить вечером «Маевку на Почтовой».