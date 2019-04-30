Розыгрыш кубка «Русской кожи» продолжается!

В связи с празднованием Пасхи, прошедшим в минувшее воскресенье, матчи на турнире прошли в усеченном варианте – команды играли только в субботу, 27 апреля. Но даже всего один игровой день подарил немало сюрпризов.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

Гол Руслана Мурашкина в дебюте встречи оказался единственным в матче, в итоге «Компания Апельсин» минимально переиграла «МФК Вятич». «ФК РИЗУР», наоборот, добился успеха 1:0 в самой концовке противостояния с «ГРПЗ», победным мячом отметился Иван Щучкин. «Автоимпорт» переиграл 2:0 «РНПК», отправив по мячу в ворота соперника в каждом из таймов.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

«Рязанская ГРЭС» дважды выходила вперед по ходу встречи, однако после перерыва Сергей Шеварев принес «Свои & Наши» волевую победу 3:2. «Династия» отправила три безответных мяча в ворота «Рязанского Радиозавода», а «Велес» отпраздновал победу 2:0 над «Инвестом». «ТД Русский хлеб» нанес «ОКБ» крупное поражение 8:1, Виталий Сухов стал автором сразу пяти результативных ударов. «Олимп» одержал вторую подряд победу, на этот раз одолев 2:1 «Глобус», а «Завод «Красное знамя» вырвал в противостоянии с «РЖД» казалось уже упущенную победу 3:2. Гол Данилы Соколова принес «Nova Technology» минимальную победу над «Синтезом».

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

Футболисты «Эвереста» смогли отыграться в самом начале второго тайма, но в концовке встречи Сергей Кофанов принес «Спектру» победу 2:1. «Плазма» пропустила первой, но после перерыва добилась крупной победы над «ЛФК Коловрат» 6:2. «РРНУ» отправил в ворота «Искры» пять безответных мячей, а «Сибинтек-2» и «Манеж», несмотря на обилие моментов, счет так и не открыли.

«Бас 62» разгромил «ОКБ Спектр» 4:0, а «Юниор-Рязань» и «Гладиатор» счет так и не открыли.