Рязань становится благоустроеннее, а леса региона – больше и гуще

ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА СТАЛИ ЗЕЛЕНЕЕ

26 апреля, на второй день работы в Рязани межрегионального форума «За порядок на планете!», его участники из сразу трех областей Калужской, Московской и Рязанской отправились за город, чтобы принять участие в лесовосстановительных работах.

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», присоединились к юным экологам и провели вместе с ними высадку 3500 саженцев ели на участке общей площадью более 1 гектара. Деревья были выращены в Калуге и привезены в дар рязанцам.

Вместе с сотрудниками РНПК деревья сажали школьники

– Участие в деле расширения рязанских лесов, – говорит аппаратчик химводоподготовки цеха энергопроизводства АО «РНПК» Иван Павлов, – это наш скромный вклад в богатство региона. Мне приятно осознавать, что я участвую в таком благородном деле, которое наше предприятие ведет в рамках программы корпоративного добровольчества.

Эти саженцы были доставлены в Рязань из Калуги

Высадка деревьев в Рязанском районе стала одной из четырех инициатив, реализованных РНПК в последнюю неделю апреля. Например, 23 апреля в Турлатовской средней школе был проведен открытый экологический урок, на котором ребята познакомились с работой передвижных лабораторий контроля чистоты воздуха и воды, а также своими руками высадили ели в своем школьном дворе.

В ГОРОДЕ СТАЛО НАМНОГО ЧИЩЕ

Уже не одну неделю нефтепереработчики день за днем занимались благоустройством большого заброшенного участка городской территории на улице Строителей. На работы по ликвидации зарослей и очистке территории ежедневно выходило до 25 работников, которым предприятие предоставляло собственную спецтехнику: погрузчик, два самосвала, а также установленный на трактор измельчитель древесных отходов, которых вывезено уже 300 кубометров.

Компания предоставляет своим сотрудникам специальную технику

– Традиционно чистоту и порядок наводят именно весной, – считает начальник отдела благоустройства и инфраструктуры нефтеперерабатывающей компании Владимир Шипилов. – Мы и стараемся помочь на том участке, который нам определил город, Приятно осознавать свою причастность к месту, где живешь и работаешь.

Помощь городу не ограничилась улицей Строителей. Все, кто бывал в Южном промышленном узле, знает, что территория РНПК соприкасается с городскими кварталами, дорогами и зелеными полосами на огромном протяжении. И вот 26 апреля работники предприятия вышли на субботник, чтобы привести в порядок городскую территорию, прилегающую к заводу. В этой акции прияло участие более 400 человек. Порядок наведен на территории более 25 гектаров, вывезено около 100 кубометров мусора.

Сотрудники РНПК на субботнике – очистка территории

Системная работа АО «РНПК» в области охраны окружающей среды неоднократно позитивно оценивалась – и на региональном, и на федеральном уровне. Сотрудники компании неоднократно удостаивались благодарностей от чиновников и депутатов, официальных писем и ценных подарков. Движение к здоровому чистому будущему будет продолжаться, продолжится и участие в городских экологических мероприятиях.

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