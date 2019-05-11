Чтобы снять с себя ответственность за грязь и нарушение правил безопасности, УК заявила жильцам, что не обслуживает их дом

О проблемах в сфере ЖКХ «Комсомолка» пишет давно и регулярно. За это время мы успели рассказать и о наплевательском отношении к своим обязанностям управленцев, и о подделках подписей жильцов ради получения контроля над домом, и о капитальных ремонтах, после которых жилье становится непригодным для проживания, и даже о финансовых махинациях со стороны председателя ТСЖ. Но того, что предстало взору нашего корреспондента на улице Березовой в Рязани, прежде видеть еще не приходилось.

«ДЕНЬГИ МЫ ПЛАТИМ РЕГУЛЯРНО, А ВЗАМЕН НЕ ПОЛУЧАЕМ НИЧЕГО»

В редакцию «КП» обратились жильцы дома №1 на улице Березовой. Люди рассказали, что управляющая компания, которой они платят деньги за обслуживание жилья, не делает абсолютно ничего. Двор, заваленный мусором, грязь в подъезде, открытые подвалы и входная группа, как будто подвергшаяся бомбардировке.

– Везде мусор, всюду завалы, подвал уже горел, там даже находили труп человека. При этом деньги мы платим регулярно, а взамен не получаем ничего. В самой управляющей компании нам заявляют, что ничего не делают, потому что часть жильцов дома якобы не платит. Но почему должны страдать мы, те, кто отдает им деньги регулярно, не задерживая и не пропуская ни одного платежа, – возмущается жительница дома Елена.

Так выглядит входная группа соседнего дома. Его тоже долгие годы обслуживал «ТеплоСтройИнвест»Фото: Константин МОГИЛИН

НАПЛЕВАВ НА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

В самом «ТеплоСтройИнвесте» нашему корреспонденту заявили, что дом №1 на улице Березовой уже не обслуживают, но и кому его передали, также ответить не смогли. Однако в Государственной жилищной инспекции Рязанской области мы выяснили, что дом по-прежнему находится на балансе указанной организации, а информация о том, что он был кому-то передан, просто не соответствует действительности.

Кроме того, открытый подвал является грубейшим нарушением правил антитеррористической безопасности, ведь согласно постановлению Госстроя от 2003 года «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» должна быть обеспечена защита помещений от проникновения посторонних. Также эта норма вошла в концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации, принятую еще в 2009 году.

Как бы то ни было, но проблемы с этим домом длятся на протяжении как минимум двух лет. А невнятные отговорки горе-управленцев о том, что они больше дом не обслуживают, или о том, что им не платят жильцы, не выдерживают никакой критики, потому что противоречат не только правилам, установленным в сфере ЖКХ, но и здравому смыслу.

Вход в подвал всегда открыт, а двор завален многолетним мусором.Фото: Константин МОГИЛИН

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Юрист Омар Сулейманов считает, что жильцы дома, в первую очередь, должны написать коллективную жалобу на бездействие управляющей компании в региональную жилищную инспекцию и районную прокуратуру:

– Если и это не поможет, тогда следует обращаться в прокуратуру области, а уже потом в суд. Для начала факт бездействия должен быть подтвержден документально. Кроме того, утверждения управляющей компании о том, что они не обслуживают дом из-за неплательщиков, также абсолютно надуманы. Если кто-то из жильцов им что-то не заплатил, они также могут обратиться в суд и уже там взыскать образовавшуюся задолженность. Долги за услуги не освобождают их от обязанностей по обслуживанию дома.