1 мая центр Рязани перекроют до половины второго

В среду, 1 мая, в Рязани перекроют движение на Первомайском проспекте – от пересечения с улицей Вокзальной до Соборной площади, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Перекрытие, напомним, связано с Праздником Весны и Труда. Закроют движение с 8.30 до 13.30. Маршруты общественного транспорта на эти часы изменят.

Троллейбусы:

- №№ 1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района следуют до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, д. 5а) и обратно;

- №№ 5в и 5н от конечной «ул. Строителей» через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади и обратно;

- № 2 от конечной «Октябрьский городок» через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до остановки «Завод САМ» и далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;

- № 3 от конечной «Городская больница №11» до остановки «ЦПКО» по улицам Новая, Есенина и от конечной «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);

- № 6 следует по маршруту №12.

После открытия движения по площади Победы и открытия движения в сторону Горрощи по улице Дзержинского:

- №№ 1, 10, 16 по улице Дзержинского до остановки «Памятник Ф. Полетаеву»;

- № 8 через ул. Дзержинского, далее по улицам Гагарина, Есенина, Новой в Дашково-Песочню и обратно;

- № 5н от конечной «улица Строителей» следует по своему маршруту до Театральной площади, затем по улицам Есенина, Гагарина, Дзержинского до площади Победы и далее по своему маршруту до конечной «улица Строителей»;

- №5 в следует по кольцу от конечной «улица Строителей» до пл. Победы по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Островского до конечной «улица Строителей».

Муниципальные автобусы:

- № 7 до Театральной площади следует без изменений, далее по улице Есенина до площади Мичурина;

- № 1 от остановки «Психбольница» до Театральной площади;

- № 11 приостанавливает движение;

- № 17 со стороны Канищево приостанавливает движение, со стороны Дашково-Песочни следует до Театральной площади;

- №№ 4, 13, 15, 18, 21, 24 из Московского района следуют до железнодорожного вокзала «Рязань-2», со стороны Театральной площади движение приостанавливается;

- № 20 со стороны Мехзавода следует до улицы Дзержинского (остановка «Музучилище») и далее по Высоковольтной улице по своему маршруту, со стороны Микрорайона №1 – до площади Мичурина;

- № 2 до остановки «УРТ» без изменений, далее по Высоковольтной улице, Весенней улице (в обратном направлении по Весенней улице, улице Шевченко) улице Чкалова до конечной остановки «Рязань-2»;

- № 23 с улицы Ленинского Комсомола следует по улицам Дзержинского, Спортивной, Есенина, Театральной площади, улицам Ленина, Свободы, далее по своему маршруту;

- № 16 следует до остановки «Радиоуниверситет» без изменений, далее по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Театральной площади, далее по своему маршруту.

Коммерческий транспорт:

- №№ 31, 47, 53, 68, 73, 88, 91 до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» – ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл., далее – по своим маршрутам;

- №№ 41, 66, 75 до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл. – ул. Ленина – ул. Свободы – пл. Свободы, далее – по своим маршрутам;

- №№ 50, 70, 71, 80, 82, 95 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского, далее – по своим маршрутам;

- № 87 следуют до ТД «Барс» по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – пл. Мичурина (разворот);

- № 34, 48, 90 и 98 приостанавливается;

- № 57 следуют до поворота на Московское шоссе по своему маршруту, далее: вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл., далее – по своему маршруту;

- № 49 следуют до Театральной пл. по своему маршруту, далее: ул. Есенина – Спортивная ул. – ул. Дзержинского – Высоковольтная ул., далее – по своему маршруту;

- №№ 65, 99 следуют до ул. Гагарина по своим маршрутам, далее: Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл. – ул. Ленина – ул. Свободы, далее – по своим маршрутам;

- № 77 следуют до ул. Чкалова (остановка «Чаеразвесочная фабрика») по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл., далее – по своему маршруту.