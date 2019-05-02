На Первомай рязанские коммунисты провели в центре города митинг

1 Мая в Рязани под знаменами КПРФ, ЛКСМ РФ, ВЖС «Надежда России» и «Русский лад» по центральной улице — Первомайскому проспекту прошла красная колонна под лозунгами: «Правительство – в отставку!», «Требуем хороших дорог!», «Нет — платному образованию!», «Нет — разграблению муниципальной собственности!».

Возглавляла колонну молодежная группа с транспарантом «Наше дело правое! Победа будет за нами!», которая скандировала по ходу движения: «Ленин! Партия! Комсомол!», «Наша Родина – СССР!».

Колонна прошла маршем от монумента на площади Победы до площади Ленина, где возле памятника вождю мирового пролетариата вручили партийные билеты вновь вступившим товарищам, а также наградили коммунистов памятными орденами и медалями.

Колонна прошла от площади Победы до площади Ленина.

Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров.

После награждения состоялся митинг. Его открыл первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров.

– Для нас коммунистов – Первомай – это день борьбы за свои права, а не просто день Весны и Труда. Мы выходим на демонстрацию, потому что боремся за свои права, права трудового народа, против буржуазной власти, против принятия антинародных законов. Ведь, социально-экономическая ситуация как в стране, так и в Рязанской области, с каждым годом не только не улучшается, она становится хуже. На нас с вами давят пенсионной реформой, введением новых поборов, повышают НДС, дорожают услуги ЖКХ, в том числе на капитальный ремонт, скоро будет действовать мусорная реформа.

Перед собравшимися выступил и первый секретарь Рязанского обкома комсомола Евгений Морозов.

– В российской действительности сложилось две реальности: позитивная, которую нам навязывают с экранов телевизоров, и реальная, которую люди чувствуют на себе, где огромный провал во всех сферах. Пропасть между ними с каждым годом растет. Мы должны доносить до народа истинное положение в стране, кроме нас его не хотят замечать.

Член ЦК КПРФ, секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы Эвелина Волкова.

Затем слово взяла член ЦК КПРФ, секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы Эвелина Волкова:

– «Задыхающиеся» муниципальные предприятия, транспортный кризис, насаждаемые платные парковки, ледяные торосы на тротуарах зимой – под аккомпанемент роста цен, тарифов и поборов – вот плоды управления «эффективных менеджеров» от партии власти в нашем городе!

Ее выступление продолжила член Президиума ВЖС «Надежда России» Лилия Кривцова:

– По уровню жизни Россия опускается все ниже и ниже. Растут лишь зарплаты чиновников, директоров госкорпораций, депутатов. Татьяна Голикова, занимающаяся в правительстве вопросами социальной политики, в прошлом году декларировала доход в 14 миллионов. Это в 100 раз больше пенсий тех, кого она должна опекать. Это пример с доходами лишь одного, не самого главного чиновника из правительства. Такого разрыва в зарплатах нет нигде в мире.

Ярким и эмоциональным было выступление члена ЦК КПРФ, председателя регионального отделения ВСД «Русский лад» Владимира Федоткина:

– «Правительство Медведева – в отставку!», «Правительству – двойка!» – все больше людей и все чаще дают именно такую оценку деятельности кабинета министров Медведева!

Выступили также секретарь Рязанского обкома депутат, руководитель фракции КПРФ Виктор Малюгин и активист-дальнобойщик Виктор Субботин, потребовавшие отставки правительства Медведева и отмены решения о повышении взноса на капремонт в Рязанской области.

В завершение митинга секретарь Рязанского обкома КПРФ, главный редактор газеты «Приокская правда» Дмитрий Иваничкин зачитал резолюцию, которую собравшиеся приняли единогласно.

Возле памятника вождю мирового пролетариата вручили партийные билеты вновь вступившим товарищам.

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