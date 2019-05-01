«Сердитая гражданка» Наталия Асеева заставила рязанских чиновников убрать огромную свалку

Вероятно, в жизни каждого человека есть та самая грань, когда он начинает делить свою жизнь на «до» и «после». И не факт, что для этого необходим экстрим. Бывает так: живет человек, как все. Мусорит сам и не обращает внимания на тех, кто делает то же самое. А потом что-то в нем включается, и надоедает ему жить среди использованных пакетов и валяющихся повсюду помятых пластиковых бутылок. Так и случилось с молодой мамой Наталией Асеевой.

Вместе исправили не все

– В какой-то момент я стала внимательнее смотреть вокруг себя и поняла, что далеко не все меня устраивает, – рассказывает об отправной точке Наташа. – Захотелось, чтобы вокруг стало чуточку лучше.

В интернете она нашла портал «Исправим вместе». Этот проект существует при поддержке администрации Рязани. Асеева решила запустить «пробный шар». Пожаловалась на некоторые непорядки (отсутствие освещения, парковка в зеленой зоне и тому подобное) и решила ждать реакции.

– Реального результата фактически не было: на ряд заявок вообще ответа не было, на часть пришел ответ «извините, помочь ничем не можем», – утверждает Асеева.

29 апреля уже мы посетили интернет-портал «Исправим вместе». По его данным 2311 проблем решены, 2245 – решаются, 168 проблем ждут ответа. Если нажать на надпись «Смотреть все успехи», то к апрельским успехам можно отнести исправленное уличное освещение, убранный мусор и… закрашенную надпись на стене жилого дома. Словом, полное дублирование городских коммунальных служб. Кстати, чтобы узнать, кто именно и как решает проблемы города Р., надо обладать детективными способностями. Словом – все создано для проформы – «пусть будет». И поэтому вовсе не случайно, что наша героиня обратилась к другому, более эффективному интернет-ресурсу.

«Сердитый гражданин»

По порталу «Сердитый гражданин» у Наталии появились еще большие сомнения: ресурс – федеральный, думала – работает только в Москве. Но… попробовать все же решила.

Дело в том, что у Асеевых (мужа зовут Павел) есть загородный участок в живописном месте Спасского района с прямо-таки сказочным названием Троица.

– Участок выходит в поля, приехали мы однажды с мужем, а на нас летит мусор, – удивление до сих пор сквозит в словах Наташи. – Оказалось, что в полях находится целая гора несанкционированного мусора. Мы это сфотографировали и отправили на портал «Сердитый гражданин». Через положенное время, о – чудо, мне пришел ответ на пяти листах. В нем говорилось, что свалка ликвидирована, поставлен запрещающий знак. Все это пришло в виде фотоотчета. Было очень приятно, и этот успех меня очень воодушевил. Я поняла, что это работает и руки опускать нельзя, если можешь что-то сделать.

– Я доволен, что есть такие неравнодушные люди, как Наталия Асеева, – прокомментировал ситуацию глава администрации Спасского района Игорь Собчаков. – Стихийные свалки образуются неподалеку от тех мест, где что-то строят. И не только на муниципальной земле появляются кучи мусора, но и вдоль дорог, и в лесах. Благодаря таким людям, их заботливому отношению к природе мы узнаем о нарушениях экологии в районе и стараемся эти свалки убрать, а виновных наказать.

«Вы достали своими требованиями к ЖЭУ»

Наталья старалась поделиться своими достижениями с друзьями в соцсетях. Но ребенок подрос, Асеева вышла на работу, и времени заниматься таким своеобразным волонтерством уже не так много. И все же фундамент неравнодушия заложен. Сейчас Асеевы решают проблемы, связанные с УО «ЖЭУ-19».

– Достаточно долго гуляю с коляской по дворам – они чистые, за исключением тех, которые как раз и относятся к нашей УК, – констатирует факт Наталья. – Мы в этот дом переехали два года назад, и все это время я борюсь с управляющей организацией. И некоторых успехов мне удалось добиться.

Часто это Наталья Асеева делала через портал «Сердитый гражданин». В ином случае – частое игнорирование обращений. Хотя директор «ЖЭУ-19», Наталья Яковлева утверждает, что работа управляющей компании ведется через диспетчерскую службу и ГИС ЖКХ:

– Портал «Сердитый гражданин» – подспорье в работе и определенный контроль за подчиненными, которые не всегда добросовестно относятся к своим обязанностям.

Еще один случай. Асеева выяснила, что сроки текущего ремонта в подъезде давно миновали. И снова «сердитая гражданка» начинает добиваться справедливости. Приходит ответ из ГЖИ: тогда-то должны отремонтировать, но известно, сколько на Руси обещанного ждут. Наталия снова набирает номер жилинспекции и, по ее словам, буквально слышит возмущенный крик в трубке:

– Вы достали своими требованиями к ЖЭУ, вам и так урны поставили; вы же понимаете, что у них мало денег…

Есть хорошая поговорка: «Дорогу осилит идущий». Многие кивают на комфортную жизнь москвичей. Мое мнение таково: они живут гораздо лучше нас не потому, что умнее или нахальнее. Они просто менее равнодушно относятся к окружающей их действительности. И еще они действуют, добиваясь своей цели.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Психолог Валентина Конкина:

Противостоять откровенному хамству чиновников сложно, но можно. Каждый чиновник – это, прежде всего, человек на своем рабочем месте. Главное, не терять уверенности и присутствия духа. Будьте сами вежливы. Предупредите, что у вас включен диктофон. Апеллируйте к его статусу, уточните, как называется его должность, спросите, с кем из начальства еще можно решить этот вопрос. Уверенный и спокойный тон, чувство собственного достоинства, как правило, снижают градус хамства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Асеева:

– Даже обращение в социальные сети приносит свои плоды. Никогда не надо опускать руки, не получилось зайти с одной стороны – попробуй по-другому. К сожалению, в соцсетях превалирует зачастую эдакая упадническая позиция: никогда ничего нельзя добиться, какой в этом смысл? А ведь именно маленькие шажочки могут привести к большим результатам.

"Сердитая гражданка" юного возраста считает, что многое можно сделать, не опуская руки ни в коем случае.Фото: Павел АВЕРИН

ВАЖНО

Правила хождения по инстанциям:

1. Обращайтесь только письменно.

2. Всегда оставляйте себе копии заявлений, желательно с отметкой о вручении с входящим номером и телефоном должностного лица, занимающегося вашим делом.

3. Никогда, кроме чрезвычайных случаев, не обращайтесь в следующую инстанцию, не получив ответа из инстанции нижестоящей, либо при отсутствии ответа по прошествии 10 дней.

4. Требуйте аргументированного письменного ответа, а если речь идет о возбуждении уголовного дела – копию постановления.