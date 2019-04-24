Задача – не просто принять молодых специалистов, а обеспечить преемственность поколений

В современных реалиях даже самое успешное предприятие не может гарантировать себе стабильное будущее, не занимаясь долгосрочным планированием.

АО «РКБ «Глобус» - одно из успешных предприятий инновационной промышленности региона. Сотрудники предприятия дорожат своими рабочими местами, сюда охотно приходят новые специалисты, но всего этого было бы недостаточно. Существует программа долгосрочного развития «РКБ Глобус» (принята до 2025 года) и программа инновационного развития (принята до 2020

Таких специалистов не готовят вузы

Чтобы более детально познакомиться с опытом успешного долгосрочного планирования, мы встретились с главным конструктором КБ Антоном Александровичем Трубниковым и заместителем главного конструктора Анатолием Алексеевичем Мисником.

- Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» нам устанавливает ключевые показатели, - отмечает Антон Александрович Трубников. – Ориентируясь на эти показатели и исходя из текущей загрузки, мы понимаем, какое количество специалистов нам потребуется для выполнения поставленных задач. На этом и строится политика привлечения тех или иных специалистов. Самые востребованные предприятием специалисты на сегодняшний день - это радиотехники, в частности специалисты в области СВЧ-электроники, программисты и системные программисты, программисты для цифровой обработки сигналов, программисты программируемых логических интегральных схем, разработчики силовой электроники источников питания.

Главный конструктор АО «РКБ «Глобус» Антон Трубников. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

По ряду направлений, например, по СВЧ-электронике, проблема преемственности на предприятии успешно решается.

- Благодаря заблаговременному приему молодых специалистов, - дополняет своего коллегу Анатолий Алексеевич. – нам удалось сохранить ядро, а новые специалисты проходили подготовку непосредственно уже на рабочих местах. Они прошли адаптацию и замечательно вписались в коллектив. Сложился такой плавный переход поколений. По другим направлениям так безболезненно пройти разрыв девяностых не получилось. Но мы сейчас продолжаем активно работать над нивелированием последствий девяностых. Тут стоит признать, что, как и любое другое предприятие, мы зависим от сложившейся системы образования. У нас в Рязани готовят специалистов, которые обладают знаниями в области радиотехники, в области теории сигналов, в области радиолокации, приема сигнала в помехах и борьбы с помехами. Но у предприятия, которое занимается созданием новой техники, требования к специалистам намного шире. Нам нужны люди широкого кругозора, обладающие комплексным подходом, ведь при разработке новых изделий неминуемо сталкиваешься с новыми областями знаний.

Дополнительно к фундаментальной подготовке в области радиотехники необходимы знания в области теории систем управления, автоматического управления, хорошее владение вычислительной техникой. Например, все мы видим, насколько бурно развивается микроэлектроника. Но для того чтобы разрабатывать устройства на основе микроэлектроники, настраивать и делать программное обеспечение, чистые программисты не подходят. Нужны специалисты, которые разбираются в схемотехнике, которые понимают физику процессов, принципы обработки сигнала, и в то же время могут освоить архитектуру этих программируемых устройств, микропроцессоров и воплотить необходимые алгоритмы в программы и настроить эти устройства. Таких специалистов в чистом виде никто не готовит. Этот опыт приходит в результате решения конкретных задач – в процессе работы. И вот здесь кроется еще одна важная для обеих сторон трудового процесса проблема: с одной стороны, мы готовы принять молодых людей и они готовы прийти к нам. С другой – поскольку с полной отдачей они смогут работать только после 3-5-ти лет адаптации, такую же оплату, как у опытных высококлассных специалистов, им приходится подождать.

Обучение и производство существуют автономно

- За перспективными молодыми специалистами работодатели «охотятся»,- - вновь подключается к разговору Антон Трубников. – Примерно девяносто процентов студентов, которые хорошо показывают себя во время обучения, еще до окончания вуза связывают себя договорными обязательствами. Важную роль играет и близость столичного региона, который привлекает многих заманчивыми перспективами. Кроме того, политика многих предприятий строится на переманивании готовых специалистов. Ведь, чтобы человек заработал на полную мощность, должен пройти период адаптации – от трех до пяти лет. Не все готовы ждать…

- Но почему так долго? Ведь правительство регулярно отчитывается, что делает все (и даже с избытком), чтобы приблизить, связать вузы с наукой и промышленностью?

- Так получается далеко не всегда, - рассказывает Анатолий Мисник. – Нам нужно более активно вовлекать студентов в процесс работы еще на этапе обучения. И наоборот, вузам активнее привлекать к преподавательской работе директоров и ведущих специалистов различных предприятий. У нас обучение и непосредственно производство зачастую существуют автономно.

Анатолий Мисник - человек, который отдал предприятию многие годы. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

- В Рязани сейчас есть примеры сотрудничества в этом направлении, - признает Антон Трубников. – К примеру, к нам обратилось студенческое КБ радиоуниверситета. Они открыли бизнес-инкубатор и просили дать перечень актуальных тем. Конечно, хорошо, что ребята будут работать над чем-то действительно востребованным. И, возможно, впоследствии более подготовленными придут к нам на работу. Но нужно понимать, что у нас нет задачи наполнить предприятие молодыми специалистами, задача – обеспечить преемственность поколений. Нам удалось сохранить костяк коллектива. Теперь мы закрепляем одного-двух молодых специалистов за опытным сотрудником, чтобы молодые перенимали знания. Такие группы и в командировки вместе ездят. Практика дала хорошие результаты. Молодые люди, которых пять-шесть лет назад мы приняли на работу, сейчас показывают достойный уровень. Могут самостоятельно решать задачи не только на предприятии, но и в местах эксплуатации и в организациях-партнерах.

- А можно назвать конкретные имена и фамилии тех, кто пришел молодыми, а сегодня стал уже ближайшим золотым резервом?

Среди лучших представителей молодежи комплексного отдела: Алла Винокурова, Илья Чукин, Петр Звонов, Максим Корольков, Сергей Цицура, Станислав Бойко. В научно-исследовательском радиотехническом отделе: Виктор Котов, Максим Гудов, Алексей Акимов, Сергей Попов, Дмитрий Грушин, конструктора: Евгений Нефедов, Алексей Корегин, Кирилл Наседкин, Михаил Трушин, Никита Быков. И этот список можно продолжить…

Мысль обретает материю

Кончено, мы не могли обойти внимаем молодых людей из этого «почетного» списка. Встретились с очаровательной скромной Аллой Винокуровой и спортивным и не любящим лишних слов Никитой Быковым.

Инженер первой категории Алла Винокурова. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Алла - инженер второй категории. Окончила факультет ФАИТУ Рязанского государственного радиотехнического университета, а три года назад устроилась в РКБ «Глобус». Честно признается, что ничего не знала о предприятии до того, как впервые переступила его порог, поскольку думала, что после вуза будет работать на другом заводе. Но этот «другой завод» разочаровал во время экскурсии… Такое тоже бывает.

Работает в основном с конструкторской документацией. В ближайшее время надеется пройти аттестацию и повысить квалификацию, став инженером первой категории. Алла - красивая девушка, увлекающаяся спортом, интересующая книгами и кино. Приятно видеть, что у такой серьезной организации, как АО «РКБ Глобус», настолько красивые сотрудники.

Никита Быков – один из тех, кто учился в радиоуниверситете по целевому набору.

Инженер-конструктор Никита Быков. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

- Я окончил тумскую среднюю школу №3, жил в селе Молькино Клепиковского района. Когда приехал подавать документы в университет, увидел объявление о целевом наборе – решил пойти целевиком. Окончил факультет вычислительной техники по специальности «Конструирование и технология электронных средств». Начиная с третьего курса стал получать дополнительную стипендию от РКБ «Глобус» (она зависит от успеваемости). Никита работает 2,5 года, он - инженер-конструктор и тоже в ближайшее время хочет повысить квалификацию – получить категорию.

На вопрос, что больше всего нравится в работе, отвечает не по годам зрело:

- Нравится, когда делаешь чертеж, и из того, что было только у тебя в голове, появляется новое изделие!

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