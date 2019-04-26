Работаешь дольше, плати больше: в Рязанской области сократили число получателей компенсаций за капремонт

Недавно правительство области отчиталось о двух нововведениях, касающихся льгот по взносам за капремонт. Оба они, безусловно, будут удобны и выгодны целому ряду рязанцев. Однако еще об одном «незначительном» изменении местного законодательства власти предпочли не распространяться – лишь опубликовали документ на сайте кабмина.

Ложка дегтя

Покопавшись в нем, «Комсомолка» обнаружила пренеприятный сюрприз. Но, начнем с хорошего.

Все три нововведения меняют нынешний порядок предоставления компенсаций взносов за капремонт. Во-первых, чтобы их получить, теперь не нужно предъявлять справку об отсутствии долгов: вся информация в органы соцзащиты пойдет напрямую – из областного Фонда капремонта или от организации, управляющей специальным счетом дома (из ТСЖ, к примеру).

Во-вторых, получать такую помощь смогут и престарелые инвалиды 1-й и 2-й групп, живущие в семьях, состоящих только из пенсионеров и (или) инвалидов тех же групп. Раньше у инвалидов такой льготы не было. В случае если рязанец подходит под вышеперечисленные категории и ему исполнилось 70 лет, он получит компенсацию в 50 % от взноса. Разменявший девятый десяток – уже 100 %.

Третий же «сюрприз» заключается в том, что компенсацию для семей пенсионеров «сдвинули» вслед за увеличением пенсионного возраста.

Раньше рязанским пенсионерам – от 55 лет для женщин и от 60 лет для мужчин – живущим в семье, состоящей только из пенсионеров, полагалась компенсация в 50 %.

Теперь же эту запись в региональном документе заменили на строчку «возраста, указанного в Федеральном Законе о страховых пенсиях». То есть 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Переход на такой возраст льготников сохранят плавный, как и на федеральном уровне – то есть вплоть до 2022 года.

Копейка рубль бережет

Здесь необходимо напомнить еще о ряде изменений законодательства, касающихся людей предпенсионного возраста. Все они – о налогах.

В первую очередь, это налог на имущество: льготу для пенсионеров по нему распространили и на 55-летних женщин с 60-летними мужчинами. Эти люди могут, как и до увеличения пенсионного возраста, не платить налог за один объект недвижимости: жилой дом или его часть; квартиру или комнату; гараж или машиноместо; хозяйственную постройку площадью не больше 50 кв. метров. Выбрать для освобождения от налога на имущество можно лишь один из этих объектов.

Второй налог – земельный: по нему людям предпенсионного возраста тоже сохранили льготу, вернее – налоговый вычет. Напомним, если у такого человека есть участок площадью не более 6 соток – налог взиматься не будет. Когда земли больше, налог посчитают за оставшуюся площадь.

Если же в собственности у человека два и более участка, то вычет применят для земли, которую он указал сам. Тем, кто этого не сделал, процедуру автоматически применят в отношении одного участка с максимальной суммой налога.

Но оба эти налога – федеральные – и от решения региональных властей их размер не зависит. В отличие от транспортного налога.

Правила его уплаты облдума по рекомендации федеральных властей изменила в начале года: в местном документе тоже была привязка к пенсионному возрасту. Теперь же от транспортного налога освобождены 55-летние рязанки и 60-летние рязанцы. Это касается тех, у кого есть легковушка мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или мотоцикл (мотороллер) с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил включительно. Не платить налог можно только на один вид транспорта, по выбору его владельца.

Еще одна льгота касается общественного транспорта. Напомним, в феврале, наряду с областной, «льготное» решение приняла и городская Дума Рязани: поездки с проездным за 365 рублей разрешили мужчинам, которым исполнилось 60 лет и женщинам, отметившим 55-летие. Касается это только жителей облцентра. Но, собственно, только им такая льгота в регионе и нужна.

КСТАТИ

По данным на 1 апреля пенсию по старости получают 305 тысяч жителей Рязанской области, то есть более четверти всего населения региона.