Рязанцы напишут «Диктант Победы» на 29 площадках

7 мая Рязанская область присоединится к всероссийской акции «Диктант Победы», который пройдет в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» и будет приурочен к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого подготовлены 29 площадок на базе образовательных учреждений.

24 апреля региональный координатор партпроекта, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев провел организационное совещание с представителями муниципалитетов, которые стали участниками акции, и областного центра.

– «Диктант Победы» проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. Наша с вами задача — провести его на высоком организационном уровне, — обратился Андрей Кашаев к присутствующим.

Он отметил, что приглашены к участию в диктанте член Высшего совета партии, губернатор Рязанской области Николай Любимов, депутаты Государственной Думы, областной и городской Думы, а также органов местного самоуправления.

Региональный координатор рассказал об организационных требованиях, которые необходимо соблюдать.

– Технологические параметры похожи на процедуру единого государственного экзамена, поэтому площадки находятся в образовательных организациях. Участники должны сначала зарегистрироваться, им выдают бланки, проводят инструктаж и провожают в аудитории», — пояснил Андрей Кашаев.

Помогать организаторам будут активисты общественного движения «Волонтеры Победы» и «Молодой Гвардии Единой России».

По словам руководителя регионального отделения «Волонтеров Победы» Кристины Зориной, также они будут встречать гостей акции — ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождать их во время проведения мероприятия.

– Перед началом диктанта можно будет посмотреть прямое включение из Парка Победы на Поклонной горе, — добавил Андрей Кашаев.

После завершения работы, на которую дается 45 минут, всем участникам будут вручены дипломы. Результаты всероссийской исторической акции станут известны 12 июня — в День России.

Список площадок проведения «Диктанта Победы» в Рязанской области здесь.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Проект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

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