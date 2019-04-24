Лыжи с собой, норматив ГТО, номер (с возвратом) и… хватит с него!

Зима прошла, а вместе с ней осталась позади сдача нормативов ГТО по зимнему виду спорта – беговым лыжам. Один из стартов по традиции был приурочен к ежегодным соревнованиям «Лыжня России», проводившимся 11 февраля в Варских. Также попытаться сдать норматив ГТО по беговым лыжам можно было 15 февраля и 5 марта, или же вместо зимнего вида спорта в дальнейшем предпочесть летнюю дисциплину.

Чтобы пройти обследование, запаситесь здоровьем

Казалось бы, какие трудности могут подстерегать школьника, сдающего норматив ГТО. Лыжи есть, они всегда с собой, желания победить – хоть отбавляй, лыжня на соревновании будет. Однако трудностей хватило. Первое препятствие для сдающего – справка от педиатра. Она действует всего две недели, и перед каждым стартом ее нужно обновлять. За каждой справкой стоит глобальное обследование: обход многих специалистов и сдача кучи анализов. Список просто иезуитский. Делать такое каждый раз не под силу почти никому, разве только ребенок не учится, а кто-то из родителей не работает.

Перескочив через первый барьер на пути к значку ГТО, натыкаетесь на второй. Запись на соревнования в некоторых школах носит кулуарный характер. На старты созываются «все свои». Будьте готовы, что просто так из массы школьников ваше чадо не призовут и даже не уведомят о соревнованиях. Выход один – не надеяться на учебное заведение, а записываться на сдачу норматива самостоятельно. Электронную заявку высылаете через сайт gto62.ru (где прежде нужно зарегистрировать участника) за несколько дней до старта. Оригинал заявки вы приносите с собой на соревнование. При индивидуальной заявке вроде все отлажено, у нас обошлось без сюрпризов.

Лыжный бег с препятствиями

И вот долгожданные соревнования – заветная для ребенка «Лыжня России». Выдан номер (кстати, возвратный), готовимся к старту. Странности начинаются сразу. В прошлом году лыжники, бежавшие на норматив ГТО, стартовали отдельно от остальных участников на полчаса раньше. В этом году почему-то бежали все скопом. Но ведь чтобы сдать ГТО, нужно уложиться в четкие минуты и секунды, засчитывается чистое время прохождения пути. Возникает резонный вопрос: как же можно добиться чистого времени на запруженной до предела трассе? Смотрим, как располагаются лыжники, сдающие на ГТО (у них особые номера). Кто-то в первых рядах, кто-то за ними. Огромная масса участников нависает над стартовой линией на протяжении, наверное, метров 100-150. Даже жутко, когда представляешь, как эта лавина одномоментно сорвется с места. Далеко ли уедут кандидаты на ГТО, особенно из глубины стартовых рядов?

И вот старт, который, пожалуй, потряс всех присутствующих. Такое может присниться только в кошмарных снах. Строй курсантов, расставленных перед рядами лыжников на 100 метров, очевидно, для воспрепятствования фальстарту, дожидается отмашки старшего, чтобы убрать кордон. И вот он, окрик, военнослужащие передают друг другу приказ уходить с лыжни, уже срываются с мест, и тут их настигает сигнал о старте гонки. Лавина лыжников обрушивается на парней в камуфляже и поглощает их под собой. Кто-то успевает повернуться боком к бегущим. Потерян темп, в рядах лыжников беспорядок, все аккуратно объезжают служилых, главное – не устроить завал. Как можно было так организовать главную лыжную гонку года в Рязанской области, остается только догадываться. Кто ответит за потерянные участниками десятки секунд на старте – тоже неизвестно.

Лыжни нет, есть только направление

Переходим на финиш в ожидании нашего юного участника. Все оформлено торжественно, но, присмотревшись, понимаешь, что не хватает одного важного элемента. Да какого! На финише «Лыжни России» отсутствует сама лыжня. Перебираешь в голове кадры из телевизионных трансляций чемпионатов по лыжным гонкам. Если едут классическим стилем, лыжня на финише есть всегда, причем не одна, а несколько. В этом старте подавляющее число участников выступает в классике. Почти все тут простые любители и коньковым ходом ездить просто не умеют. Как могли организаторы забрать у участников на финише лыжню? Как же уложиться в секунды норматива ГТО, если не по чему идти и лыжи разъезжаются?

Однако, как вскоре оказалось, можно ставить рекорды и без накатанной лыжни. Поначалу на финиш прилетели самые спортивные участники. Разодетые в суперэкипировку, на гоночных лыжах, и, конечно, коньковым ходом. А вот потом стали происходить чудеса. Наряду с подготовленными участниками финишную черту стали время от времени пересекать лыжники, еле передвигающие ноги. Поначалу подумалось, что сильно устали. Но вот приехал тучный мужчина, вот маленький ребенок, вот дедушка с бабушкой. А где же будущие обладатели значков ГТО? Все еще в пути. Как же их смогли опередить явно неподготовленные люди?

Ответ приехал вместе с ребенком. На трассе были завалы, все смешались: и ГТОшники, и простые участники. А самое главное… лыжники толпами срезали трассу, возможностей было достаточно. Кто-то сократил лыжню и привез хорошие минуты, кто-то не халтурил и проиграл. Вроде и судьи вдоль всей лыжни стояли, но все равно порядка не было. Господа организаторы, неужели нельзя было воспрепятствовать срезанию трассы, тут все-таки люди со временем соревнуются?

Вот с таким безразличием столкнулась молодежь, которая готовится к труду и обороне. Движение ГТО и «Лыжня России» – знаковые спортивные мероприятия. Участники вправе ожидать как минимум порядка на трассе. Однако им отказывают даже в самом малом – в лыжне и в справедливости.

Когда-нибудь об этих приключениях будет напоминать только полученный значок. Фото: Сергей Прокуроров.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Спустя три недели, 5 марта, при температуре воздуха +5, практически по лужам, мы вновь стартовали в лыжных гонках на значок ГТО. Что удивительно, и на этот раз на финише не было никакой лыжни, хотя большинство лыжников бежали классическим ходом.

ПОДРОБНОСТИ

Стоит отметить, что соревнования в зале на сдачу нормативов ГТО организованы куда лучше. Здесь вам и контроль за участниками, и все необходимые снаряды и даже гимн перед стартом соревнований. Вот бы перенести этот опыт и на единственную зимнюю дисциплину в календаре ГТО. Или же проблема в том, что при проведении соревнований в зале в организации участвует администрация спорткомплекса, а в случае с лыжными гонками в парке или в чистом поле отвечать за старты в общем–то некому?

В ТЕМУ

Вспомнилось, как в скромной маленькой школе, где когда-то учился, была проложена по саду отличная накатанная лыжня. Ее регулярно делал и обновлял учитель физкультуры, и наверняка никто ему за это даже не доплачивал. Причем трасса была проложена так, что и срезать то было нечего. Почему же сегодня на финише официальных соревнований вообще нет лыжни, а участники сокращают путь как заблагорассудится? Возможно, дело в культуре, в этике, уважении к спорту. Тридцать лет назад по-другому было нельзя. Стыдно было. А теперь, нет.