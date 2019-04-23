Кубок «Русской кожи» стартовал!

В Рязани уже в 26-й раз стартовал весенний розыгрыш Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Это, пожалуй, самое массовое спортивное мероприятие среди любительских футбольных команд. В нем принимают участие как завсегдатаи, так и новички. Как у них получается играть - читайте в нашем обзоре.

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

«Южный», уступая после первого тайма, смог переломить ход встречи и благодаря дублю Равиля Хожиева переиграть со счетом 2:1 «Комету». Михаил Хорошев принес «Рельеф Центру» минимальную победу над «Кремлевским валом» на последних минутах встречи. «Континент» в концовке «добил» «ФК Кину», отпраздновав победу 3:0, а «МСЗ Булат» разделался с новичком турнира, «Рекламными штучками», 2:0.

Фото: vk.com/rklfryazan

«Пятерочка» пропустила первой, но еще до перерыва вышла вперед и в итоге оказалась сильнее «Юнити» 5:3, четыре результативных удара на счету Александра Матвеева. «Компания Апельсин 2» уже в дебюте повела в счете, в итоге переиграв «Агат-КИП» 2:1. «ФК РИЗУР 2» убедительно переиграл «ФК Рязанские сады» 5:0, а «Дельфин» отправил в ворота «Автомобилиста» четыре безответных мяча.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

«Свои & Наши», уступая по ходу первого тайма в два мяча, в итоге отпраздновали победу 5:2 над «Инвестом».

Победный мяч уже в концовке встречи забил Дмитрий Алмаев. «МеталлПромАльянс» во втором тайме сломил сопротивление «Стандарт 12» 2:0, а «РФМУ» и «Спецкомплект-Б» сильнейшего не определили - 1:1. «Иномарка 62» сокрушила «Желдор», сразу пять раз поразив ворота соперника.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

В стартовом поединке Золотого Кубка «МФК Вятич» совсем немного не дотянул до победного результата: на последних секундах Жоэль Мпена спас для «ГРПЗ» ничью 1:1.

Футболисты «Ново-Рязанской ТЭЦ» трижды выходили вперед, но трижды «Спецкомплекту-А» удавалось забить в ответ. В итоге встреча завершилась боевой ничьей 3:3. Точный удар Евгения Ермолаева принес «Korwood 62» минимальную победу над дебютантом Золотого Кубка «Реставрацией».

Следующие игры пройдут в субботу, 27 апреля, на спортивном комплексе «Золотые купола». Их расписание и все результаты матчей - на rklf.ru.