В день рождения Ленина коммунисты провели собрание в центре Рязани

22 апреля в Рязани на центральной площади города, носящей имя вождя мирового пролетариата, состоялось торжественное собрание и возложение цветов, организованные Рязанским обкомом КПРФ и посвященные 149-й годовщине со дня рождения основателя Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства – В.И. Ленина.

С утра здесь собрались коммунисты, комсомольцы, сторонники КПРФ, а также все, кому дороги имя и идеи вождя мирового пролетариата.

Открыл и вел торжественное мероприятие первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров. Он еще раз напомнил собравшимся роль В.И. Ленина в российской и мировой истории, подчеркнув, что и сегодня его теория и практика являются для коммунистов не только предметом изучения, но и руководством к действию.

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– Советское государство, построенное под руководством Ленина и его ученика Сталина, превратилось в великую социалистическую державу. Но сегодня буржуазные СМИ стараются оторвать имя Ленина от Сталина, представляя его успешным государственником-контрреволюционером, выливая при этом на Ленина откровенную ложь, и объявляя его разрушителем. Мы, коммунисты, обязаны этому противостоять. Нам необходимо активнее публиковать статьи, встречаться с населением, особенно с молодежью рассказывая о роли Ленина. В преддверии 150-летия со дня рождения В.И. Ленина VII совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ объявил Всероссийский Ленинский призыв в ряды партии и вся партийная организация должна активно включиться в этот процесс, – заявил Денис Сидоров.

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Затем слово взяла первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ, член Президиума ВЖС «Надежда России» Лилия Кривцова, сделавшая акцент на роли В.И. Ленина в развитии науки и образования в нашей стране.

– 1918 год. Еще идет гражданская война, а В.И. Ленин просит ученого Винтера начать работу по ядерной энергетике. Поручает инженеру Графтио разработать смету на строительство Волховской ГЭС. Открывается государственный оптический институт, институт по изучению мозга и психической деятельности, государственный институт прикладной химии. Выделены деньги на первую арктическую экспедицию. Только с 1918 г. по 1919 г. было создано 33 научно-исследовательских института, к 1923 г. их стало 56, – рассказала Лилия Кривцова.

– Осуществленная под руководством В.И. Ленина Великая Октябрьская социалистическая революция стала началом новой эры для человечества. Эры, с которой связаны великие социальные, промышленные, научные, технические достижения. Но не только. Принципиально другим стало отношение людей друг к другу. Появились новые возможности реализации человеческого потенциала. Люди поверили в свои силы, в возможность изменить мир! – сказала член ЦК КПРФ, секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы Эвелина Волкова.

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О современной социально-экономической ситуации и актуальности Ленинских тезисов в этот день выступили руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Виктор Малюгин, председатель регионального отделения объединения «Дети войны» Евгений Константинов.

После этого собравшимися были возложены цветы к монументу Ильичу.

Торжественные мероприятия продолжились возложением цветов к памятнику В.И. Ленина в парке Железнодорожников, где коммунисты и комсомольцы Железнодорожного района Рязани также провели Ленинские беседы.

С информацией об исторических моментах и роли В.И. Ленина в мировой и отечественной истории, с анализом нынешней ситуации, о задачах, стоящих перед коммунистами районного отделения партии выступили: первый секретарь РК КПРФ Эвелина Волкова, активистка районного отделения партии М.А. Горбачева, второй секретарь райкома В.С. Исабекова, член бюро РК, депутат Рязанской гордумы Денис Милюков, комсомольский активист Вячеслав Бобров, партийный активист Дмитрий Есарев.

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Возложение цветов к памятнику В.И. Ленину состоялось также возле Приборного завода.

В тот же день торжественные возложения цветов состоялись в большинстве городов и районов Рязанской области.

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