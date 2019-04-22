Строительная компания и гипермаркет вместе озеленяют Рязань

На автомобильной парковке возле гипермаркета «Глобус» теперь подрастают декоративные кустарники. Их посадку 19 апреля организовала строительная компания «Зеленый сад». Один из крупнейших рязанских застройщиков давно и успешно занимается благоустройством больших территорий по соседству не только рядом с возводимыми новостройками. Компания старается формировать и поддерживать комфортную среду и в других районах Рязани.

В высадке кустарника возле «Глобуса» принял участие директор компании «Зеленый сад» по общим вопросам Андрей Оришкевич. По его словам, это не единичная экологическая акция:

– Озеленение родного города – важный элемент стратегии развития нашей компании, мы стараемся увеличить число мест в Рязани, где горожанам будет приятно находиться. За сегодняшней акцией обязательно последуют высадки растений на новых территориях.

Высаженный кустарник в первый раз получает поливФото: Владимир ФРОЛОВ

В соседних с гипермаркетом микрорайонах есть жилые дома, возведенные «Зеленым садом», а их жильцы – частые посетители «Глобуса». В том, что живут в этих домах, признавались и сами менеджеры гипермаркета. Получается, что высадка кустарников – это не только совместная акция двух известных компаний, но и продолжение давней дружбы между застройщиком и его клиентами.

– Мы признательны нашим друзьям из «Зеленого сада» за многолетнюю работу по благоустройству, ведь лучше от этого сотрудничества становится всем нашим горожанам и гостям Рязани, – подтвердила управляющая рязанского «Глобуса» Дина Мелешкина.

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