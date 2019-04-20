Андрей Турчак подвел итоги первого экологического форума «Единой России»

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подвел итоги Всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна», который прошел 19 апреля в Челябинске.

В частности, он предложил органам власти провести проверку того, как регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами.

– В 2019 году в большинстве регионов стартовала реформа в сфере обращения с отходами. Активистам партпроекта «Единой России» «Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру, – сказал Андрей Турчак.

Отдельная поддержка при реализации реформы необходима социально незащищенным гражданам.

– Региональные власти должны установить меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при оплате коммунальной услуги по обращению с отходами, – заявил секретарь Генсовета.

Также, по его словам, из регионов поступают жалобы о необоснованной привязке тарифа к площади частных домовладений. Нуждается в стимулировании и раздельный сбор отходов.

– Необходимо предусмотреть возврат средств на оплату коммунальной услуги по обращению с отходами гражданам, осуществляющим раздельное накопление, – уверен он.

По его мнению, поддержку должны получать и перерабатывающие предприятия. Их необходимо включить в территориальные схемы в области обращения с отходами.

Андрей Турчак обозначил проблему, которая особенно актуальна для Челябинска и крупных индустриальных центров, – качество воздуха.

– Предлагаю организовать непрерывный экологический мониторинг с выводом данных в Интернет для общественного контроля, – сказал он и обратился с предложением к «Единой России» внести в Государственную Думу законопроект о квотировании выбросов и порядке действий в режиме неблагоприятных метеоусловий.

Отдельного внимания заслуживает вопрос развития экологически чистого транспорта. Андрей Турчак рекомендовал органам государственной власти субъектов РФ установить приоритет транспортных средств на газомоторном топливе при проведении закупок и предусмотреть в программах развития электрического автотранспорта введение бесплатных парковок, выделение отдельных полос для движения и развитие сетей зарядных станций.

– Важная проблема – информирование граждан о реальной экологической обстановке в удобном для них формате. Считаю, что «Единой России» необходимо ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального закона о доступе граждан к экологической информации, а также проработать вопрос о возможности участия общественных инспекторов по охране окружающей среды в проверках, проводимых органами государственного экологического надзора федерального и регионального уровня, – считает Андрей Турчак.

По итогам форума был принят проект резолюции.

– На следующей неделе мы представим председателю правительства, председателю нашей партии Дмитрию Анатольевичу Медведеву конкретные предложения, на основе которых будет подготовлен проект поручений кабинету министров, – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

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