2019-04-19T13:18:36+03:00
Общество

В Рязани зреет идея назвать площадь в честь городов-побратимов

Председатель комиссии, подбирающей названия улицам, рассказал о своем предложении городским властям
Владимир ФРОЛОВ
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Площадь, которой предложено дать новое название – вид на улицу ГрибоедоваПлощадь, которой предложено дать новое название – вид на улицу ГрибоедоваФото: Владимир ФРОЛОВ
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У Рязани подписаны различного рода соглашения о взаимном сотрудничестве с 12 зарубежными городами. В одних мы называемся побратимами, в других – партнерами. С одними зарубежными друзьями принято дружить семьями, ездить друг к другу в гости. С кем-то постоянно идет культурный обмен: выставляются друг у друга художники, выступают артисты. Есть города, которые ограничиваются присылкой официальных делегаций на праздники.

Во времена СССР рязанские власти любили увековечивать иностранные названия на карте города. В 1967 году гостиница перед вокзалом «Рязань-2» получила название в честь болгарского города Ловеч. Правда, уже в XXI веке на домах появились таблички «Ул. Мюнстерская» и «Ул. Брестская».

Памятная надпись на улице Мюнстерской в центре Рязани Фото: Владимир ФРОЛОВ

Памятная надпись на улице Мюнстерской в центре РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

В то же время до сих пор у нас есть улицы Братиславская и Черновицкая, хотя отношения со столицей Словакии и буковинским курортным городом уже прервались.

– Мне не нравится эта неопределенность: сегодня мы дружим с одними городами, завтра добавляются другие, – признается глава городской топонимической комиссии Николай Булычев. – Когда в начале 2018 года встал вопрос о названии какого-то объекта в честь нашего французского побратима Брессюира, я внес муниципалитету встречное предложение…

Оказывается, не так уж далеко от центра Рязани имеется целая площадь со сквером, которая до сих пор вообще никак не называется. Она расположена рядом с остановкой общественного транспорта «Мясокомбинат», где соединяются улицы Грибоедова, Фирсова, Попова и Касимовское шоссе.

Домов на площади нет, так что ее переименование не потребует ни рубля: не надо менять ни таблички, ни документы.

– Что может быть проще? – спрашивает Николай Булычев. – Назвать этот зеленый круг «Площадь городов-побратимов», во время очередного субботника привести в порядок сквер, положить там бордюр, сделать клумбу, а вокруг поставить обычные камни с табличками, на каждой из которых будет название города, его герб, год установления отношений. Если появится новый город-побратим, мы просто установим дополнительный камень с табличкой – вместо того чтобы искать очередную улицу и менять кучи документов.

Столб-указатель на улице Почтовой: здесь указано расстояние до всех дружественных городов Фото: Владимир ФРОЛОВ

Столб-указатель на улице Почтовой: здесь указано расстояние до всех дружественных городовФото: Владимир ФРОЛОВ

Сегодня городов, с которыми у Рязани подписаны договоры, круглая дюжина. В центре пешеходной улицы Почтовой стоит столб с указателями направлений на города-побратимы и города-партнеры. Правда, в их числе нет хорватского Омиша или сербского Крушеваца. Об этих городах в Рязани вообще мало кто знает.

Рязанский мост, названный в честь французского города-побратима Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанский мост, названный в честь французского города-побратимаФото: Владимир ФРОЛОВ

Тем временем в честь Брессюира в конце марта 2018 года был все-таки назван мост, по которому над Лыбедским бульваром проходит улица Горького. А предложение о площади пока еще не рассмотрено, но до II Форума древних городов, который продет у нас летом 2019 года, к нему вполне еще могут вернуться.

А КАК У НИХ?

В болгарском городе Ловеч в честь нашего города в пешеходной зоне назван ресторан «Централ Рязан».

В белорусском Бресте установлен памятный камень в честь рязанцев, принимавших участие в обороне и освобождении этого города.

Во французском Брессюире есть участок дороги с круговым движением, который называется «Кольцо Рязань».

КСТАТИ

На днях топонимическая комиссия города Рязани должна решить, какие названия предложить для двух новых улиц в поселке Дягилево. Пока рабочими вариантами стали 1-й и 2-й Мушковатовские проезды, поскольку примыкают они к улице Мушковатовской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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