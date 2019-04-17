Как правильная профилактика у стоматолога помогает экономить расходы на лечение

«БЕЗ ЧИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА НЕ СПРАВИТЬСЯ С КАРИЕСОМ»

С тем, что здоровье зубов очень важно для полного здоровья всего организма и для общей красоты человека, согласятся все. Но в то, что ради этого надо приложить не так уж и много усилий, многие не верят. Рязанцев убеждают в этом врачи стоматологической клиники «Эстетика».

– Когда к нам впервые приходит пациент, обычно он нуждается в лечении, – рассказывает главный врач клиники Марина Репьева. – Но начинаем мы все равно с профессиональной очистки полости рта. Без чистой полости рта не справиться с кариесом, не восстановить эмаль, не поставить надежно имплант. Параллельно с лечением объясняем важность соблюдения всех правил гигиены, правильной профилактики – осмотры должны проводиться раз в полгода. Индивидуально мы подбираем все средства – даже пасты и зубные щетки.

МНОГО ЛЕТ ЛЕЧИТЬСЯ У ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ДОКТОРА

Самый распространенный повод посещения стоматолога – кариес. Это заболевание, при котором надо не только устранить последствия (например, поставить пломбу), а прекратить патологический процесс. В «Эстетике», работающей в Рязани более 15 лет, по основным направлениям все это время трудятся одни и те же специалисты. Это позволяет пациентам лечиться и проходить профилактику у одного и того же доктора, который прекрасно знает все индивидуальные особенности пациента. Правильная профилактика, осмотры раз в полгода – это гарантированная экономия средств на лечении.

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВО БЛАГО ЗДОРОВЬЯ РЯЗАНЦЕВ

В прошлом году открылась новая клиника «Эстетики» на улице Вокзальной, 77 (недалеко от «Рязани-1»). Она обставлена по последнему слову техники – стоматологическое оборудование было приобретено после тщательного тестирования на международной выставке. Специалисты «Эстетики» применяют широкий спектр медикаментов, лучшие средства для ухода за зубами и их укрепления, новейшие материалы – например, для замещения пораженных тканей. Успешно применяются лечение лазером, методики восстановления эмали зубов. Имеется многолетний опыт установки имплантов. Обучение врачей проводится в Москве, Германии, США. Среди тех, кто осваивает передовые технологии, учитывает в работе последние научные достижения – стоматолог-ортопед Максим Корсаков, кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт Ольга Кондракова. С отзывами пациентов о работе врачей «Эстетики» можно ознакомиться на интернет-сайте клиники.

НА ЗАМЕТКУ

Стоматологическая клиника «Эстетика»

Рязань, ул. Вокзальная, 77, тел.: 70-11-70; ул. Радищева. 11, тел.: 95-25-25

Спасск-Рязанский, ул. Войкова, 54, тел.: (49135) 3-35-55.

http://www.estetika-rzn.ru

СЛОВО ВРАЧУ

Евгения Васина, врач-стоматолог терапевт клиники «Эстетика»:

– Обследование у нас проводится как можно более тщательно. Были случаи, когда кариозную полость удавалось обнаружить под мягкими тканями, у самого корня зуба. А однажды место входа инфекции обнаружилось в микроскопическом дефекте эмали. Удалось вовремя остановить разрушение зуба изнутри, сохранить его и сберечь улыбку.

СЛОВО ПАЦИЕНТУ

Д. Ю. Прописнов, житель Рязани:

– Я лечил восемь зубов. Думал, что удалят как минимум два, но благодаря профессионализму врачей, все зубы остались на месте. И более того – все они стали намного эстетичнее, не зря же клиника называется «Эстетика».

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