2019-04-18T11:29:09+03:00
Политика

Роман Калинин: Люди будут получать паллиативную помощь по месту пребывания

Региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» прокомментировал подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление
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Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин.Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин.
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Возможность получения паллиативной помощи по месту пребывания существенно упростит жизнь нуждающихся в ней людей и их родственников по всей стране, заявил член общественного совета партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», член комитета Государственной Думы по охране здоровья Юрий Кобзев.

– Это долгожданное решение как для паллиативных больных, так и для их родных и близких. Ведь люди, забирая в город своих больных родителей, которые были прописаны в деревнях, вынуждены обращаться за помощью, в том числе и за паллиативной, по месту пребывания. Однако, поскольку финансирование оказания такого вида помощи происходило за счет средств местного бюджета, граждан зачастую направляли по месту прописки, – пояснил он важность подписанного 12 апреля премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления о внесении изменений в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

– С точки зрения практического здравоохранения очень важно, чтобы помощь, которая улучшает качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями, была доступна в любом субъекте Российской Федерации круглые сутки, – отметил региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин.

Если ранее комплексная медицинская, социальная, психологическая помощь жителям Рязанской области с тяжелыми, в том числе онкологическими, заболеваниями оказывалась в отделении паллиативной помощи, которое находится в Рыбновском районе, то с открытием в феврале 2018 кабинета паллиативной помощи на базе ОКБ необходимое поддерживающее лечение стало доступно гораздо большему количеству пациентов города Рязани и всего региона.

Здесь принимают до 25 человек в день, а также специалисты выезжают на дом и помогают родственникам скорректировать лечение. Это значит, что в кругу семьи и родных люди смогут получать поддерживающее лечение, на которое раньше могли рассчитывать только в хосписе.

– Этим важным вопросам сейчас уделяется большое внимание. Так, уже 30-31 мая на базе РязГМУ пройдет научно-практическая конференция, в рамках которой состоится заседание профильной комиссии под руководством главного внештатного специалиста по паллиативной медицинской помощи Минздрава РФ, выпускницы нашего университета Дианы Невзоровой, – добавил Роман Калинин.

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» Государственная Дума единогласно приняла в третьем чтении на заседании 21 февраля. Поправки предусматривают расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» и уточняют порядок ее оказания гражданам, а также порядок соцобслуживания неизлечимо больных пациентов и порядок межведомственного взаимодействия при оказании им медицинских и социальных услуг. Документом предоставляется возможность оказания паллиативной медицинской помощи не только в амбулаторных и стационарных условиях, но и на дому, и в условиях дневного стационара.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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