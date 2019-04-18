Роман Калинин: Люди будут получать паллиативную помощь по месту пребывания

Возможность получения паллиативной помощи по месту пребывания существенно упростит жизнь нуждающихся в ней людей и их родственников по всей стране, заявил член общественного совета партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», член комитета Государственной Думы по охране здоровья Юрий Кобзев.

– Это долгожданное решение как для паллиативных больных, так и для их родных и близких. Ведь люди, забирая в город своих больных родителей, которые были прописаны в деревнях, вынуждены обращаться за помощью, в том числе и за паллиативной, по месту пребывания. Однако, поскольку финансирование оказания такого вида помощи происходило за счет средств местного бюджета, граждан зачастую направляли по месту прописки, – пояснил он важность подписанного 12 апреля премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления о внесении изменений в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

– С точки зрения практического здравоохранения очень важно, чтобы помощь, которая улучшает качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями, была доступна в любом субъекте Российской Федерации круглые сутки, – отметил региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин.

Если ранее комплексная медицинская, социальная, психологическая помощь жителям Рязанской области с тяжелыми, в том числе онкологическими, заболеваниями оказывалась в отделении паллиативной помощи, которое находится в Рыбновском районе, то с открытием в феврале 2018 кабинета паллиативной помощи на базе ОКБ необходимое поддерживающее лечение стало доступно гораздо большему количеству пациентов города Рязани и всего региона.

Здесь принимают до 25 человек в день, а также специалисты выезжают на дом и помогают родственникам скорректировать лечение. Это значит, что в кругу семьи и родных люди смогут получать поддерживающее лечение, на которое раньше могли рассчитывать только в хосписе.

– Этим важным вопросам сейчас уделяется большое внимание. Так, уже 30-31 мая на базе РязГМУ пройдет научно-практическая конференция, в рамках которой состоится заседание профильной комиссии под руководством главного внештатного специалиста по паллиативной медицинской помощи Минздрава РФ, выпускницы нашего университета Дианы Невзоровой, – добавил Роман Калинин.

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» Государственная Дума единогласно приняла в третьем чтении на заседании 21 февраля. Поправки предусматривают расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» и уточняют порядок ее оказания гражданам, а также порядок соцобслуживания неизлечимо больных пациентов и порядок межведомственного взаимодействия при оказании им медицинских и социальных услуг. Документом предоставляется возможность оказания паллиативной медицинской помощи не только в амбулаторных и стационарных условиях, но и на дому, и в условиях дневного стационара.

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