Не шутка: о том, что рязанцы лишились своих вкладов, они узнали 1 апреля

На минувшей неделе стало известно о том, что в Рязани закрылся офис еще одного кредитно-потребительского кооператива. На этот раз неприятность произошла с организацией «Финанс Инвест», работавшей по адресу: улица Ленина, дом 12. По рассказам пострадавших, двери КПК закрыты с 1 апреля.

«Комсомолка» поговорила с вкладчиками КПК, со страховой компанией, в которой якобы были застрахованы вклады, и попросила юриста рассказать о том, что делать пайщикам в подобной ситуации.

«В пятницу им позвонили и сообщили, что организация закрывается»

- Они еще работали 29 марта, а уже в понедельник 1 апреля появилось объявление о том, что помещение сдается, - поделилась своей болью пенсионерка Людмила Александровна. – Пострадавших много, только мне уже позвонило больше 20 человек, в основном это пенсионеры, среди которых много совсем уже стареньких. Например, один 82-летний дедушка вложил в эту организацию миллион рублей. Причем уже после закрытия я встретила их бывшего менеджера Анну. Она мне рассказала, что в пятницу им позвонили из центрального офиса и сообщили, что организация закрывается. Все данные на эту женщину я передала полицейским, надеюсь, они разберутся и помогут нам в беде.

В питерской страховой компании, в которой были застрахованы вклады, корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что прекратили сотрудничество с этой организацией 6 сентября.

- Они самоустранились, нам сказали, что нашли другого страховщика с более выгодными условиями. Работали они в Орле, Рязани и Владимире. И, несмотря на то, что мы давно с ними не сотрудничаем, нам продолжают звонить люди, вложившие деньги в эту организацию и, видимо, не получившие их назад, - рассказала представитель страховой компании.

Рекламу «Финанс Инвест» размещал через столичное рекламное агентство «Регион Медиа Групп». Однако и там ничего не знают о судьбе этого КПК.

- Мы помогали им с рекламой в Ижевске и Владимире, но затем все связи оборвались, и мы о них больше не слышали, - пояснила менеджер рекламного агентства.

По рассказам пострадавших, двери КПК закрыты с 1 апреля.Фото: Константин МОГИЛИН

Принимали вклады, несмотря на запрет

При этом еще в феврале Центральный Банк России разместил на своем сайте данные о действующих предписаниях, запрещающих участникам микрофинансового рынка привлекать денежные средства и выдавать займы. 7 февраля в список попала в том числе КПК «Финанс Инвест».

По данным пресс-службы регионального УМВД, в полицию уже поступило 33 заявления от граждан, считающих себя жертвами мошенничества со стороны этой организации.

- В настоящий момент проводится проверка по фактам обращений граждан, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сколько именно людей пострадало от действий «Финас Инвеста», еще только предстоит выяснить - не все пайщики обратились в полицию. Поэтому в региональном управлении МВД пострадавших просят обращаться либо в дежурную часть отдела полиции по Советскому району Рязани (улица Фирсова, дом 23, телефон: 28-29-01), либо в управление экономической безопасности (улица Дзержинского, дом 58, телефон: 29-75-21), либо в отдел экономической безопасности по Советскому району Рязани (улица Есенина, дом 55, телефоны: 29-75-66, 44-32-88).

Совет СПЕЦИАЛИСТА

Что делать обманутым пайщикам

Юрист ООО «Корпорация капитал» Алексей Лутков советует пайщикам первым делом выяснить, в каком статусе находится организация. Для этого необходимо посмотреть в договоре полное юридическое название этой конторы, а затем, вбив его на сайте Федеральной налоговой службы, узнать, зарегистрирована она или же находится на стадии ликвидации:

- Затем с самим договором и с документами, подтверждающими внесение денег в кассу этой организации, обратиться с заявлением в органы внутренних дел. После того, как полиция проведет проверку и возбудит уголовное дело, необходимо будет подать гражданский иск в рамках той суммы, которая была украдена. Если в рамках уголовного дела ответственными будут названы физические лица, то деньги необходимо требовать с них. К организации иск подавать смысла нет, потому что ее уже может не существовать. Если же она все-таки находится на стадии банкротства, необходимо найти конкурсного управляющего и заявиться, как частное лицо по факту возмещения денежных средств.

КСТАТИ

Это уже не первое в этом году исчезновение КПК в Рязани. Сразу после новогодних праздников закрылся офис «Капитал Инвеста», тогда, по данным полиции, в числе пострадавших оказалось 140 граждан. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила более 50 миллионов рублей.