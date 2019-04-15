К проведению 26-го кубка «Русской кожи» по мини-футболу все готово!
13 апреля прошла жеребьевка участников кубка «Русской кожи». Традиционно игры будут проходить на трех уровнях – в «бронзовом», «серебряном» и самом престижном, «золотом» кубке. Отдельный кубок разыграют команды ветеранов футбола, состоящие из игроков, чей возраст перевалил за 35 лет. Вот как распорядилась Фортуна.
ЗОЛОТОЙ КУБОК
Группа А. «Мэдисон», «НР ТЭЦ», «Korwood 62», «Реставрация», «Спецкомплект-А», «Пульсар».
Группа В. «Гардарика», «МФК СЧВ Экология дома», «Юнион», «РязГМУ», «МФК Азард групп», «ЭРА».
Группа С. «МФК Вятич», «РНПК», «ФК РИЗУР», «Автоимпорт», «Компания Апельсин», «ГРПЗ».
СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК
Группа А. «Велес», «Свои&Наши», «Рязанский радиозавод», «Рязанская ГРЭС», «Инвест», «Династия».
Группа В. «Азард групп», «Клуб 900», «Метеор», «Универсал», «Этажи», «Академия».
Группа С. «ТД Русский хлеб», «РЖД», «Олимп», «Завод Красное знамя», «ОКБ», «Глобус».
Группа D. «МеталлПромАльянс», «РФМУ», «Желдор», «Иномарка 62», «Спецкомплект-Б», «Стандарт-12».
Группа Е. «Nova Technology», «МФК Альбион», «Мурмино», «ГК Победа», «Синтез», «РНПК-2».
БРОНЗОВЫЙ КУБОК
Группа А. «РРНУ», «Манеж», «Плазма», «Сибинтек-2», «Искра», «ЛФК Коловрат».
Группа В. «MAFIA», «ЛФК Витязь», «Спутник», «ФК Беркут», «РЕД БУЛЛ», «Аутонеум».
Группа С. «Сибинтек», «Витязь 67», «Орбита», «Уран», «ФК Драйв», «ЭЛЬ ПОРТО».
Группа D. «Дельфин», «Агат-КИП», «Пятерочка», «Юнити», «Компания Апельсин-2», «Автомобилист».
Группа Е. «Cosmica», «ЛФК Интернационал», «Пресс», «Дельта», «Электросеть», «ФК Юниор».
Группа F. «ФК РИЗУР-2», «Химик», «Поляны», «Мэдисон-2», «РязГМУ-2», «ФК Рязанские сады».
Группа G. «ФК Заокское», «Дубровичи», «Эверест», «Спектр», «ТамСтрой», «ГиперГлобус».
Группа Н. «Гвардия», «Меркурий», «TORRES», «РПТП Гранит», «Поролон-Профи», «Манеж-2».
Группа К. «Бас 62», «Кремлевский вал», «Гладиатор», «Рельеф-Центр», «ОКБ Спектр», «Юниор-Рязань».
Группа L. «МЗС Булат», «ФК Кина», «Южный», «Комета», «Континет», «Рекламные штучки».
ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК
Группа А. «Иномарка 62», «Атрон», «Апатит», «Мэдисон», «Витязь 67», «ГК Барс».
Группа В. «Автоимпорт», «Ока», «НР ТЭЦ», «УМВД», «Спецкомплект», «ОКБ».
Первые игры начнутся в субботу, 20 апреля, в 9:00 на стадионе «Золотые купола».
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ИСТОЧНИК KP.RU