Праздник, рожденный советской эпохой: в Рязани коммунисты и комсомольцы отметили День космонавтики

12 апреля рязанские коммунисты и комсомольцы, представители общественных организаций и движений, депутаты-коммунисты, а также жители города собрались около памятника К.Э. Циолковскому, чтобы отметить 58 годовщину полета в космос первого человека, гражданина СССР и коммуниста Юрия Гагарина.

«День торжества советской науки и техники»

Открыла мероприятие член ЦК КПРФ Эвелина Волкова.

- День космонавтики 12 апреля – это праздник, рожденный советской эпохой, день торжества человеческого духа, силы и мощи советской науки и техники, всемирного признания высокой эффективности социалистической системы хозяйствования,- подчеркнула секретарь Рязанского обкома КПРФ.

Продолжил тему Владимир Федоткин, член бюро рязанского обкома:

- В настоящее время об этом празднике очень мало кто знает из молодежи. В Советском Союзе широко отмечали этот праздник, чествовали не только космонавтом, но и ученых, работников космической отрасли. Событие широко освещалось на телевидении, радио и в центральных газетах. Этот праздник имел огромное воспитательное значение для подрастающего поколения, ведь практически каждый советский молодой человек мечтал быть космонавтом и хоть как-то быть причастным к освоению космоса.

Руководитель фракции КПРФ в областной Думе Виктор Малюгин в своем выступлении отметил, что космическая отрасль достигла больших высот благодаря таланту советских конструкторов, организаторов, ученых и руководящей роли партии. За короткий период были созданы сотни научно-исследовательских институтов, тысячи предприятий, которые работали на космическую отрасль. Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику К.Э. Циолковскому и пешим ходом с флагами направились к памятнику В.Ф. Уткину.

Дань памяти гениального земляка

Около постамента всех присутствующих поздравил с праздником лидер рязанских коммунистов Денис Сидоров:

- Под руководством нашего земляка Владимира Федоровича Уткина был создан ракетный комплекс «Сатана», такое дьявольское прозвище детищу академика дали американцы. Это был самый мощный ядерный комплекс в мире. Его друзья, единомышленники, коллеги и бывшие подчиненные без тени сомнения называют его гением. И для этого есть основания.

. Фото: архив рязанского обкома КПРФ.

Далее выступили Владимир Кулик, Евгений Морозов. Они отметили, что великая победа, какой и был для нашей страны полет в космос, складывалась из множества небольших государственных побед в различных сферах: образования, промышленности, здравоохранения и многих других.

Лилия Кривцова в своем выступлении подчеркнула, что в советский период страна праздновала День космонавтики, а сейчас уже который год подряд власти города широко не отмечают этот праздник – замалчивают, хотя Рязань по праву можно назвать и колыбелью космонавтики.

Елена Яшина, рассказала о том, что она лично была знакома с гениальным ученым:

- Это был человек, необычайно талантливый, скромный.

Все выступающие говорили о достижениях советского народа, о том, какая царила атмосфера воодушевления в народе после известия о покорении космоса, отмечали, что полет Гагарина – символ величия и безграничных возможностей советского строя. В завершение торжественного мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятнику академика Уткина.