Анатолий Зуев: Надо создавать все условия, чтобы дети от родителей не уезжали

Анатолий Зуев – коренной житель Ухолова, родился и всю свою жизнь провел в райцентре, а буквально на днях депутаты районной думы избрали его главой администрации. Анатолий Анатольевич начинал свой профессиональный путь в районной администрации с самых низов, как говорится, узнал все нюансы ее функционирования.

Мы въехали в Ухоловский район, и он сразу произвел на нас приятное впечатление: ни клочка заброшенной земли в красивом природном антураже. Подумалось, что здесь должны жить трудолюбивые люди. В ходе диалога с главой районной администрации это впечатление подтвердилось. На столе перед Анатолием Зуевым не было ни одной бумажки в качестве шпаргалки. Чувствовалось, что человек владеет ситуацией.

РАЙОНУ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ДОРОГИ И НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

После школы наш собеседник окончил Ряжский дорожный техникум и получил специальность «техник-строитель автомобильных дорог». Поэтому тема ремонта дорог ему близка. Отметим, что часть дорожной сети Ухоловского района в текущем году планируется отремонтировать в рамках региональных программ и средств местных дорожных фондов.

– Мы не можем пока уйти от ямочного ремонта, – видно, что этот момент не совсем устраивает Зуева. – Будем класть две «карты» – на Вокзальной и Кооперативной улице.

В прошлом году в райцентре была введена в строй новая школа на 250 мест. Но вот подъезд к ней большегрузы, задействованные на стройке, значительно «укатали».

– Мы сейчас свое софинансирование заложили на этот объект. Разработали проект. Если какие-то дополнительные средства будут выделяться региональным минтрансом на субсидии районам, мы в первую очередь подадим заявку на эту дорогу, – заверил Анатолий Зуев.

В рамках программ местных инициатив граждан район реализует 2 проекта. Один из них касается центральной площади поселка. В ходе его выполнения заменят дорожное покрытие, установят новые фонари и лавочки, на ней будет много зелени. И, что немаловажно, появится новая сцена для проведения торжественных мероприятий. Стоимость работ около 2,6 млн руб.

– Второй – в селе Покровском. В нем есть «проблемная» дорога на улице Ватутина, – рассказал глава райадминистрации. – Жители постоянно обращались с просьбами ее отремонтировать. На реализацию этой инициативы будет потрачено 1,6 млн руб.

– Если понимаешь, как работу организовать на конкретной должности, то есть понимание, кто именно должен ее занимать, – так заявил Анатолий Анатольевич, когда мы начали вопрос о формировании команды единомышленников.

Ухолово славится своим черноземом, поэтому сельское хозяйство стоит во главе районной экономики, приоритетный сектор, как для местных, так и приходящих инвесторов. Посевная площадь составляет 45 тыс. га. Практически вся земля обрабатывается – остались лишь неугодья.

Производством сельскохозяйственной продукции у нас занимаются 14 сельхозорганизаций, 21 крестьянско-фермерское хозяйство. Наибольший валовой сбор в хозяйствах КФХ «Зоринское» Бубенцова М.И., СПК «Богородицкий», ООО «Шацк Золотая Нива», КФХ «Храмова Н.Ф.», СПК «Заря», КФХ «Гусев Е.А.», СПК «Маяк». По урожайности наивысший показатель в КФХ «Зоринское» Бубенцова М.И., СПК «Богородицкий».

Заложен хороший фундамент под урожай 2019 года: посеяно 17,3 тыс. га озимых зерновых культур, поднято зяби для проведения ярового сева около 29,8 тыс. га и полностью засыпаны семена яровых культур.

– У нас есть инвесторы, которые хотят зайти в район и развивать сельское хозяйство, да и наши хозяйства готовы увеличивать посевные площади – делится Анатолий Зуев. – Но земля на вес золота – это проблема. Для района актуально развитие сельхозперерабатывающих производств. В 2018 году ввели в эксплуатацию козью ферму в с. Смолеевка, к осени ожидается завоз коз.

Еще об инвесторах. Мы проезжали мимо земельного участка, на котором планируется строительство тепличного комплекса. В настоящий момент разрешение на его строительство выдано. Инвестор провел земляные работы, установил линию электропередач, пробурил скважины.

– Мы надеемся, что этот инвестпроект реализуется, серьезные деньги придут в район, появятся новые рабочие места, – подчеркнул главную цель привлечения инвесторов глава районной администрации.

«Я ТУТ ЖИВУ, ПОТОМУ ЧТО МЕНЯ ТАК ВОСПИТЫВАЛИ»

Отец Зуева, инженер-строитель Анатолий Тимофеевич в качестве прораба МПМК строил объекты в Ухоловском районе. А у мамы, Галины Абдухаевны, всего одна запись в трудовой книжке: «Товаровед», она трудилась в Ухоловском РАЙПО.

– Мои родители о том, чтобы я уехал в большой город, никогда не говорили, – рассказывает Анатолий Анатольевич. – Я тут живу, потому что меня так воспитывали. Поэтому я здесь, настроен работать и приносить пользу.

С 13 лет он активно занимался спортом, был неоднократным победителем областных соревнований по каратэ. Нынешний районный руководитель окончил факультет физической культуры и спорта РГУ им. Есенина. 41-летний Зуев женат, у них с женой Натальей подрастают двое детей: сын-пятиклассник Максим и восьмилетняя Варвара.

– Сына буду настраивать так, чтобы он остался тут, – видно, что собеседник уже такое решение принял. – А дочка… Она же выпорхнет из родительского гнезда. Все родители желают детям лучшей доли, но, когда приходит пора, что они не могут сами полноценно обеспечивать свой быт – дети должны быть рядом. Считаю, что нам надо создавать все условия в районе, чтобы дети от родителей не уезжали. Эту задачу как раз и решает привлечение серьезных инвестиций в район и развитие местных производств и хозяйств. Будут рабочие места – молодежь никуда не уедет.

Команда Ухоловского района по баскетболу. Фото: пресс-служба районной администрации.

В июле исполнится ровно 90 лет, как на карте страны и появилась административная единица – Ухоловский район. Это будет веским аргументом посмотреть, что же изменилось на той благодатной земле, которой начал руководить Анатолий Зуев.

НАША СПРАВКА

Население Ухоловского района в 2018 году насчитывало 8 658 человек. Площадь – 956 км2. Ухоловский район был образован 12 июля 1929 года в составе Рязанского округа Московской области. До этого территория входила в состав Ряжского уезда. 26 сентября 1937 года Ухоловский район вошел в состав Рязанской области.

Основные реки: Хупта, Мостья, Ибердь (притоки Оки), Лесной Воронеж. Почвы преимущественно черноземные. Пашня занимает 74 % земли района. Леса занимают небольшой участок на северо-западе. Полезные ископаемые: фосфориты, глины, минеральные краски, пески формовочные, кварцевые и для дорожно-строительных работ.