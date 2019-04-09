Дольщики ЖК «Октябрьский», поддавшись «уговорам» министра, подписали акты приемки бракованных квартир

Проблема обманутых дольщиков, несмотря на отчаянные попытки регионального правительства решить ее в кратчайшие сроки, по-прежнему крайне остро стоит в Рязанской области. «Комсомолка» уже писала о бедах людей, купивших квартиры в ЖК «Аэробус» и о сданном с издевательскими недоделками долгострое ЖК «Виктория». Сегодня речь пойдет о другом подобном объекте, о котором местные власти, скорее всего с гордостью скажут – дом сдан!

Обещанного три года ждут

В редакцию «Комсомолки» обратились дольщики ЖК «Октябрьский» (улица Октябрьский городок, дом 34а). Застройщиком этого объекта является компания с нетипичным для подобного рода деятельности названием ООО «Рязанский комбинат бытового обслуживания».

Люди рассказали корреспонденту, что согласно первоначальным договорам участия в долевом строительстве дом должны были сдать 1 декабря 2016 года, однако к первой дате застройщик обязательства свои не выполнил и не передал квартиры владельцам. Кроме того, строительная компания с некоторыми из дольщиков заключила допсоглашения, согласно которым срок сдачи был перенесен на 1 марта, а потом на 1 октября 2016 года. По факту же дом сдали лишь в апреле этого года, хотя словом «сдали» это можно назвать с трудом. Но многие рады и этому, лишь бы наконец–то получить ключи!

5 апреля по инициативе людей, вложивших свои кровные в квадратные метры, состоялось собрание с участием министра строительного комплекса Рязанской области Вячеслава Меньшова. Главное условие чиновника, которое он поставил дольщикам перед началом встречи – на ней не должно быть представителей СМИ. Но граждане не послушались и пригласили на нее корреспондента «КП».

О степени готовности жилья можно судить, взглянув на этот подоконник.Фото: Константин МОГИЛИН

Шантаж банкротством

Началось все с потасовки между одним из дольщиков с бывшим учредителем ООО «РКБО» Олегом Кулашовым. Мужчина захотел посмотреть свою квартиру, но Кулашов стал его грубо выталкивать за территорию комплекса:

– Ты кто такой–то? – с возмущением вопрошал обманутый дольщик.

– Я тот, кто надо, – ответил ему господин Кулашов.

Затем подтянулись и чиновники во главе с министром Меньшовым, и только после этого людей пустили за ворота. Выстроившись перед собравшимися в ряд, представители власти стали рассказывать людям о своем бессилии. Главный мессендж встречи – прост: подписывайте акты приемки, а то останетесь без жилья.

– 10 апреля запускается процедура банкротства, и директор СК лишается полномочий. Вводится арбитражный управляющий, а те, кто не подпишет документы сегодня, будет вынужден вступить в реестр кредиторов на передачу жилого помещения, либо по денежным требованиям. А срок передачи квартир сдвинется на неопределенный срок, который будет не подконтролен правительству Рязанской области, – сообщила замминистра строительного комплекса Виктория Ягодкина.

При этом министр Меньшов после всего произнесенного особенно подчеркнул: мол, мы никого не заставляем ничего подписывать, мы вас только информируем.

В итоге, поддавшись такому «информированию», которое, по мнению некоторых очевидцев, напоминало шантаж, уже в понедельник 8 апреля большинство дольщиков все–таки подписали бумаги, наплевав на все косяки застройщика.

После себя строители оставили груду хлама.Фото: Константин МОГИЛИН

Вместо послесловия

Незадолго до появления первых трудностей со стройкой ЖК «Октябрьский» Олег Кулашов, предварительно «заняв» в своей же компании 60 миллионов 187 тысяч 500 рублей, благополучно покинул ее состав. Затем он прошел процедуру банкротства и был признан таковым Арбитражным судом Рязанской области в сентябре 2017 года (отменено Арбитражным апелляционныным судом по ходатайству «Сбербанка»).

Тогда же суд включил в реестр требование ООО «РКБО» к Олегу Кулашову на сумму 60 миллионов 187 тысяч 500 рублей, а также к ООО «Пульс» (ныне ликвидированное) на 8 миллионов 303 тысячи рублей и к ООО «Ресурс–С» на 33 миллиона 600 тысяч рублей.

Любопытно, что все вышеназванные компании имели то или иное отношение к должнику и его бывшей строительной компании.

Выводы каждый сделает сам и свои…