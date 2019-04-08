Депутаты-единороссы контролируют завершение ремонта дворовых территорий в Рязани

На минувшей неделе члены партийного объединения в Рязанской городской Думе провели мониторинг состояния дворов, отремонтированных в прошлом году в рамках партпроекта «Городская среда». Все выявленные в ходе благоустройства нарушения и недоделки были зафиксированы и переданы в администрацию областного центра. В настоящее время подрядные организации приступили к завершению ремонта территорий.

Единороссы продолжают выезжать на объекты с целью депутатского контроля выполняемых работ. 8 апреля с жителями домов на улицах Введенской, Фрунзе и Грибоедова встретился член партийного объединения в гордуме Александр Сидоров. Вместе с ним в объезде принял участие и.о. заместителя главы администрации Рязани Игорь Ковалев.

Директор управляющей компании «На Маяковского» Наталья Яковлева рассказала Александру Сидорову, что по качеству ремонта дворовой территории домов 94 на улице Введенской и 18 на улице Фрунзе претензий к подрядчикам нет.

– Есть небольшие дефекты покрытия на игровой зоне– оно уложено достаточно ровно, но в некоторых местах не закреплено. Но это исправить несложно, – уточнила она.

Как раз во время встречи представители подрядной организации подготавливали территорию для озеленения – привезли питательный грунт и разравнивали его с землей. Во дворе дома 55 на улице Грибоедова ситуация сложнее.

– Здесь еще нужно установить песочницу, ограждение игровой и спортивной зоны, завершить укладку покрытия на детской площадке, провести благоустройство и озеленение, – отметил Александр Сидоров.

Председатель ТСЖ Андрей Теперов пояснил, что подрядчики приступили к продолжению ремонта на прошлой неделе.

– В соответствии с гарантийным письмом от организации-исполнителя работы будут завершены до майских праздников,– сообщил он.

Эту информацию подтвердил Игорь Ковалев.

– Специалисты управления энергетики и ЖКХ обследовали все объекты, благоустроенные в прошлом году по проекту «Городская среда». Обнаруженные нарушения и недоделки подрядчики должны устранить до 1 мая,– добавил и.о. заместителя главы администрации.

После объезда Александр Сидоров обратил внимание на активность жителей домов на Введенской, Фрунзе и Грибоедова.

– Хочется отметить неравнодушное отношение рязанцев к тому, что происходит в их дворах. Многие приняли непосредственное участие в общественном контроле проводимого ремонта на всех этапах работ. Горожане готовы поддерживать чистоту и порядок около своих домов и продолжать благоустройство территории. Уверен, что результат порадует всех, – подвел итоги встречи депутат-единоросс.

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